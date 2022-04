Plex facilite l'expérience de streaming pour les personnes qui ont du mal à trouver quoi regarder et sur quelle plateforme, en offrant désormais une fenêtre unique sur tous les services de streaming

Grâce à ces nouvelles fonctionnalités, il ne sera plus nécessaire d'aller et venir entre les différents services de streaming, car Plex regroupe tous les services en un seul point d'accès facile à naviguer, ce qui en fait un guichet unique pour tout votre contenu préféré. Si l'on considère que 60 % des consommateurs dans le monde trouvent frustrant de naviguer entre plusieurs applications et qu'ils ont passé environ 600 millions de minutes collectivement à essayer de trouver quoi regarder sur leur multitude de plateformes de streaming payantes et gratuites, le streaming sans difficultés est un enjeu majeur que Plex résout désormais.

Plex Discover : vous cherchez quoi regarder et sur quelle plateforme ? Vous n'avez plus qu'à regarder !

Selon une enquête de J.D. Power , le consommateur moyen dispose aujourd'hui de quatre à cinq services de streaming différents, et un récent rapport d'Horowitz Research montre que 49 % des gens ont du mal à savoir quelles émissions sont diffusées sur quels services, tandis que 44 % disent avoir souvent du mal à trouver quelque chose à regarder. Nombreux sont ceux qui abandonnent, tout simplement.

La nouvelle source de découverte de Plex, Discover, fera pour les plateformes de streaming ce que Google a fait pour l'Internet : elle simplifiera une expérience stressante en vous permettant de chercher n'importe quel film ou émission sur https://watch.plex.tv/ et de le lancer la recherche pour trouver la plateforme sur laquelle ce contenu est disponible. À partir de là, si votre film ou émission est diffusé sur un service que vous possédez, vous pouvez le lancer à partir de Plex, ce qui vous évite de perdre du temps à chercher quelque chose à regarder.

Liste universelle de Plex : semblable à une Wish List sur Amazon, pour les films et émissions de télévision

Si le contenu n'est pas disponible sur l'un de vos services, il vous suffira de l'ajouter à la nouvelle liste de visionnage universelle de Plex, un moyen simple de garder une trace de tout ce que vous souhaitez regarder. Ainsi, vous n'aurez plus à faire défiler les titres pendant des heures à la recherche de quelque chose à regarder. Plex vous montrera même les nouveaux titres disponibles de votre liste de visionnage universelle lorsqu'ils seront sur l'une des plateformes que vous possédez. Parce que la liste de visionnage universelle de Plex enregistre ce que vous souhaitez regarder, nous serons toujours en mesure de vous dire où regarder votre contenu, même s'il ne s'agit plus de la première plateforme sur laquelle vous aviez déjà visionné ce contenu. C'est cette philosophie qui a guidé l'élaboration de cette plateforme afin d'éliminer le stress des expériences de streaming et d'en arriver plus rapidement à la partie intéressante.

« Nous disons depuis des années que notre objectif est de créer un guichet unique pour tout le contenu qui compte pour vous, et aujourd'hui nous avons mis en place une pièce massive de ce puzzle », a déclaré Keith Valory, PDG de Plex. « Avec l'arrivée constante de nouveaux services de streaming, de films et d'émissions, il est temps d'apprivoiser ce chaos et c'est ce que nous souhaitons faire grâce à ces nouvelles fonctionnalités. En bref, nous savons qu'il est pénible de trouver quoi regarder. Nous voulons simplement vous y amener le plus rapidement possible. »

Une seule fenêtre sur tous votre contenu préféré... et plus encore

En tant que plateforme privilégiée pour accéder à une multitude de contenu, Plex offre aux consommateurs un grand nombre de fonctionnalités supplémentaires, notamment :

Pour commencer à créer votre liste de visionnage universelle, ouvrez l'application Plex sur votre plateforme préférée ou rendez-vous sur https://www.plex.tv pour plus d'informations. Des ressources numériques peuvent être consultées et téléchargées ici .

À propos de Plex

Disponible dans plus de 180 pays, Plex résout le problème des plateformes en streaming en permettant de trouver et de lire rapidement et facilement n'importe quel film ou émission de télévision en streaming en ligne, en agissant comme une fenêtre unique sur TOUS les services de streaming, y compris ceux auxquels vous êtes abonné. C'est également la première et la seule plateforme de streaming à offrir un accès à du contenu gratuit, dont plus de 50 000 titres, films et émissions de télévision à la demande, ainsi que des centaines de chaînes de télévision en direct gratuites. Plex s'est associée à certains des plus grands noms du divertissement, notamment Paramount, Lionsgate, Metro Goldwyn Mayer (MGM), Sony Pictures Television, Sinclair Broadcast Group, AMC, A+E et Crackle. Plex est également le seul service de streaming qui permet aux utilisateurs d'intégrer leurs collections personnelles de contenus à une bibliothèque en constante expansion de divertissements gratuits couvrant pratiquement tous les genres, intérêts et langues. La société est détenue de manière indépendante, soutenue par Intercap et Kleiner Perkins. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site https://plex.tv , suivez @plex sur Twitter ou retrouvez-nous sur Facebook et Instagram .

Video - https://mma.prnewswire.com/media/1780251/Plex___Video_Commercial.mp4

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1777342/Plex_Logo.jpg

SOURCE Plex