Petal Ads prezentuje kompleksowe inteligentne rozwiązanie marketingowe dla sektora kultury i turystyki na targach ITB China 2026

News provided by

Huawei Consumer Business Group

Jun 01, 2026, 03:00 ET

SZANGHAJ, 1 czerwca 2026 r. /PRNewswire/ -- W dniach 26-28 maja w Szanghaju odbyły się targi ITB China 2026, które zgromadziły ponad 900 instytucji i przedsiębiorstw z sektora kultury i turystyki z 85 krajów i regionów. Petal Ads, platforma marketingowa Huawei obejmująca wszystkie scenariusze użytkowania w ekosystemie HarmonyOS, zaprezentowała się w pełnej skali wraz z usługami Celia, przeglądarką HUAWEI Browser, HUAWEI SkyTone, Petal Maps oraz HUAWEI Music. Główną atrakcją ekspozycji była inteligentna strefa doświadczeń w zakresie inteligentnej kultury i turystyki, w której Petal Ads zaprezentowało swoje rozwiązanie marketingowe dla sektora kultury i turystyki na rok 2026. „Marketing jako treść, marketing jako usługa" - ta zasada stanowi fundament projektowania wszystkich produktów i usług w ekosystemie HarmonyOS dla sektora kultury i turystyki oraz pozostaje kluczową filozofią Petal Ads.

Petal Ads presented its Culture and Tourism Marketing Solution at ITB China 2026, Shanghai.
Inteligentna strefa doświadczeń kultury i turystyki w pełnym scenariuszu: jedno miejsce - cała podróż użytkownika 

Zgodnie z „Annual Report on China's Outbound Tourism Development 2025-2026" (Raport roczny w zakresie rozwoju chińskiej turystyki wyjazdowej 2025-2026) opublikowanym przez China Tourism Academy, chiński rynek turystyki wyjazdowej przeszedł z fazy „wzrostu napędzanego odbudową" do „przebudowy strukturalnej". W 2025 roku liczba wyjazdów zagranicznych osiągnęła 168 milionów, a ponad 60% podróżnych korzystało z AI przy planowaniu tras. Jednocześnie branża kultury i turystyki mierzy się z trzema głównymi wyzwaniami: ruch na górnym etapie lejka marketingowego jest „przechwytywany" przez różne platformy, co utrudnia markom budowanie bezpośrednich relacji z użytkownikami; destynacje mają ograniczoną możliwość ciągłego prowadzenia i angażowania użytkowników na kluczowych etapach podróży; inteligentne usługi i personalizacja są wciąż niedostatecznie rozwinięte, co utrudnia spełnianie zróżnicowanych potrzeb podróżnych.

Na tej podstawie strefa doświadczeń pokazała, jak technologie HarmonyOS mogą poprawić doświadczenia podróżnych, obejmując cały proces - od inspiracji po dzielenie się wrażeniami po podróży. Dzięki temu każda podróż przebiega bardziej gładko i silniej angażuje.

W ramach ekosystemu kultury i turystyki HarmonyOS media działające w wielu scenariuszach oraz współpraca urządzeń w czasie rzeczywistym odpowiadają na potrzeby użytkowników na każdym etapie podróży. 

Premiera „Petal Ads 2026 Full-Scenario Smart Culture and Tourism Marketing Playbook": pięć standardowych typów użytkowników 

Podczas targów Petal Ads zaprezentowało również „Petal Ads 2026 Full-Scenario Smart Culture and Tourism Marketing Playbook". Publikacja ta porządkuje kompleksowe rozwiązanie marketingowe dla sektora kultury i turystyki. Na podstawie analiz ponad 440 milionów kont użytkowników HarmonyOS, wyróżniono po raz pierwszy pięć standardowych typów podróżnych: odkrywcy kultury z pokolenia Z, efektywne elity biznesowe, rodziny nastawione na jakość, klienci premium i luxury, seniorzy nastawieni na usługi wellness. Dla każdego typu proponowane są różne kombinacje punktów styku oraz strategie treści.

Efekt koła zamachowego dla ekosystemu: rosnąca wartość ekosystemu kultury i turystyki HarmonyOS 

Im lepsze doświadczenie, tym dłużej użytkownicy pozostają w systemie; im więcej użytkowników, tym więcej dołącza marek; im bogatsze usługi, tym lepsze doświadczenie - to efekt „koła zamachowego" ekosystemu HarmonyOS w obszarze kultury i turystyki.

Według stanu na maj 2026 Petal Ads współpracuje z ponad 100 globalnymi instytucjami kultury i turystyki, organizacjami turystycznymi, liniami lotniczymi i grupami hotelowymi, obsługując użytkowników ekosystemu Huawei. W zakresie możliwości ekosystemu wdrożono ponad 80 000 aplikacji i usług HarmonyOS, obejmujących cały proces podróży - od nawigacji i tłumaczeń po transport. W obszarze operacji contentowych Petal Ads wykorzystuje Konkurs Fotograficzny HUAWEI, współtworzenie IP oraz współprace filmowo-turystyczne, aby stale rozwijać przełomowe projekty własności intelektualnej w sektorze kultury i turystyki. W zakresie współtworzenia ekosystemu, Petal Ads udostępnia usługi Atomic Services, możliwości AI oraz ruch medialny, zapewniając partnerom kompleksowe wsparcie na całym łańcuchu - od etapu rozwoju po operacje i utrzymanie.

Raport „Petal Ads 2026 Full-Scenario Smart Culture and Tourism Marketing Playbook" jest dostępny do pobrania pod adresem: https://bit.ly/petal-ads-playbook. Pytania można kierować na adres: [email protected]

Zdjęcie: https://mma.prnewswire.com/media/2990650/Petal_Ads_ITB_China_2026.jpg

Petal Ads dévoile un scénario complet de solution marketing intelligente pour la culture et le tourisme à l'occasion de l'ITB China 2026

Du 26 au 28 mai, l'ITB China 2026 a eu lieu à Shanghai, réunissant plus de 900 organisations et entreprises de la culture et du tourisme de 85 pays...
Petal Ads predstavuje na veľtrhu ITB China 2026 komplexné riešenie pre inteligentný marketing v oblasti kultúry a cestovného ruchu

ŠANGHAJ, 1. júna 2026 /PRNewswire/ – Od 26. do 28. mája sa v Šanghaji konal veľtrh ITB China 2026, na ktorom sa stretlo viac ako 900 kultúrnych a...
