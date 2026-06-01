Petal Ads představila na veletrhu ITB China 2026 komplexní řešení pro inteligentní marketing v oblasti kultury a cestovního ruchu
News provided byHuawei Consumer Business Group
Jun 01, 2026, 15:30 ET
ŠANGHAJ, 1. června 2026 /PRNewswire/ -- Ve dnech 26. až 28. května se v Šanghaji konal veletrh ITB China 2026, na kterém se sešlo více než 900 institucí a podniků z oblasti kultury a cestovního ruchu z 85 zemí a regionů. Petal Ads, marketingová platforma společnosti Huawei pro všechny scénáře v rámci ekosystému HarmonyOS, se na veletrhu výrazně prezentovala společně s aplikacemi Celia, HUAWEI Browser, HUAWEI SkyTone, Petal Maps a HUAWEI Music. Ústředním bodem byla zóna inteligentních kulturních a turistických zážitků pro všechny scénáře, kde Petal Ads představila své řešení pro marketing v oblasti kultury a cestovního ruchu na rok 2026. „Marketing jako obsah, marketing jako služba" – tento princip je vodítkem pro návrh všech produktů a služeb v rámci ekosystému HarmonyOS pro kulturu a cestovní ruch a zůstává základním heslem Petal Ads.
Zóna inteligentních kulturních a turistických zážitků s komplexním scénářem: inteligentní cestování s jednou zastávkou
Podle Výroční zprávy o vývoji čínského výjezdového cestovního ruchu na období 2025–2026, kterou vydala Čínská akademie cestovního ruchu, se čínský trh výjezdového cestovního ruchu posunul od „růstu taženého oživením" ke „strukturální přeměně". V roce 2025 dosáhl počet zahraničních cest 168 milionů, přičemž více než 60 % cestujících využilo k plánování svých itinerářů umělou inteligenci. Zároveň čelí odvětví kultury a cestovního ruchu třem společným výzvám: návštěvnost v horní části souboru je „zachycována" různými platformami, což značkám ztěžuje budování přímých a hlubokých vztahů s uživateli; destinacím chybí průběžné vedení a interakce v klíčových bodech kontaktu během uživatelské cesty, což brání plnému dopadu na celý soubor; a inteligentní služby a personalizované zážitky zůstávají nedostatečně rozvinuté, což ztěžuje uspokojování stále rozmanitějších cestovních potřeb.
Na základě těchto poznatků ukázala zóna zážitků z kultury a cestovního ruchu v plném scénáři, jak mohou technologie HarmonyOS vylepšit zážitky z cestování. Zmapovala celou cestu uživatele – od inspirace až po sdílení po cestě – a učinila tak každou cestu plynulejší a poutavější.
V rámci ekosystému kultury a cestovního ruchu HarmonyOS reagují média pokrývající všechny scénáře a spolupráce mezi více zařízeními na potřeby cestujících v reálném čase.
První vydání Příručky Petal Ads 2026 pro inteligentní marketing v oblasti kultury a cestovního ruchu pokrývající všechny scénáře: rozbor pěti typických uživatelských profilů
Na veletrhu společnost Petal Ads rovněž představila Příručku Petal Ads 2026 pro inteligentní marketing v oblasti kultury a cestovního ruchu pokrývající všechny scénáře. Tato příručka strukturovaným způsobem představuje řešení Petal Ads pro inteligentní kulturu a cestovní ruch ve všech scénářích. Na základě hlubokých poznatků získaných od více než 440 milionů uživatelů účtů HarmonyOS poprvé nastiňuje pět typických osobností cestovatelů – kulturní průzkumníky generace Z, efektivní obchodní elitu, rodinné cestovatele zaměřené na kvalitu, luxusní dovolenkáře a seniory cestující za zdravím. Pro každou osobnost řešení nabízí diferencované kombinace kontaktních bodů a obsahové strategie.
Efekt setrvačníku ekosystému: rostoucí hodnota ekosystému kultury a cestovního ruchu HarmonyOS
Čím lepší je zážitek, tím déle uživatelé zůstávají; čím více uživatelů, tím více značek se chce připojit; čím bohatší jsou služby, tím lepší je zážitek – to je efekt setrvačníku ekosystému kultury a cestovního ruchu HarmonyOS.
K květnu 2026 navázala Petal Ads spolupráci s více než 100 globálními kulturními a turistickými institucemi, turistickými organizacemi, leteckými společnostmi a hotelovými řetězci, aby mohla uživatelům ekosystému Huawei poskytovat komplexní služby. Pokud jde o možnosti ekosystému, bylo spuštěno více než 80 000 aplikací a služeb pro HarmonyOS, které pokrývají celou cestu – od navigace a překladu až po dopravu. V oblasti obsahu Petal Ads využívá soutěž HUAWEI Image Competition, společnou tvorbu duševního vlastnictví a spolupráci v oblasti filmového cestovního ruchu k neustálému prosazování průlomů v oblasti kultury a cestovního ruchu. V rámci společné tvorby ekosystému zpřístupňuje služby Atomic Services, funkce umělé inteligence a mediální provoz, aby partnerům poskytla komplexní podporu od vývoje až po provoz.
Příručka Petal Ads 2026 pro inteligentní marketing v oblasti kultury a cestovního ruchu pokrývající všechny scénáře je nyní k dispozici ke stažení na adrese https://bit.ly/petal-ads-playbook. V případě dalších dotazů kontaktujte [email protected].
Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2990650/Petal_Ads_ITB_China_2026.jpg
