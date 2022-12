Piano amplía su huella global y sus capacidades de publicación en redes sociales

SocialFlow by Piano se expande a Europa y añade la función 'Enlace en biografía'

ÁMSTERDAM, 13 de diciembre de 2022 /PRNewswire/ -- Piano , una plataforma de experiencia digital líder, anunció hoy que está aumentando su equipo de soporte europeo para SocialFlow by Piano para brindar un mejor servicio a los clientes en todo el mundo, al tiempo que agrega una funcionalidad mejorada a la plataforma. Piano adquirió SocialFlow, una plataforma de marketing y distribución social para empresas de medios, a principios de este año.

"Estamos realmente emocionados de traer SocialFlow by Piano a nuestros mercados globales y de continuar agregando funciones al producto", comentó Michael Silberman, vicepresidente ejecutivo de Estrategia y Social de Piano. "Estamos enfocados en ofrecer valor y eficiencia a través de varios canales de distribución y la última incorporación del enlace de Instagram en la biografía significa que los editores no necesitarán usar herramientas separadas para publicar publicaciones y generar tráfico desde Instagram".

La adquisición de SocialFlow por parte de Piano prometía permitir a los equipos de redes sociales optimizar el compromiso y la atención en múltiples cuentas y obtener un nivel más profundo de conocimiento sobre cómo el contenido genera ingresos. La primera de estas mejoras que se lanzará es la nueva función 'Enlace en biografía' de SocialFlow para Instagram. Es bien sabido que Instagram no permite enlaces de publicaciones orgánicas; sin embargo, esta nueva característica proporciona una página dedicada para cada identificador de Instagram de cliente impulsado por SocialFlow. Al permitir enlaces únicos para publicaciones reflejadas de Instagram desde el feed del perfil, los editores pueden llevar a las audiencias a su contenido deseado en el sitio, al mismo tiempo que realizan un seguimiento de las métricas de participación.

'Enlace en biografía' es parte de un conjunto de nuevas funciones de Instagram añadidas recientemente a SocialFlow, que incluyen carruseles de fotos, selección de miniaturas de publicaciones de vídeo y mejoras en el etiquetado de publicaciones.

Piano ayuda a las organizaciones a comprender e influir en el comportamiento de los clientes al combinar datos y un motor de reglas sofisticado para impulsar la orientación en tiempo real, el comercio personalizado y los informes dinámicos. Piano sigue creciendo rápidamente y ha ampliado su presencia global y sus capacidades de plataforma con las adquisiciones de AT Internet y CeleraOne en 2021 y SocialFlow en 2022.

Acerca de Piano

La plataforma de experiencia digital de Piano permite a las organizaciones comprender e influir en el comportamiento del cliente. Al unificar los datos de los clientes, analizar las métricas de comportamiento y crear viajes de clientes personalizados, Piano ayuda a las marcas a lanzar campañas y productos más rápido, fortalecer el compromiso del cliente e impulsar la personalización a escala desde una única plataforma. Con sede en Ámsterdam y oficinas en América, Europa y Asia Pacífico, Piano atiende a una base de clientes global, incluidos Air France, BBC, CBS, IBM, Kirin Holdings, Jaguar Land Rover, Nielsen, The Wall Street Journal y más. Piano ha sido reconocida como una de las empresas tecnológicas más innovadoras y de más rápido crecimiento del mundo por World Economic Forum, Inc., Deloitte, The Software Report y más. Para obtener más información, visite piano.io.

