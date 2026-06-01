Petal Ads представляет интеллектуальное комплексное маркетинговое решение для сферы культуры и туризма на ITB China 2026

ШАНХАЙ, 1 июня 2026 г. /PRNewswire/ -- С 26 по 28 мая в Шанхае проходила выставка ITB China 2026, собравшая более 900 учреждений и предприятий культуры и туризма из 85 стран и регионов мира. Petal Ads, полнофункциональная маркетинговая платформа Huawei в рамках экосистемы HarmonyOS, вызвала большой интерес наряду с Celia, HUAWEI Browser, HUAWEI SkyTone, Petal Maps и HUAWEI Music. Центральным элементом стала интеллектуальная комплексная зона культуры и туризма, где Petal Ads представила свое маркетинговое решение в области культуры и туризма на 2026 год. «Маркетинг как контент, маркетинг как услуга» — этот принцип определяет дизайн всех продуктов и сервисов в рамках экосистемы культуры и туризма HarmonyOS и остается основной философией Petal Ads.

Petal Ads представила свое маркетинговое решение в области культуры и туризма на ITB China 2026, Шанхай.

Полнофункциональная интеллектуальная зона культуры и туризма — интеллектуальное путешествие с одной остановкой

Согласно Ежегодному отчету о развитии выездного туризма в Китае за 2025–2026 годы, опубликованному Китайской академией туризма, рынок выездного туризма Китая перешел от «роста, основанного на восстановлении», к «структурной перестройке». В 2025 году количество выездных поездок достигло 168 миллионов, причем более 60 % путешественников используют ИИ для планирования своих маршрутов. В то же время индустрия культуры и туризма сталкивается с тремя общими проблемами: трафик из верхней части воронки «захватывается» различными платформами, что мешает брендам создавать прямые, глубокие связи с пользователями; направлениям не хватает постоянного руководства и взаимодействия в ключевых точках на пути пользователя, что препятствует полноценному влиянию всей воронки; а интеллектуальные услуги и персонализированный опыт остаются недостаточно развитыми, что затрудняет удовлетворение все более разнообразных потребностей в путешествиях.

Основываясь на этих выводах, зона культуры и туризма полного цикла продемонстрировала, как технологии HarmonyOS могут улучшить путешествия. На ней отображается весь путь пользователя — от вдохновения до отзывов после поездки — делая каждую поездку лучше и привлекательной.

В рамках экосистемы культуры и туризма HarmonyOS комплексное взаимодействие через различные каналы и разные устройства отвечает потребностям путешественников в режиме реального времени.

Первый выпуск маркетингового пособия Petal Ads 2026 Full-Scenario Smart Culture and Tourism Marketing Playbook — разбор пяти типичных пользовательских персонажей

На выставке Petal Ads также выпустила маркетинговое пособие Petal Ads 2026 Full-Scenario Smart Culture and Tourism Marketing Playbook. В этом пособии представлено комплексное интеллектуальное решение для культуры и туризма Petal Ads в структурированном виде. Основываясь на обширной информации от более чем 440 миллионов пользователей HarmonyOS, в нем впервые описываются пять типичных персонажей-путешественников — исследователи культуры поколения Z, эффективные бизнес-элиты, ориентированные на качество семейные путешественники, роскошные отдыхающие премиум-класса и пожилые путешественники. Для каждого персонажа решение предлагает дифференцированные комбинации точек соприкосновения и контент-стратегии.

Эффект маховика экосистемы — растущая ценность экосистемы культуры и туризма HarmonyOS

Чем лучше опыт, тем дольше остаются пользователи; чем больше пользователей, тем больше брендов хотят присоединиться; чем богаче выбор услуг, тем лучше опыт — это эффект маховика экосистемы культуры и туризма HarmonyOS.

По состоянию на май 2026 года Petal Ads сотрудничает с более чем 100 глобальными учреждениями культуры и туризма, советами по туризму, авиакомпаниями и гостиничными группами, чтобы всесторонне обслуживать пользователей экосистемы Huawei. Что касается возможностей экосистемы, было запущено более 80 000 приложений и сервисов HarmonyOS, охватывающих весь путь путешествия — от навигации и перевода до транспорта. В работе с контентом Petal Ads использует конкурс изображений HUAWEI, совместное создание интеллектуальной собственности и сотрудничество в области кинотуризма для постоянного продвижения прорывов в области культуры и туризма. В совместном создании экосистемы она использует атомарные сервисы, возможности ИИ и медиа-трафик, чтобы предоставить партнерам полную поддержку на пути от разработки до операций.

Пособие Petal Ads 2026 Full-Scenario Smart Culture and Tourism Marketing Playbook теперь доступно для скачивания на сайте https://bit.ly/petal-ads-playbook. Для получения дополнительной информации обращайтесь по адресу [email protected].

Фото: https://mma.prnewswire.com/media/2990650/Petal_Ads_ITB_China_2026.jpg