ORS™头发护理和HBCU文化商店合作庆祝HBCU卓越和社区

限量版合作旨在表彰历史悠久的黑人学院和大学的遗产、卓越和未来，同时加强ORS对HBCU学生和毕业生的持续承诺。

芝加哥2026年2月27日 /美通社/ -- ORS™ Haircare很荣幸能与HBCU Culture Shop合作，在全国范围内推出精选ORS橄榄油产品的限量版HBCU主题系列。 该合作伙伴关系颂扬了历史悠久的黑人学院和大学的骄傲、卓越和文化影响，同时加深了ORS与全国各地HBCU社区的互动。

此次合作在黑人历史月期间首次亮相，标志着更广泛计划的开始，包括计划中的HBCU之旅和以学生为中心的节目，旨在让学生在追求目标时具备自我保健知识和信心。 黑人历史月提醒我们，遗产不仅是值得反思的东西，也是需要向前发展的东西。

这款限量版包装与HBCU Culture Shop合作打造，采用大胆自豪的设计元素，体现了HBCU在美国各地的集体身份和持久影响力。 此次合作汇集了两个植根于文化和社区的品牌，向塑造一代又一代领导者、创意人士、创新者和企业家的机构致敬，同时聚焦下一代，将这一遗产传承下去。

限量版HBCU系列可在全国范围内的Orshaircare.com、Amazon以及CVS、Walgreens、Target、Walmart和特定美容用品店等主要零售商处购买。

“作为一个以文化和社区为基础的品牌， ORS了解HBCU对领导力、创新和卓越的影响和影响，” ORS Haircare首席营销官Jolorie Williams表示。 “在黑人历史月期间启动我们与HBCU文化商店的合作伙伴关系，使我们能够以有意义的方式庆祝这一遗产，同时继续支持正在塑造未来的学生。 此次合作体现了我们对尊重塑造一代又一代人才的机构的长期承诺的开始。”

HBCU Culture Shop创始人Dainelle Riley表示： “与ORS的合作对我来说是一个真正的全方位时刻。在反映我的HBCU之旅的事情上进行合作是非常有意义的。 我的HBCU体验告诉我，我们的头发是身份和文化表达的延伸，这种合作真正地庆祝了这种联系。”

这种合作只是对以HBCU为中心的举措的持续承诺的一个章节。 ORS Haircare认识到， HBCU不仅仅是历史的一部分，它们是文化、创新和领导力的引擎。 该品牌打算长期投资于这一未来。

关于ORS™ Haircare

ORS™ (Original Root Stimulator)是Namaste Laboratories, LLC的一个品牌，致力于为自然头发修复和维护创造高性能产品。 ORS以科学和头发健康为基础，提供多元化的产品组合，包括橄榄油、橄榄油Braidzone、ORS Curlshow、ORS Olive Goodbye Dry、ORS HBCU等。

关于HBCU文化商店HBCU文化商店

成立于2017年，是一家黑人女性拥有、完全授权的大学品牌，通过原创、文化驱动的设计重新定义了HBCU的自豪感。 该品牌将传统与现代街头服饰融为一体，同时建立合作伙伴关系，优先考虑真实性和文化影响力。 HBCU文化商店是对HBCU体验的情书。

媒体联系人

