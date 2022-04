Plex uľahčuje streamovanie médií ľuďom, ktorí majú problém nájsť, čo a kde sledovať, a teraz ponúka jedno okno do všetkých streamovacích služieb

Plex Discover: Hľadáte, čo a kde sledovať? Iba použite funkciu „Plex it."

Podľa prieskumu spoločnosti J.D. Power má priemerný spotrebiteľ v súčasnosti štyri až päť rôznych streamovacích služieb a nedávna správa spoločnosti Horowitz Research ukázala, že 49 % ľudí má problém zorientovať sa, ktoré relácie sú v ktorých službách, zatiaľ čo 44 % tvrdí, že majú často problém vôbec nájsť niečo, čo by mohli sledovať. Mnohí sa v podstate úplne vzdajú.

Nový zdroj Discover od spoločnosti Plex urobí pre streamovanie médií to isté, čo spoločnosť Google urobila pre internet – pomôže vám zjednodušiť neprehľadné používanie tým, že na stránke https://watch.plex.tv/ vám pomocou vyhľadávania „Plex it" umožní nájsť akýkoľvek film alebo reláciu a službu, kde je k dispozícii na sledovanie. Ak je film alebo seriál streamovaný v službe, ktorú máte predplatenú, môžete ho spustiť zo služby Plex, čím sa eliminuje čas potrebný na hľadanie niečoho, čo chcete sledovať.

Plex Universal Watchlist: ako zoznam želaných filmov a televíznych relácií v Amazone

Ak titul nie je dostupný v niektorej z vašich služieb, jednoducho ho pridajte do nového univerzálneho zoznamu sledovaných titulov Plex, ktorý predstavuje jednoduchý spôsob sledovania všetkého, čo chcete sledovať. To znamená, že už nemusíte hodiny rolovať a hľadať niečo, čo by ste si mohli vychutnať. Služba Plex vám dokonca zobrazí nové dostupné tituly z vášho univerzálneho zoznamu sledovaných titulov, keď sa nachádzajú v niektorej z vašich služieb. Pretože funkcia Plex Universal Watchlist zachytáva to, čo chcete sledovať, budeme vám vždy vedieť povedať, kde to môžete sledovať, aj keď to už nie je v službe, v ktorej ste to videli prvýkrát. Táto filozofia viedla platformu k tomu, aby používateľa zbavila problémov pri streamovaní a rýchlejšie ho dostala k zábavnej časti.

„Už roky hovoríme, že naším cieľom je vytvoriť komplexný obchod pre všetku zábavu, ktorá je pre vás dôležitá, a dnes sme vytvorili obrovský kúsok tejto skladačky," povedal Keith Valory, generálny riaditeľ spoločnosti Plex. „S neustále pribúdajúcimi novými streamovacími službami, filmami a seriálmi je čas skrotiť mediálny chaos, a práve o to sa snažíme týmito novými funkciami. Stručne povedané, vieme, že je ťažké nájsť, čo pozerať. Chceme vás tam dostať čo najrýchlejšie."

Jedno okno do všetkých vašich obľúbených médií... a ešte viac

Plex ako miesto pre všetky vaše médiá ponúka spotrebiteľom množstvo ďalších funkcií, ktoré zahŕňajú:

Ak chcete začať vytvárať svoj univerzálny zoznam sledovaných filmov, otvorte aplikáciu Plex vo svojej obľúbenej platforme alebo navštívte https://www.plex.tv, kde nájdete ďalšie informácie. Digitálne aktíva si môžete pozrieť a stiahnuť tu.

O službe Plex

Služba Plex, ktorá je dostupná vo viac ako 180 krajinách, rieši chaos v oblasti streamovania médií a umožňuje rýchlo a jednoducho nájsť a prehrať akýkoľvek film alebo televízny program vysielaný online, pričom funguje ako jedno okno do VŠETKÝCH streamovacích služieb vrátane tých, ktoré máte predplatené. Je to tiež prvá a jediná streamovacia platforma, ktorá ponúka prístup k bezplatnej zábave – vrátane viac ako 50 000 bezplatných titulov, filmov a televíznych programov na vyžiadanie, ako aj stoviek bezplatne vysielaných živých televíznych kanálov. Plex spolupracuje s najväčšími spoločnosťami v oblasti zábavy vrátane Paramount, Lionsgate, Metro Goldwyn Mayer (MGM), Sony Pictures Television, Sinclair Broadcast Group, AMC, A+E a Crackle. Plex je tiež jediná streamovacia služba, ktorá umožňuje používateľom integrovať si vlastné zbierky médií s neustále rastúcou knižnicou bezplatnej zábavy tretích strán, ktorá zahŕňa prakticky všetky žánre, záujmy a jazyky. Spoločnosť je v nezávislom vlastníctve a podporujú ju spoločnosti Intercap a Kleiner Perkins. Viac informácií nájdete na lokalitehttps://plex.tv; sledujte@plex v službe Twitter alebo nás nájdite na Facebooku aInstagrame.

