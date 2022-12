Piano rozszerza globalną działalność i zwiększa możliwości publikowania w mediach społecznościowych

Należąca do Piano platforma SocialFlow rozszerza swój zasięg w Europie; z uwzględnieniem opcji „Link w Bio".

AMSTERDAM, 13 grudnia 2022 r. /PRNewswire/ -- Piano, wiodąca platforma doświadczeń cyfrowych, ogłosiła dziś rozbudowę europejskiego zespołu wsparcia dla platformy SocialFlow, aby zapewnić lepszą obsługę klientów na całym świecie, jednocześnie zwiększając zakres funkcji dostępnych w obrębie platformy. Spółka Piano przejęła SocialFlow ‒ platformę dystrybucji i marketingu społecznościowego dla firm działających w sektorze medialnym ‒ na początku tego roku.

„Jesteśmy ogromnie podekscytowani wprowadzeniem SocialFlow na nasze globalne rynki i dodaniem kolejnych funkcji ‒ powiedział Michael Silberman, wiceprezes ds. strategii i społeczności w spółce Piano. – Skupiamy się na zapewnianiu wartości i wydajności za pośrednictwem wielu kanałów dystrybucji, a najnowszy dodatek dla Instagrama ‒ opcja >>Link w Bio<< ‒ oznacza, że publikujący nie będą musieli używać oddzielnych narzędzi do zamieszczania postów i stymulowania ruchu z Instagrama".

Przejęcie SocialFlow przez Piano umożliwia zespołom z mediów społecznościowych optymalizację zaangażowania i uwagi na wielu kontach oraz uzyskanie szerszego wglądu w to, w jaki sposób treści prowadzą do zwiększenia przychodów. Pierwszym z uwzględnionych ulepszeń jest dostępna w ramach SocialFlow i powiązana z Instagramem funkcja „Link w Bio". Instagram z zasady nie pozwala na umieszczanie linków z postów organicznych, jednak nowa funkcja zapewnia dedykowaną stronę dla każdego klienta na Instagramie, zasilaną przez platformę SocialFlow. Dzięki unikalnym linkom do analogicznych postów z Instagrama w ramach kanału profilowego, wydawcy mogą kierować odbiorców do pożądanych treści, a jednocześnie śledzić dane na temat ich zaangażowania.

„Link w Bio" to jedna z funkcji dostępnych w ramach nowego pakietu opcji SocialFlow dla Instagrama, który obejmuje także: karuzelę reklamową, możliwość wyboru miniatur postów wideo i ulepszenia w zakresie tagowania postów.

Piano pomaga organizacjom zrozumieć i kształtować zachowania klientów poprzez łączenie danych i zaawansowanego silnika reguł na potrzeby targetowania w czasie rzeczywistym, spersonalizowanego handlu i dynamicznego raportowania. Piano w dalszym ciągu szybko się rozwija, zwiększając zasięg globalnej działalności i możliwości w obrębie platformy, dzięki przejęciom AT Internet i CeleraOne w 2021 roku oraz SocialFlow w 2022 roku.

Platforma Doświadczeń Cyfrowych Piano pozwala organizacjom zrozumieć i kształtować zachowania klientów. Poprzez ujednolicenie danych o klientach, analizę metryki zachowań i tworzenie spersonalizowanych podróży klienta, Piano pomaga markom szybciej uruchamiać kampanie i wypuszczać produkty, wzmacniać zaangażowanie klientów i prowadzić personalizację na szeroką skalę za pośrednictwem jednej platformy. Piano posiada siedzibę główną w Amsterdamie i oddziały w wielu krajach obu Ameryk, Europy i Azji Pacyficznej, które obsługują klientów z całego świata, w tym m.in. Air France, BBC, CBS, IBM, Kirin Holdings, Jaguar Land Rover, Nielsen, The Wall Street Journal. Piano została uznana, m.in. przez World Economic Forum, Inc., Deloitte i The Software Report, za jedną z najszybciej rozwijających się spółek działających w obszarze innowacyjnych technologii. Więcej informacji na stronie: piano.io.

