Petal Ads dévoile un scénario complet de solution marketing intelligente pour la culture et le tourisme à l'occasion de l'ITB China 2026

SHANGHAI, 1er juin 2026 /PRNewswire/ -- Du 26 au 28 mai, l'ITB China 2026 a eu lieu à Shanghai, réunissant plus de 900 organisations et entreprises de la culture et du tourisme de 85 pays et régions. Petal Ads, la plateforme de marketing à scénario complet de Huawei au sein de l'écosystème HarmonyOS, a fait une apparition remarquée aux côtés de Celia, HUAWEI Browser, HUAWEI SkyTone, Petal Maps et HUAWEI Music. Le point focal était la zone d'expériences culturelles et touristiques intelligentes à scénario complet, où Petal Ads a dévoilé sa solution de marketing culturel et touristique pour 2026. « Le marketing en tant que contenu, le marketing en tant que service », ce principe guide la conception de tous les produits et services au sein de l'écosystème culturel et touristique HarmonyOS, et reste la philosophie de base de Petal Ads.

Petal Ads presented its Culture and Tourism Marketing Solution at ITB China 2026, Shanghai.

Zone d'expérience de culture et de tourisme intelligents à scénario complet : un voyage intelligent à guichet unique

Selon le rapport annuel sur le développement du tourisme sortant de Chine en 2025-2026 publié par l'Académie chinoise du tourisme, le marché chinois du tourisme émetteur est passé d'une « croissance tirée par la reprise » à un « remodelage structurel ». En 2025, le nombre de voyages à l'étranger atteindra 168 millions, et plus de 60 % des voyageurs utiliseront l'IA pour planifier leurs itinéraires. Dans le même temps, l'industrie de la culture et du tourisme est confrontée à trois défis communs : le trafic de la section supérieure de l'entonnoir est « capté » par diverses plateformes, ce qui rend difficile pour les marques d'établir des liens directs et profonds avec les utilisateurs ; les destinations manquent de conseils et d'interaction continus aux points de contact clés du parcours de l'utilisateur, ce qui empêche un impact sur l'ensemble de l'entonnoir ; et les services intelligents et les expériences personnalisées restent sous-développés, ce qui rend difficile la satisfaction de besoins de plus en plus diversifiés en matière de voyage.

Sur la base de ces informations, le scénario complet de la zone d'expérience culturelle et touristique a démontré comment les technologies HarmonyOS peuvent renforcer les expériences de voyage. Il a permis de cartographier l'ensemble du parcours de l'utilisateur, de l'inspiration jusqu'au au partage après le voyage, afin de rendre chaque voyage plus fluide et plus attrayant.

Dans l'écosystème culturel et touristique HarmonyOS, les médias à scénario complet et la collaboration multi-appareils répondent aux besoins des voyageurs en temps réel.

Première version du livret Petal Ads 2026 à scénario complet pour le marketing intelligent de la culture et du tourisme : décodage de cinq personas d'utilisateurs typiques

Lors de l'exposition, Petal Ads a également publié le livret Petal Ads 2026 à scénario complet pour le marketing intelligent de la culture et du tourisme. Ce livret présente de manière structurée le scénario complet de la solution smart culture et tourisme de Petal Ads. S'appuyant sur les connaissances approfondies de plus de 440 millions d'utilisateurs du compte HarmonyOS, elle définit pour la première fois cinq profils de voyageurs types : les explorateurs culturels de la génération Z, les élites efficaces, les voyageurs familiaux soucieux de la qualité, les vacanciers de luxe haut de gamme et les voyageurs seniors soucieux de leur bien-être. Pour chaque persona, la solution propose des combinaisons de points de contact et des stratégies de contenu différenciées.

Effet d'entraînement de l'écosystème : la valeur croissante de l'écosystème culturel et touristique HarmonyOS

Plus l'expérience est élevée, plus les utilisateurs restent longtemps ; plus il y a d'utilisateurs, plus les marques veulent les rejoindre ; plus les services sont riches, plus l'expérience est élevée, c'est l'effet d'entraînement de l'écosystème culturel et touristique HarmonyOS.

En mai 2026, Petal Ads s'est associé à plus de 100 organisations culturelles et touristiques mondiales, offices de tourisme, compagnies aériennes et groupes hôteliers pour servir les utilisateurs de l'écosystème Huawei de manière complète. En ce qui concerne les capacités de l'écosystème, plus de 80 000 applications et services HarmonyOS ont été lancés, couvrant l'ensemble du voyage, de la navigation au transport en passant par la traduction. En ce qui concerne les opérations de contenu, Petal Ads s'appuie sur le concours d'images HUAWEI, la cocréation de propriété intellectuelle et les collaborations entre le cinéma et le tourisme pour favoriser en permanence les percées en matière de culture et de tourisme. Dans le cadre de la cocréation d'écosystèmes, elle ouvre les services atomiques, les capacités d'IA et le trafic médiatique pour fournir aux partenaires un soutien complet de la chaîne, du développement à l'exploitation.

Le livret Petal Ads 2026 à scénario complet pour le marketing intelligent de la culture et du tourisme peut désormais être téléchargé à l'adresse suivante : https://bit.ly/petal-ads-playbook. Pour de plus amples informations, veuillez contacter [email protected].

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2990650/Petal_Ads_ITB_China_2026.jpg