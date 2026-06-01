Petal Ads predstavuje na veľtrhu ITB China 2026 komplexné riešenie pre inteligentný marketing v oblasti kultúry a cestovného ruchu

News provided by

Huawei Consumer Business Group

Jun 01, 2026, 03:00 ET

ŠANGHAJ, 1. júna 2026 /PRNewswire/ – Od 26. do 28. mája sa v Šanghaji konal veľtrh ITB China 2026, na ktorom sa stretlo viac ako 900 kultúrnych a turistických inštitúcií a podnikov z 85 krajín a regiónov. Petal Ads, komplexná marketingová platforma spoločnosti Huawei v rámci ekosystému HarmonyOS, zanechala výrazný dojem popri aplikáciách Celia, HUAWEI Browser, HUAWEI SkyTone, Petal Maps a HUAWEI Music. Ústredným bodom bola komplexná zóna inteligentných kultúrnych a turistických zážitkov, kde aplikácia Petal Ads predstavila svoje marketingové riešenie pre kultúru a cestovný ruch na rok 2026. „Marketing ako obsah, marketing ako služba" – touto zásadou sa riadi dizajn všetkých produktov a služieb v rámci kultúrneho a turistického ekosystému HarmonyOS a zostáva základnou filozofiou Petal Ads.

Continue Reading
Petal Ads predstavuje na veľtrhu ITB China 2026 v Šanghaji riešenie pre marketing v oblasti kultúry a cestovného ruchu.
Petal Ads predstavuje na veľtrhu ITB China 2026 v Šanghaji riešenie pre marketing v oblasti kultúry a cestovného ruchu.

Zóna komplexných inteligentných zážitkov v kultúre a cestovnom ruchu: Inteligentné cestovanie na jednom mieste

Podľa  Výročnej správy o rozvoji čínskeho cestovného ruchu v zahraničí za roky 2025 – 2026, ktorú vydala Čínska akadémia cestovného ruchu sa čínsky trh s cestovným ruchom v zahraničí posunul od „rastu riadeného oživením" k „štrukturálnej premene". V roku 2025 dosiahol počet ciest do zahraničia 168 miliónov, pričom viac ako 60 % cestujúcich využívalo na plánovanie svojich itinerárov AI. Kultúra a cestovný ruch zároveň čelia trom spoločným výzvam: návštevnosť na začiatku lievika „zachytávajú" rôzne platformy, čo značkám sťažuje budovanie priamych a hlbokých kontaktov s používateľmi; destináciám chýba nepretržité riadenie a interakcia v kľúčových kontaktných bodoch počas cesty používateľa, čo bráni vplyvu na celý lievik; a inteligentné služby a personalizované zážitky zostávajú nedostatočne rozvinuté, čo sťažuje uspokojovanie čoraz rozmanitejších cestovných potrieb.

Na základe týchto poznatkov zóna komplexných zážitkov v kultúre a cestovnom ruchu demonštrovala, ako môžu technológie HarmonyOS zlepšiť cestovateľské zážitky. Zmapovala celú cestu používateľa – od inšpirácie až po zdieľanie po návrate – aby bola každá cesta plynulejšia a pútavejšia.

V rámci kultúrneho a turistického ekosystému HarmonyOS reagujú médiá v komplexnom rozsahu a na potreby cestujúcich a viaceré zariadenia spolupracujú v reálnom čase.

Prvé vydanie Príručky Petal Ads 2026 pre komplexný inteligentný marketing v kultúre a turizme: päť typických osobností používateľa

Petal Ads na veľtrhu tiež predstavila Príručku Petal Ads 2026 pre komplexný inteligentný marketing v kultúre a turizme. Táto príručka predstavuje komplexné inteligentné riešenie pre kultúru a cestovný ruch od Petal Ads štruktúrovaným spôsobom. Na základe rozsiahlych poznatkov od viac ako 440 miliónov používateľov HarmonyOS po prvýkrát načrtáva päť typických osobností cestovateľov – kultúrni objavitelia generácie Z, efektívna obchodná elita, rodinní cestovatelia zameraní na kvalitu, prémioví luxusní dovolenkári a seniori zameraní na wellness. Pre každú osobnosť ponúka riešenie diferencované kombinácie kontaktných bodov a stratégie obsahu.

Efekt zotrvačníka ekosystému: Rastúca hodnota ekosystému kultúry a cestovného ruchu HarmonyOS

Čím lepší zážitok, tým dlhšie používatelia zostávajú; čím viac používateľov, tým viac značiek sa chce pridať; čím bohatšie služby, tým lepší zážitok – tak funguje zotrvačník kultúrneho a turistického ekosystému HarmonyOS.

Od mája 2026 spolupracuje Petal Ads s viac ako 100 globálnymi kultúrnymi a turistickými inštitúciami, turistickými združeniami, leteckými spoločnosťami a hotelovými skupinami, s cieľom poskytovať komplexné služby používateľom ekosystému Huawei. Pokiaľ ide o možnosti ekosystému, bolo spustených viac ako 80 000 aplikácií a služieb HarmonyOS, ktoré pokrývajú celý proces cestovania – od navigácie a prekladu až po dopravu. Z hľadiska obsahu využíva Petal Ads HUAWEI Image Competition, spoluvytváranie duševného vlastníctva a spoluprácu medzi filmovým turizmom, pomocou ktorých neustále presadzuje prelomové aktivity v oblasti duševného vlastníctva v oblasti kultúry a cestovného ruchu. V rámci spoluvytvárania ekosystému otvára služby Atomic Services, možnosti AI a mediálnu prevádzku, aby partnerom poskytoval podporu v celom reťazci od vývoja až po prevádzku.

Príručku Petal Ads 2026 pre komplexný inteligentný marketing v kultúre a turizme si môžete stiahnuť na adrese https://bit.ly/petal-ads-playbook. Ak máte ďalšie otázky, kontaktujte [email protected].

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2990650/Petal_Ads_ITB_China_2026.jpg

21%

more press release views with 
Request a Demo

Also from this source

Petal Ads stellt auf der ITB China 2026 eine szenarienübergreifende Lösung für intelligentes Kultur- und Tourismusmarketing vor

Petal Ads stellt auf der ITB China 2026 eine szenarienübergreifende Lösung für intelligentes Kultur- und Tourismusmarketing vor

Vom 26. bis 28. Mai fand in Shanghai die ITB China 2026 statt, an der über 900 Kultur- und Tourismuseinrichtungen und -unternehmen aus 85 Ländern und ...
Petal Ads dévoile un scénario complet de solution marketing intelligente pour la culture et le tourisme à l'occasion de l'ITB China 2026

Petal Ads dévoile un scénario complet de solution marketing intelligente pour la culture et le tourisme à l'occasion de l'ITB China 2026

Du 26 au 28 mai, l'ITB China 2026 a eu lieu à Shanghai, réunissant plus de 900 organisations et entreprises de la culture et du tourisme de 85 pays...
More Releases From This Source

Explore

Travel

Travel

Telecommunications Industry

Telecommunications Industry

Advertising

Advertising

Mobile Entertainment

Mobile Entertainment

News Releases in Similar Topics