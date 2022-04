Plex facilita el acceso a los medios de comunicación en streaming

Con estas nuevas funciones ya no es necesario entrar y salir de varios servicios de streaming, ya que Plex lo reúne todo en una ventana de fácil navegación, convirtiéndolo en una ventanilla única para todos tus medios favoritos. Teniendo en cuenta que los informes estiman que el 60% de los consumidores de todo el mundo encuentran frustrante el proceso de navegar por múltiples aplicaciones, y que han pasado unos 600 millones de minutos colectivamente tratando de averiguar qué ver en su miríada de servicios de streaming de pago y gratuitos, el streaming sin dificultad es un problema masivo que Plex resuelve ahora.

Plex Discover: ¿Buscas qué ver y dónde verlo? Sólo tienes que "Plexarlo".

Según una encuesta de J.D. Power , el consumidor medio tiene ahora entre cuatro y cinco servicios de streaming diferentes, y un reciente informe de Horowitz Research muestra que el 49% de la gente tiene dificultades para saber qué programas están en cada servicio, mientras que el 44% dice que a menudo tiene dificultades para encontrar algo que ver. Muchos se dan por vencidos.

La nueva fuente Discover de Plex hará por los medios de streaming lo que Google hizo por Internet: ayudará a simplificar una experiencia abrumadora al permitirte conectar cualquier película o programa en https://watch.plex.tv/ y "Plexarlo" para encontrar dónde está disponible para verlo. A partir de ahí, si la película o el programa se transmite en un servicio que tienes, puedes lanzarlo desde Plex, eliminando el tiempo de búsqueda de algo que ver.

Plex Universal Watchlist: Como una lista de deseos de Amazon para películas y programas de televisión

Si el título no está disponible en un servicio que tienes, sólo tienes que añadirlo a la nueva Plex Universal Watchlist, una forma sencilla de hacer un seguimiento de cualquier cosa que quieras ver. Esto significa que ya no tendrás que desplazarte durante horas en busca de algo para disfrutar. Plex incluso mostrará los nuevos títulos disponibles de su Universal Watchlist cuando estén en uno de sus servicios. Como Plex Universal Watchlist captura lo que quieres ver, siempre podremos decirte dónde verlo, incluso si ya no está en el servicio en el que lo viste por primera vez. Esta filosofía ha guiado a la plataforma para eliminar las molestias del streaming y llegar a la parte divertida más rápidamente.

"Llevamos años diciendo que nuestro objetivo es crear una ventanilla única para todo el entretenimiento que te importa, y hoy hemos colocado una gran pieza de ese rompecabezas", dijo Keith Valory, consejero delegado de Plex. "Con los nuevos servicios de streaming, películas y programas disponibles constantemente, es hora de controlar el caos de los medios y eso es lo que pretendemos hacer con estas nuevas características. En resumen, sabemos que es costoso encontrar qué ver. Sólo queremos que lo encuentres lo más rápido posible".

Una ventana a todos tus medios favoritos... y más

Como EL lugar para todos sus medios, Plex ofrece a los consumidores un conjunto de características adicionales que incluyen:

Para empezar a crear su Universal Watchlist, abra la aplicación Plex en su plataforma favorita o visite https://www.plex.tv para obtener más información. Los activos digitales están disponibles para ver y descargar aquí .

Acerca de Plex

Disponible en más de 180 países, Plex está resolviendo el caos de los medios de streaming haciendo que sea rápido y fácil encontrar y reproducir cualquier película o programa de televisión que se transmita en línea, actuando como una ventana a TODOS los servicios de streaming, incluyendo aquellos a los que se suscribe. También es la primera y única plataforma de streaming que ofrece acceso a entretenimiento gratuito, incluyendo más de 50.000 títulos, películas y programas de televisión a la carta gratuitos, así como cientos de canales de televisión en directo gratuitos. Plex se ha asociado con algunos de los nombres más importantes del entretenimiento, como Paramount, Lionsgate, Metro Goldwyn Mayer (MGM), Sony Pictures Television, Sinclair Broadcast Group, AMC, A+E y Crackle. Plex es también el único servicio de streaming que permite a los usuarios integrar sus propias colecciones multimedia personales con una biblioteca en continuo crecimiento de entretenimiento gratuito de terceros que abarca prácticamente todos los géneros, intereses e idiomas. La empresa es de propiedad independiente, respaldada por Intercap y Kleiner Perkins. Para más información visite https://plex.tv , siga @plex en Twitter, y en Facebook e Instagram .

Video - https://mma.prnewswire.com/media/1780251/Plex___Video_Commercial.mp4

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1777342/Plex_Logo.jpg

SOURCE Plex