ORS™ Haircare 與 HBCU Culture Shop 合作，禮讚傳統黑人大學的卓越成就及社群情誼

是次限量聯乘合作，為了向傳統黑人大學的歷史傳承、卓越表現和未來發展致敬，亦體現了 ORS 一直以來對傳統黑人大學學生及畢業生的堅定支持。

芝加哥, 2026年3月1日 /美通社/ -- ORS™ Haircare 欣然宣佈與 HBCU Culture Shop 合作，推出 限量版傳統黑人大學 (HBCU) 主題系列，涵蓋多款精選 ORS Olive Oil 產品，現已於全國有售。 此合作旨在歌頌傳統黑人大學的驕傲傳統、卓越成就及文化影響力，並讓 ORS 進一步融入全國各地的 HBCU 社群。

該合作選擇在黑人歷史月登場，象徵展開更廣泛深遠的計劃，包括即將舉辦的 HBCU 巡迴活動，以及一系列以學生為本的項目，期望裝備其自我關心的知識，增強自信，邁向理想。 黑人歷史月啟迪我們，傳承不僅是回望過去的光輝，更是開創未來的基石。

此限量版包裝由 ORS 與 HBCU Culture Shop 聯手創作，以鮮明大膽、自豪洋溢的設計元素，勾勒出全美 HBCU 獨特的集體風貌及其持續不朽的影響力。 兩個同樣植根於文化及社群的品牌，透過此次聯乘合作，向那些栽培無數領袖、創作人、革新者及企業家的學府致以崇高敬意，同時聚焦於那群肩負傳承使命、蓄勢待發的新生代。

限量版 HBCU 系列現已於全國發售，發售點包括 Orshaircare.com、Amazon，以及 CVS、Walgreens、Target、Walmart 等主要零售商和指定美容用品店。

ORS Haircare 市場推廣總監 Jolorie Williams 表示：「作為植根於文化與社群的品牌，ORS 明白到傳統黑人大學在孕育領袖、推動創新和追求卓越方面舉足輕重。」「我們與 HBCU Culture Shop 的合作，選擇在黑人歷史月這個別具意義的時刻展開，不僅能夠深深地向這份傳承致敬，更能繼續為一群正編寫未來篇章的莘莘學子予以支持。 這次合作體現出我們履行長遠承諾的開始，持續向這些孕育世世代代人才的學府獻上敬意。」

HBCU Culture Shop 創辦人 Dainelle Riley 表示：「與 ORS 的合作對我來說是真正的圓滿時刻。 合作創造出體現我 HBCU 歷程的東西，意義非常重大。 在 HBCU 的經歷讓我明白，髮絲亦是身份認同及文化表達的延伸。這次聯乘合作，正是對這份深刻聯繫的真摯敬禮。」

是次合作，只是我們以傳統黑人大學為中心長遠計劃中的一個章節。 ORS Haircare 深知，HBCU 不單是歷史的一部分，更是文化、創新及領袖人才的強大推動力。 品牌決意長期投入，攜手共創未來。

關於 ORS™ Haircare

ORS™ (Original Root Stimulator) 為 Namaste Laboratories, LLC 旗下品牌，致力研發高效能產品，專注於天然髮質修護及保養。 ORS 的產品建基於科學與頭髮健康理念，產品組合豐富多樣，包括 Olive Oil、Olive Oil Braidzone、ORS Curlshow、ORS OLIVE Goodbye Dry、ORS HBCU 等。

關於 HBCU Culture Shop

HBCU Culture Shop 在 2017 年創立，是由黑人女性主理的官方授權大學品牌，憑藉植根文化的原創設計，為傳統黑人大學 (HBCU) 的驕傲傳統賦予全新演繹。 品牌擅長將傳統元素融入時尚街頭風格，同時在建立合作關係時始終首要考慮真誠態度和文化影響力。 HBCU Culture Shop 本身就如一封寫給 HBCU 經歷的動人情書。

媒體聯絡人

Dominique Jean-Pierre

The Wilder Agency（代表 ORS Haircare）

[email protected]

1-833-WILDER1, Ext 3

ORS Hair Care