Piramal Pharma Solutions commémore le 20e anniversaire de son site de Morpeth en achetant une presse à comprimés Korsch X3

Le site de Morpeth a récemment commandé une nouvelle presse Korsch XM12 monocouche/double couche, un modèle à plus petite échelle qui a posé les bases de l'engagement du site en faveur de la technologie de pointe des presses à comprimés dans le domaine précommercial. Au fur et à mesure que la phase finale et la demande commerciale augmentaient, l'équipe a identifié le besoin d'une presse capable de traiter une gamme plus large de tailles de comprimés à la fois à l'échelle clinique et à l'échelle commerciale. La X3 a été choisie en raison de la relation professionnelle de longue date du site avec Korsch, l'une des marques les plus respectées de l'industrie pharmaceutique.

La Korsch X3 de Piramal est configurée sur mesure afin de répondre aux exigences relatives aux ingrédients pharmaceutiques actifs hautement puissants (HPAPI), ce qui la distingue des presses à comprimés conventionnelles. Dotée de deux tourelles personnalisées, elle permet la fabrication de comprimés de 25 mm, élargit la gamme de formulations que le site peut produire, améliore l'efficacité opérationnelle et augmente la résistance des comprimés. Contrairement aux presses qui requièrent de verser le produit à découvert dans la trémie d'alimentation, la X3 offre une alimentation confinée à partir de bacs de stockage en utilisant des raccords de transition à clapet papillon divisé vers des raccords sanitaires, ainsi qu'une goulotte fermée pour les produits finis qui livre les comprimés directement aux opérations d'enrobage.

Plus important encore, la Korsch X3 représente un investissement dans un confinement plus élevé, un débit plus important et un concept d'opérateur unique, ce qui permet d'améliorer l'efficacité et d'élargir les capacités des clients. Pour répondre aux risques associés à l'exposition à des médicaments hautement toxiques, la X3 comporte des passe-mains à l'avant, des passe-mains doubles sur les côtés, ainsi qu'un système de brumisation qui humidifie les poussières résiduelles après la fin du lot, protégeant ainsi le personnel des contaminants en suspension dans l'air pendant la fabrication et les changements. L'équipe du site a reçu une formation approfondie sur place de la part de Korsch, et a suivi des modules de formation, afin de garantir une utilisation sûre et en toute confiance de la nouvelle presse.

La Korsch X3 permet au site de Morpeth de répondre à la demande croissante de thérapies complexes et personnalisées. Elle est entièrement opérationnelle, certifiée et en service actif.

« En augmentant la capacité de Morpeth à fabriquer des comprimés contenant des HPAPI de niveau Band 5, la Korsch X3 renforce notre capacité à répondre aux besoins des patients dans des domaines thérapeutiques où les matériaux de haute puissance sont essentiels, tels que les hormones fabriquées dans une installation dédiée à la fabrication d'hormones », a déclaré Peter DeYoung, PDG de Piramal Global Pharma. « Cette acquisition est le moyen idéal de célébrer les vingt ans d'existence du site et de renforcer son héritage en contribuant à améliorer et à prolonger la vie des patients dans le monde entier. »

Alors que Morpeth marque ses 20 ans d'excellence en matière de fabrication pharmaceutique, l'ajout de la Korsch X3 témoigne de son investissement continu dans l'innovation, la sécurité et la centralité du patient. Plus qu'une célébration des réalisations des deux dernières décennies, il s'agit d'un engagement pour un avenir où encore plus de patients pourront bénéficier des capacités avancées de Piramal, de son expertise technique et de son expérience éprouvée dans la fourniture de matériaux de haute qualité.

À propos de Piramal Pharma Solutions

Piramal Pharma Solutions (PPS) est une organisation de développement et de fabrication sous contrat (CDMO) qui propose des solutions de développement et de fabrication de bout en bout tout au long du cycle de vie des médicaments. Nous répondons aux besoins de nos clients par l'intermédiaire d'un réseau mondial intégré d'installations en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Ce réseau nous permet de fournir une gamme complète de services, notamment des solutions de découverte de médicaments, des services de développement de processus et de produits pharmaceutiques, des fournitures pour les essais cliniques, la mise à disposition commerciale de principes actifs et de formes pharmaceutiques finies. Nous proposons également des services spécialisés tels que la mise au point et la fabrication de principes actifs hautement puissants et de conjugués anticorps-médicaments, le remplissage/la finition stérile, des produits peptidiques et services connexes ainsi que de puissants médicaments solides par voie orale. PPS fournit en outre des services de développement et de fabrication de produits biologiques, comme des vaccins et des thérapies géniques, par l'intermédiaire de Yapan Bio Private Limited, société associée de Piramal Pharma Limited.

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À propos de Piramal Pharma Limited

Piramal Pharma Limited (PPL, NSE : PPLPHARMA I BSE : 543635) propose une gamme de produits et de services différenciés à partir de ses 17* sites de développement et de fabrication dans le monde, sur la base d'un réseau de distribution mondial s'étendant sur plus de 100 pays. Piramal Pharma Limited se compose de Piramal Pharma Solutions, une organisation intégrée de développement et de fabrication sous contrat, de Piramal Critical Care, qui se consacre aux génériques hospitaliers complexes, et de Piramal Consumer Healthcare, qui commercialise des produits de consommation et de bien-être en vente libre. L'une des entreprises associées à Piramal Pharma Limited, Abbvie Therapeutics India Private Limited, une coentreprise entre Abbvie et PPL, s'est par ailleurs imposée comme un leader du marché pharmaceutique indien dans le domaine des traitements ophtalmologiques. Piramal Pharma Limited détient une participation minoritaire stratégique dans Yapan Bio Private Limited, qui opère dans les segments des médicaments biologiques/biothérapeutiques et des vaccins.

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