Piano rozširuje globálnu pôsobnosť a možnosti publikovania v sociálnych médiách

AMSTERDAM, 13. decembra 2022 /PRNewswire/ -- Piano, popredná platforma pre digitálne zážitky, dnes oznámila, že rozširuje svoj európsky tím podpory pre platformu SocialFlow by Piano, aby mohla poskytovať lepšie služby klientom na celom svete a zároveň do platformy pridala rozšírené funkcie. Platforma Piano začiatkom tohto roka získala SocialFlow, sociálnu distribučnú a marketingovú platformu pre mediálne spoločnosti.

„Sme naozaj nadšení, že môžeme priniesť SocialFlow by Piano na naše globálne trhy a pokračovať v pridávaní funkcií do produktu," povedal Michael Silberman, výkonný viceprezident pre stratégiu a sociálne médiá v spoločnosti Piano. „Zameriavame sa na poskytovanie hodnoty a efektivity vo viacerých distribučných kanáloch a najnovšie pridanie odkazu na Instagram v profile znamená, že vydavatelia nebudú musieť používať samostatné nástroje na publikovanie príspevkov a získavanie návštevníkov z Instagramu."

Akvizícia platformy SocialFlow spoločnosťou Piano umožnila tímom sociálnych médií optimalizovať zapojenie a pozornosť na viacerých účtoch a získať hlbší prehľad o tom, ako obsah zvyšuje príjmy. Prvým z týchto vylepšení, ktoré boli zverejnené, je nová funkcia SocialFlow „Odkaz v profile" určená pre Instagram. Instagram je známy tým, že nepovoľuje odkazy z organických príspevkov, avšak táto nová funkcia pomocou technológie platformy SocialFlow poskytuje špecializovanú stránku pre každý klientský účet v Instagrame. Umožnením jedinečných odkazov pre zrkadlené príspevky v Instagrame z profilového kanála môžu vydavatelia presmerovať publikum na požadovaný obsah na lokalite a zároveň sledovať metriky zapojenia.

„Odkaz v profile" je súčasťou súboru nových funkcií Instagramu, ktoré boli nedávno pridané do SocialFlow, vrátane kolotočov fotografií, výberu miniatúr videí a vylepšenia označovania príspevkov.

Piano pomáha organizáciám pochopiť a ovplyvniť správanie zákazníkov tým, že spája údaje a sofistikovaný mechanizmus pravidiel na riadenie cielenia v reálnom čase, personalizovaného obchodovania a dynamického vykazovania. Spoločnosť Piano pokračuje v rýchlom raste a rozšírila svoje globálne pôsobenie a možnosti platformy akvizíciami spoločností AT Internet a CeleraOne v roku 2021 a SocialFlow v roku 2022.

Platforma digitálneho zážitku spoločnosti Piano umožňuje organizáciám pochopiť a ovplyvniť správanie zákazníkov. Zjednotením údajov o zákazníkoch, analýzou metrík správania a vytváraním personalizovaných zákazníckych ciest pomáha Piano značkám rýchlejšie spúšťať kampane a produkty, posilniť motiváciu zákazníkov a zabezpečiť personalizáciu vo veľkom meradle z jednej platformy. Spoločnosť Piano so sídlom v Amsterdame a kanceláriami v Amerike, Európe a Ázii a Tichomorí poskytuje služby globálnej klientele vrátane spoločností Air France, BBC, CBS, IBM, Kirin Holdings, Jaguar Land Rover, Nielsen, The Wall Street Journal a ďalších. Spoločnosť Piano bola spoločnosťami World Economic Forum, Inc., Deloitte, The Software Report a ďalšími ocenená ako jedna z najrýchlejšie rastúcich a najinovatívnejších technologických spoločností na svete. Viac informácií nájdete na lokalite piano.io.

