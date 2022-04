Plex sprawia, że media strumieniowe są bardziej przyjazne osobom, które nie wiedzą, co i gdzie obejrzeć, otwierając wspólne okno dla wszystkich usług streamingowych

Dzięki tym nowym funkcjom nie ma już potrzeby przeskakiwania pomiędzy usługami streamingowymi. Plex umieszcza je wszystkie w jednym ułatwiającym nawigację oknie z dostępem do wszystkich ulubionych mediów. Biorąc pod uwagę raporty, które podają, że 60% konsumentów z całego świata uznaje proces przeszukiwania wielu aplikacji za frustrujący i spędza łącznie około 600 milionów minut zastanawiając się, co obejrzeć spośród wielu płatnych i darmowych serwisów streamingowych, strumieniowanie materiałów niesie ze sobą liczne niedogodności. Od dzisiaj Plex przezwycięża je wszystkie.

Plex Discover: zastanawiasz się, co obejrzeć i na jakiej platformie? Skorzystaj z Plex

Według badania J.D. Power przeciętny konsument korzysta obecnie z czterech do pięciu różnych serwisów streamingowych, a ostatni raport Horowitz Research pokazuje, że 49% osób ma trudności z określeniem, które programy dostępne są w których serwisach, podczas gdy aż 44% uważa, że ma często kłopot ze znalezieniem czegokolwiek do obejrzenia. W efekcie wiele osób po prostu się poddaje.

Nowa opcja Plex o nazwie Discover (Odkrywaj) stanie się dla mediów strumieniowych tym, czym dla całego internetu jest Google - zamieni skomplikowany świat w coś prostego, pozwalając na znalezienie każdego filmu lub programu na stronie https://watch.plex.tv/ i kliknięcie „Plex it", żeby zobaczyć, gdzie można go obejrzeć. W efekcie, jeśli dany film lub program dostępny jest w używanym przez nas serwisie streamingowym, można uruchomić jego odtwarzanie w Plex, bez tracenia czasu na poszukiwania.

Uniwersalna Lista pozycji do obejrzenia Plex podobna do listy życzeń Amazon dla filmów i programów TV

Jeśli jakiś tytuł jest niedostępny w posiadanym przez nas serwisie, wystarczy dodać go do Uniwersalnej Listy do obejrzenia Plex pozwalającej zarządzać programami, które chcemy obejrzeć. Dość marnowania wielu godzin na przewijanie ekranu w poszukiwaniu odpowiednich produkcji. Plex pokaże nam nowo udostępnione tytuły z Uniwersalnej Listy rzeczy do obejrzenia, kiedy tylko pojawią się one w jednym z serwisów. Ponieważ Uniwersalna Lista śledzi tytuły, które chcemy obejrzeć, zawsze będziemy wiedzieć, gdzie można je znaleźć, nawet jeśli trafiły one już na inny serwis niż ten, na którym widzieliśmy je po raz pierwszy. Dzięki tej filozofii korzystanie ze strumieniowanych treści nie jest już kłopotem i wystarczy tylko chwila, by czerpać z jego dobrodziejstw.

„Od lat powtarzamy, że naszym celem jest stworzenie jednego miejsca dla całej rozrywki, która ma znaczenie dla naszych użytkowników, a dzisiaj dołożyliśmy ogromny kawałek do tej układanki - mówi Keith Valory, dyrektor generalny Plex. - W dobie serwisów streamingowych ciągle pojawiają się nowe filmy i programy. Czas już ujarzmić ten chaos medialny i właśnie temu służą nasze nowe funkcje. Mówiąc krótko, wiemy, że poszukiwanie treści w gąszczu dostępnych materiałów nastręcza sporo trudności. Chcemy jak najbardziej skrócić ten proces".

Jedno okno na wszystkie ulubione media …i jeszcze więcej

Jako JEDYNE miejsce, gdzie dostępne są wszystkie serwisy, Plex oferuje konsumentom całe mnóstwo dodatkowych funkcji, wśród których są:

Dostępny w ponad 180 krajach Plex porządkuje chaos mediów streamingowych, sprawiając, że znajdowanie i odtwarzanie każdego filmu i programu telewizyjnego dostępnego strumieniowo w internecie staje się szybkie i łatwe. Platforma oferuje jedno okno na WSZYSTKIE serwisy streamingowe, w tym te, których subskrypcje posiadamy. Jest to także pierwsza i jedyna platforma streamingowa oferująca dostęp do darmowej rozrywki, w tym ponad 50 tys. darmowych tytułów, filmów i programów telewizyjnych na życzenie oraz setek darmowych kanałów telewizyjnych. Plex jest partnerem największych producentów rozrywki, takich jak Paramount, Lionsgate, Metro Goldwyn Mayer (MGM), Sony Pictures Television, Sinclair Broadcast Group, AMC, A+E i Crackle. Plex to także jedyna usługa, która pozwala użytkownikom na integrowanie własnych kolekcji mediów z wciąż rosnącą biblioteką darmowych produkcji rozrywkowych obejmujących dosłownie każdy gatunek, dopasowanych do wszelkich zainteresowań i języków. Spółka jest niezależną własnością wspieraną przez Intercap i Kleiner Perkins. Więcej informacji można znaleźć na stronie https://plex.tv , śledząc @plex na Twitterze, Facebooku i Instagramie .

