Phemex Jadi Salah Satu Tuan Rumah LONGITUDE, Bahas Era Baru dalam Sistem Keamanan Kripto pada Perayaan Hari Jadi Keenam

Acara eksklusif ini menghadirkan sejumlah tokoh industri terkemuka, termasuk Anthony Scaramucci (SkyBridge) dan Kristin Smith (Solana Policy Institute) untuk membahas tren pasar dalam sesi diskusi panel "Solana SZN". Sementara, Eli Ben-Sasson (StarkWare) mengulas peran penting privasi dalam sebuah sebuah sesi bincang-bincang khusus.

Sorotan utama dalam malam tersebut adalah diskusi panel bertajuk "Crypto's Security Dilemma". CEO Phemex, Federico Variola, berdialog dengan Ian Rogers (Ledger) dan Dmytro Budorin (Hacken) untuk membahas tantangan keamanan yang paling mendesak di industri kripto. Federico menegaskan bahwa model keamanan "reaktif" yang selama ini digunakan industri sudah tidak lagi memadai untuk menghadapi ancaman berbasiskan AI. Untuk itu, ia mendorong peralihan menuju "Arsitektur Keamanan Prediktif", serta memaparkan bahwa Phemex kini menggunakan AI untuk menganalisis pola perilaku pengguna guna mencegah ancaman sebelum terjadi.

Federico juga memanfaatkan kesempatan tersebut untuk memperkenalkan rencana strategis Phemex, termasuk pengembangan dompet Account Abstraction baru yang dirancang untuk menghubungkan Web2 dan Web3.

"Selain memperkuat infrastruktur dengan sistem AI prediktif, kami juga terus mengembangkan platform Phemex," ujar Federico. "Kami membangun ekosistem menyeluruh—memadukan CEX, DEX, dan dompet self-custodial—dengan sistem keamanan sebagai fondasi yang mempermudah pengguna beralih antara model kustodian yang berbeda-beda."

Memasuki tahun ketujuh, acara ini menegaskan komitmen Phemex untuk terus membuat terobosan dalam melindungi pengguna. Melalui sesi dialog tingkat tinggi dan kolaborasi antara para pengambil keputusan, Phemex terus membangun masa depan aset digital yang transparan, aman, dan terintegrasi.

