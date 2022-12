Piano étend son empreinte mondiale et ses capacités de publication dans les réseaux sociaux

SocialFlow, plateforme de Piano, s'implante en l'Europe et ajoute la fonctionnalité Lien en bio

AMSTERDAM, 13 décembre 2022 /PRNewswire/ -- Piano , une plateforme d'expérience numérique de premier plan, a annoncé aujourd'hui qu'elle renforçait son équipe de support européenne pour SocialFlow, qui est désormais une société de Piano, afin de mieux servir ses clients dans le monde entier, tout en ajoutant des fonctionnalités améliorées à la plateforme. Cette année, Piano a acquis SocialFlow , une plateforme de distribution et de marketing social pour les entreprises de médias.

« Nous sommes vraiment heureux de proposer la plateforme SocialFlow de Piano à nos marchés mondiaux et de continuer d'y ajouter des fonctionnalités », a déclaré Michael Silberman, vice-président exécutif de la division Stratégie et Social, Piano. « Nous nous concentrons sur la valeur et l'efficacité dans de multiples canaux de distribution et la dernière addition du lien Instagram dans la bio signifie que les éditeurs n'auront pas besoin d'utiliser des outils séparés pour mettre en ligne des publications et générer du trafic à partir d'Instagram. »

L'acquisition de SocialFlow par Piano devait permettre aux équipes des médias sociaux d'optimiser l'engagement et l'attention sur plusieurs comptes, et d'acquérir un niveau de compréhension plus profond de la façon dont le contenu génère des revenus. La première de ces améliorations est la nouvelle fonctionnalité « Lien en bio » de SocialFlow pour Instagram. Instagram est connue pour ne pas autoriser de liens de messages organiques, mais cette nouvelle fonctionnalité fournit une page dédiée pour chaque identifiant client Instagram alimenté par SocialFlow. En permettant des liens uniques pour les messages Instagram en miroir à partir du flux de profil, les éditeurs peuvent conduire les publics à leur contenu désiré sur le site, tout en faisant le suivi des mesures d'engagement.

La fonctionnalité « Lien en bio » fait partie d'une suite de nouvelles fonctionnalités Instagram ajoutées récemment à SocialFlow, notamment les carrousels de photos, la sélection de vignettes de post vidéo et les améliorations des tags.

Piano aide les organisations à comprendre et à influencer le comportement des clients en combinant les données et un moteur de règles sophistiqué pour favoriser le ciblage en temps réel, le commerce personnalisé et les rapports dynamiques. Piano continue de croître rapidement et a élargi sa présence mondiale et ses capacités de plateforme avec les acquisitions d'AT Internet et de CeleraOne en 2021 et de SocialFlow en 2022.

À propos de Piano

La plateforme d'expérience numérique de Piano permet aux organisations de comprendre et d'influencer le comportement des clients. En unifiant les données clients, en analysant les indicateurs de comportement et en créant des parcours clients personnalisés, Piano aide les marques à lancer plus rapidement des campagnes et des produits, à renforcer l'engagement client et à promouvoir la personnalisation à grande échelle à partir d'une seule plateforme. Basée à Amsterdam et comptant des bureaux dans les Amériques, en Europe et dans la région Asie-Pacifique, Piano se positionne au service d'une clientèle mondiale, notamment Air France, la BBC, CBS, IBM, Kirin Holdings, Jaguar Land Rover, Nielsen, The Wall Street Journal et bien d'autres encore. Piano a été reconnue comme l'une des entreprises technologiques les plus novatrices et à la croissance la plus rapide au monde par le Forum économique mondial, Deloitte, The Software Report, entre autres. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site ci-après : piano.io.

Contact pour les médias de Piano :

Ashley Deibert

+1 917 678 1982

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/691003/Piano_Logo.jpg

SOURCE Piano Software Inc