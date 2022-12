Piano расширяет глобальное присутствие и возможности для публикации в социальных сетях

Платформа SocialFlow компании Piano распространяет свою деятельность на Европу; добавляет функцию «Ссылка в биографии»

АМСТЕРДАМ, 13 декабря 2022 г. /PRNewswire/ -- Компания Piano, являющаяся одной из ведущих платформ цифрового взаимодействия, сегодня объявила о расширении своей европейской группы поддержки компании SocialFlow от Piano в целях повышения качества обслуживания клиентов по всему миру, а также расширения функционала своей платформы. Ранее в этом году компания Piano приобрела SocialFlow, социальную платформу дистрибуции и маркетинга для медиа-компаний.

«Мы очень рады представить технологию SocialFlow от Piano на наших мировых рынках и продолжить расширение ее функционала, — заявил Майкл Зильберман (Michael Silberman), исполнительный вице-президент Piano по стратегии и социальным сетям. — Мы стремимся обеспечивать ценность и эффективность по многим каналам дистрибуции, а новейшее дополнение Instagram «Ссылка в биографии» означает, что издателям не потребуется использовать отдельные инструменты для публикации постов и увеличения трафика из Instagram».

Приобретение SocialFlow компанией Piano обещает дать возможность командам в социальных сетях оптимизировать вовлеченность и внимание к различным учетным записям, а также получить более глубокое представление о том, как контент стимулирует доходы. Первым из этих усовершенствований является новая функция «Ссылка в биографии» SocialFlow для Instagram. Известно, что Instagram не разрешает ссылки из обычных публикаций, однако эта новая функция предоставляет специальную страницу для каждого пользователя Instagram на базе SocialFlow. Предоставляя уникальные ссылки на зеркальные посты Instagram из ленты профиля, издатели могут привлекать аудиторию к нужному контенту на сайте, параллельно отслеживая показатели вовлеченности.

«Ссылка в биографии» входит в набор новых функций Instagram, недавно добавленных в сервис SocialFlow, включая кольцевые фотогалереи, выбор миниатюр видеопостов и усовершенствование тегов для постов.

Компания Piano помогает организациям понять клиентов и влиять на их поведение, объединяя данные и сложную систему правил для стимулирования таргетирования в режиме реального времени, персонализированной торговли и динамической отчетности. Piano продолжает расти быстрыми темпами и расширила свое глобальное присутствие и возможности платформы за счет приобретения AT Internet и CeleraOne в 2021 году и SocialFlow в 2022.

Разработанная компанией Piano платформа цифрового взаимодействия дает организациям возможность понять клиентов и влиять на их поведение. Объединяя данные о клиентах, анализируя показатели поведения и создавая персонализированные циклы взаимодействия с клиентом, Piano помогает брендам быстрее запускать кампании и продукты, повышать степень вовлеченности клиентов и расширять персонализацию с единой платформы. Компания Piano, штаб-квартира которой находится в Амстердаме, имеет представительства в Северной и Южной Америке, Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе, обслуживает глобальную клиентскую базу, включая Air France, BBC, CBS, IBM, Kirin Holdings, Jaguar Land Rover, Nielsen, the Wall Street Journal и др. Piano признана одной из самых быстрорастущих и инновационных технологических компаний в мире World Economic Forum Inc, Deloitte, The Software Report и др. компаниями. Более подробная информация представлена на сайте piano.io.

