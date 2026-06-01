Petal Ads представляет интеллектуальное комплексное маркетинговое решение для сферы культуры и туризма на ITB China 2026

News provided by

Huawei Consumer Business Group

Jun 01, 2026, 03:00 ET

ШАНХАЙ, 1 июня 2026 г. /PRNewswire/ -- С 26 по 28 мая в Шанхае проходила выставка ITB China 2026, собравшая более 900 учреждений и предприятий культуры и туризма из 85 стран и регионов мира. Petal Ads, полнофункциональная маркетинговая платформа Huawei в рамках экосистемы HarmonyOS, вызвала большой интерес наряду с Celia, HUAWEI Browser, HUAWEI SkyTone, Petal Maps и HUAWEI Music. Центральным элементом стала интеллектуальная комплексная зона культуры и туризма, где Petal Ads представила свое маркетинговое решение в области культуры и туризма на 2026 год. «Маркетинг как контент, маркетинг как услуга» — этот принцип определяет дизайн всех продуктов и сервисов в рамках экосистемы культуры и туризма HarmonyOS и остается основной философией Petal Ads.

Continue Reading
Petal Ads представила свое маркетинговое решение в области культуры и туризма на ITB China 2026, Шанхай.
Petal Ads представила свое маркетинговое решение в области культуры и туризма на ITB China 2026, Шанхай.

Полнофункциональная интеллектуальная зона культуры и туризма — интеллектуальное путешествие с одной остановкой

Согласно Ежегодному отчету о развитии выездного туризма в Китае за 2025–2026 годы, опубликованному Китайской академией туризма, рынок выездного туризма Китая перешел от «роста, основанного на восстановлении», к «структурной перестройке». В 2025 году количество выездных поездок достигло 168 миллионов, причем более 60 % путешественников используют ИИ для планирования своих маршрутов. В то же время индустрия культуры и туризма сталкивается с тремя общими проблемами: трафик из верхней части воронки «захватывается» различными платформами, что мешает брендам создавать прямые, глубокие связи с пользователями; направлениям не хватает постоянного руководства и взаимодействия в ключевых точках на пути пользователя, что препятствует полноценному влиянию всей воронки; а интеллектуальные услуги и персонализированный опыт остаются недостаточно развитыми, что затрудняет удовлетворение все более разнообразных потребностей в путешествиях.

Основываясь на этих выводах, зона культуры и туризма полного цикла продемонстрировала, как технологии HarmonyOS могут улучшить путешествия. На ней отображается весь путь пользователя — от вдохновения до отзывов после поездки — делая каждую поездку лучше и привлекательной.

В рамках экосистемы культуры и туризма HarmonyOS комплексное взаимодействие через различные каналы и разные устройства отвечает потребностям путешественников в режиме реального времени.

Первый выпуск маркетингового пособия Petal Ads 2026 Full-Scenario Smart Culture and Tourism Marketing Playbook — разбор пяти типичных пользовательских персонажей

На выставке Petal Ads также выпустила маркетинговое пособие Petal Ads 2026 Full-Scenario Smart Culture and Tourism Marketing Playbook. В этом пособии представлено комплексное интеллектуальное решение для культуры и туризма Petal Ads в структурированном виде. Основываясь на обширной информации от более чем 440 миллионов пользователей HarmonyOS, в нем впервые описываются пять типичных персонажей-путешественников — исследователи культуры поколения Z, эффективные бизнес-элиты, ориентированные на качество семейные путешественники, роскошные отдыхающие премиум-класса и пожилые путешественники. Для каждого персонажа решение предлагает дифференцированные комбинации точек соприкосновения и контент-стратегии.

Эффект маховика экосистемы — растущая ценность экосистемы культуры и туризма HarmonyOS

Чем лучше опыт, тем дольше остаются пользователи; чем больше пользователей, тем больше брендов хотят присоединиться; чем богаче выбор услуг, тем лучше опыт — это эффект маховика экосистемы культуры и туризма HarmonyOS.

По состоянию на май 2026 года Petal Ads сотрудничает с более чем 100 глобальными учреждениями культуры и туризма, советами по туризму, авиакомпаниями и гостиничными группами, чтобы всесторонне обслуживать пользователей экосистемы Huawei. Что касается возможностей экосистемы, было запущено более 80 000 приложений и сервисов HarmonyOS, охватывающих весь путь путешествия — от навигации и перевода до транспорта. В работе с контентом Petal Ads использует конкурс изображений HUAWEI, совместное создание интеллектуальной собственности и сотрудничество в области кинотуризма для постоянного продвижения прорывов в области культуры и туризма. В совместном создании экосистемы она использует атомарные сервисы, возможности ИИ и медиа-трафик, чтобы предоставить партнерам полную поддержку на пути от разработки до операций.

Пособие Petal Ads 2026 Full-Scenario Smart Culture and Tourism Marketing Playbook теперь доступно для скачивания на сайте https://bit.ly/petal-ads-playbook. Для получения дополнительной информации обращайтесь по адресу [email protected].

Фото: https://mma.prnewswire.com/media/2990650/Petal_Ads_ITB_China_2026.jpg

21%

more press release views with 
Request a Demo

Also from this source

Petal Ads dévoile un scénario complet de solution marketing intelligente pour la culture et le tourisme à l'occasion de l'ITB China 2026

Petal Ads dévoile un scénario complet de solution marketing intelligente pour la culture et le tourisme à l'occasion de l'ITB China 2026

Du 26 au 28 mai, l'ITB China 2026 a eu lieu à Shanghai, réunissant plus de 900 organisations et entreprises de la culture et du tourisme de 85 pays...
Petal Ads predstavuje na veľtrhu ITB China 2026 komplexné riešenie pre inteligentný marketing v oblasti kultúry a cestovného ruchu

Petal Ads predstavuje na veľtrhu ITB China 2026 komplexné riešenie pre inteligentný marketing v oblasti kultúry a cestovného ruchu

ŠANGHAJ, 1. júna 2026 /PRNewswire/ – Od 26. do 28. mája sa v Šanghaji konal veľtrh ITB China 2026, na ktorom sa stretlo viac ako 900 kultúrnych a...
More Releases From This Source

Explore

Travel

Travel

Telecommunications Industry

Telecommunications Industry

Advertising

Advertising

Mobile Entertainment

Mobile Entertainment

News Releases in Similar Topics