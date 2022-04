Plex zjednodušuje streamování: univerzální přístup do všech streamovacích služeb vás zbaví starostí co a kde sledovat

Plex Discover: Hledáte, co a kde si pustit? Prostě si to „vyplexujte"

Podle průzkumu společnosti J.D. Power používá nyní průměrný spotřebitel čtyři až pět různých streamovacích služeb. Nedávná zpráva agentury Horowitz Research dodává, že 49 % diváků se těžko orientuje v tom, které pořady jsou na kterých platformách, zatímco 44 % diváků má často problém vůbec najít něco ke sledování. Mnozí to v podstatě úplně vzdají.

Nová služba Plex Discover zjednoduší a zpřehlední streamování médií stejně, jako Google zpřehlednil internet. Stačí jen zadat jakýkoli film nebo seriál na stránce https://watch.plex.tv/ a „vyplexovat" si, kde se na něj můžete podívat. Pokud je hledaný film nebo seriál streamován prostřednictvím služby, v níž máte účet, můžete jej spustit rovnou z aplikace Plex – bez zdlouhavého hledání, na co se dívat.

Plex Universal Watchlist: Jako seznam přání na Amazonu, jen pro filmy a seriály

Pokud titul žádná z vašich služeb nenabízí, jednoduše si jej přidejte do svého univerzálního seznamu hledaných titulů Plex Watchlist, který vám zajistí jednoduchý přehled o všem, co chcete shlédnout. Už žádné nekonečné scrollování při pátrání po něčem zajímavém! Jakmile se hledaný film či seriál objeví na některé z vašich streamovacích služeb, Plex vás upozorní. Plex Universal Watchlist si vaše oblíbené tituly pamatuje a pomůže vám najít, kde se na ně podívat, i když už z původní služby zmizely. Celou platformu řídí jednoduchá myšlenka: odstraňme nepříjemnosti ze streamování a pojďme rovnou k zábavě.

„Už léta chceme vytvořit univerzální místo pro všechnu vaši oblíbenou zábavu. A dnes jsme do této skládačky přidali další velký kus," říká generální ředitel společnosti Plex Keith Valory. „Nové streamovací služby, filmy a seriály se objevují každým dnem. Tenhle mediální chaos už je potřeba zkrotit – a přesně k tomu slouží naše nové funkce. Víme, jak těžko se hledá, co sledovat. A chceme vám to pomoct vyřešit co nejrychleji."

Okno do všech oblíbených médií (a něco navíc)

Propojením streamovacích služeb to ale nekončí. Plex vám jako univerzální adresa pro všechna média nabízí i řadu dalších funkcí:

Chcete-li začít vytvářet svůj vlastní seznam titulů Universal Watchlist, otevřete aplikaci Plex na své oblíbené platformě, nebo si přečtěte více na adrese https://www.plex.tv. Digitální aktiva lze prohlížet a stahovat zde.

O společnosti Plex

Aplikace Plex, která je k dispozici ve více než 180 zemích, pomáhá zpřehlednit prostředí streamovacích služeb. Umožňuje snadno a rychle najít a přehrát jakýkoli film nebo seriál vysílaný online a funguje jako univerzální okno do všech streamovacích služeb, včetně těch, které si předplácíte. Jako první a jediná streamovací platforma nabízí bezplatný přístup k více než 50.000 titulů, filmů a pořadů na vyžádání i stovky bezplatně vysílaných televizních kanálů. Plex spolupracuje s největšími jmény zábavního průmyslu včetně Paramount, Lionsgate, Metro Goldwyn Mayer (MGM), Sony Pictures Television, Sinclair Broadcast Group, AMC, A+E a Crackle. Zároveň jde o jedinou streamovací službu, která uživatelům umožňuje integrovat jejich vlastní sbírky médií s neustále rostoucí knihovnou bezplatných zábavních titulů třetích stran, pokrývající prakticky všechny žánry, zájmy a jazyky. Společnost Plex je vlastněna nezávisle s podporou společností Intercap a Kleiner Perkins. Pro více informací navštivte https://plex.tv, sledujte @plex na Twitteru, nebo si nás najděte na Facebooku a Instagramu.

