Petal Ads predstavuje na veľtrhu ITB China 2026 komplexné riešenie pre inteligentný marketing v oblasti kultúry a cestovného ruchu
Jun 01, 2026, 03:00 ET
ŠANGHAJ, 1. júna 2026 /PRNewswire/ – Od 26. do 28. mája sa v Šanghaji konal veľtrh ITB China 2026, na ktorom sa stretlo viac ako 900 kultúrnych a turistických inštitúcií a podnikov z 85 krajín a regiónov. Petal Ads, komplexná marketingová platforma spoločnosti Huawei v rámci ekosystému HarmonyOS, zanechala výrazný dojem popri aplikáciách Celia, HUAWEI Browser, HUAWEI SkyTone, Petal Maps a HUAWEI Music. Ústredným bodom bola komplexná zóna inteligentných kultúrnych a turistických zážitkov, kde aplikácia Petal Ads predstavila svoje marketingové riešenie pre kultúru a cestovný ruch na rok 2026. „Marketing ako obsah, marketing ako služba" – touto zásadou sa riadi dizajn všetkých produktov a služieb v rámci kultúrneho a turistického ekosystému HarmonyOS a zostáva základnou filozofiou Petal Ads.
Zóna komplexných inteligentných zážitkov v kultúre a cestovnom ruchu: Inteligentné cestovanie na jednom mieste
Podľa Výročnej správy o rozvoji čínskeho cestovného ruchu v zahraničí za roky 2025 – 2026, ktorú vydala Čínska akadémia cestovného ruchu sa čínsky trh s cestovným ruchom v zahraničí posunul od „rastu riadeného oživením" k „štrukturálnej premene". V roku 2025 dosiahol počet ciest do zahraničia 168 miliónov, pričom viac ako 60 % cestujúcich využívalo na plánovanie svojich itinerárov AI. Kultúra a cestovný ruch zároveň čelia trom spoločným výzvam: návštevnosť na začiatku lievika „zachytávajú" rôzne platformy, čo značkám sťažuje budovanie priamych a hlbokých kontaktov s používateľmi; destináciám chýba nepretržité riadenie a interakcia v kľúčových kontaktných bodoch počas cesty používateľa, čo bráni vplyvu na celý lievik; a inteligentné služby a personalizované zážitky zostávajú nedostatočne rozvinuté, čo sťažuje uspokojovanie čoraz rozmanitejších cestovných potrieb.
Na základe týchto poznatkov zóna komplexných zážitkov v kultúre a cestovnom ruchu demonštrovala, ako môžu technológie HarmonyOS zlepšiť cestovateľské zážitky. Zmapovala celú cestu používateľa – od inšpirácie až po zdieľanie po návrate – aby bola každá cesta plynulejšia a pútavejšia.
V rámci kultúrneho a turistického ekosystému HarmonyOS reagujú médiá v komplexnom rozsahu a na potreby cestujúcich a viaceré zariadenia spolupracujú v reálnom čase.
Prvé vydanie Príručky Petal Ads 2026 pre komplexný inteligentný marketing v kultúre a turizme: päť typických osobností používateľa
Petal Ads na veľtrhu tiež predstavila Príručku Petal Ads 2026 pre komplexný inteligentný marketing v kultúre a turizme. Táto príručka predstavuje komplexné inteligentné riešenie pre kultúru a cestovný ruch od Petal Ads štruktúrovaným spôsobom. Na základe rozsiahlych poznatkov od viac ako 440 miliónov používateľov HarmonyOS po prvýkrát načrtáva päť typických osobností cestovateľov – kultúrni objavitelia generácie Z, efektívna obchodná elita, rodinní cestovatelia zameraní na kvalitu, prémioví luxusní dovolenkári a seniori zameraní na wellness. Pre každú osobnosť ponúka riešenie diferencované kombinácie kontaktných bodov a stratégie obsahu.
Efekt zotrvačníka ekosystému: Rastúca hodnota ekosystému kultúry a cestovného ruchu HarmonyOS
Čím lepší zážitok, tým dlhšie používatelia zostávajú; čím viac používateľov, tým viac značiek sa chce pridať; čím bohatšie služby, tým lepší zážitok – tak funguje zotrvačník kultúrneho a turistického ekosystému HarmonyOS.
Od mája 2026 spolupracuje Petal Ads s viac ako 100 globálnymi kultúrnymi a turistickými inštitúciami, turistickými združeniami, leteckými spoločnosťami a hotelovými skupinami, s cieľom poskytovať komplexné služby používateľom ekosystému Huawei. Pokiaľ ide o možnosti ekosystému, bolo spustených viac ako 80 000 aplikácií a služieb HarmonyOS, ktoré pokrývajú celý proces cestovania – od navigácie a prekladu až po dopravu. Z hľadiska obsahu využíva Petal Ads HUAWEI Image Competition, spoluvytváranie duševného vlastníctva a spoluprácu medzi filmovým turizmom, pomocou ktorých neustále presadzuje prelomové aktivity v oblasti duševného vlastníctva v oblasti kultúry a cestovného ruchu. V rámci spoluvytvárania ekosystému otvára služby Atomic Services, možnosti AI a mediálnu prevádzku, aby partnerom poskytoval podporu v celom reťazci od vývoja až po prevádzku.
Príručku Petal Ads 2026 pre komplexný inteligentný marketing v kultúre a turizme si môžete stiahnuť na adrese https://bit.ly/petal-ads-playbook. Ak máte ďalšie otázky, kontaktujte [email protected].
