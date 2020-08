Prémiové siete vytvárajú diferencovanú konkurencieschopnosť pre prevádzkovateľov

Rýchla digitalizácia sektoru informačných a komunikačných technológií (IKT), nasadzovanie 5G sietí v stále vyššom meradle, rast online vzdelávania počas nedávnej globálnej zdravotnej epidémie a verejný cloud, zvyšujú nároky na sieťovú infraštruktúru. Gary Lu, prezident divízie sieťového marketingu a predajného oddelenia, povedal: "V nasledujúcich piatich rokoch dôjde k urýchleniu priemyselnej digitalizácie a jednotlivci, domácnosti aj firmy budú mať stále väčšie nároky na služby, ktoré vyžadujú. Myslíme si, že je lepšie nahradiť dnešné služby službami diferencovatelnými, založenými na garantovaných konkrétnych podmienkach, dohodnutých v konkrétnych zmluvách s užívateľmi (SLA). Týmto spôsobom môžu prevádzkovatelia svoje siete lepšie monetizovať a odlíšiť sa od konkurencie. "

Matt Eastwood, viceprezident IDC vo svojej prednáške s názvom "Digitálna transformácia a jej dôsledky pre škálovateľnosť a automatizáciu (Digital Transformation and Its Impact of Scale and Automation)" uviedol, že prevádzkovatelia by si mali pripraviť plány budúcej architektúry svojich sietí s využívaním modelu kľúčového indexu (KAI - Key Architecture Index), aby boli čo najlepšie pripravení na digitálnu transformáciu.

Pri zavádzaní sietí F5G je optické vlákno zlatou budúcnosťou

Richard Jin, prezident firmy Huawei pre produktový rad prenosových a prístupových sieťových prvkov, povedal: "Optické vlákno je zlato. Optické vlákno je budúcnosť. Optické vlákno je všade. Pripojenie cez optické vlákno ponúka optimálny výkon. Riešenie AirPON firmy Huawei pomáha mobilným operátorom hospodárne stavať siete FTTH na optickej platforme. Riešenia EAI ONTs a OLTs sú založené na distribuovanej umelej inteligencii a zvyšujú tak tržby prevádzkovateľov sietí a naopak znižujú hladinu šumu, čím zaisťujú optimálnu kvalitu koncových služieb (E2E) pre domácnosti. Privátne linky OTN zvyšujú kvalitu pripojenia v mnohých firmách vďaka prémiovým sieťam a cloudovým službám a pomáhajú prevádzkovateľom týchto sietí lepšie uspokojovať firemný trh."

Lv Pin, viceprezident firmy China Telecom Anhui, sa podelil o niektoré prípadové štúdie, ako je možné prémiové Wi-Fi siete a bezpečnostné služby e-Guarding využiť v smart domácnostiach. Medzitým sa Cai Weiwen, predsedníčka predstavenstva a viceprezidentka firmy China Mobile pre Guangdong, podelila o inovácie a komerčné využitie riešenia v oblasti cloudovej virtuálnej reality (Cloud VR), optické televízie (OTV), prémiových privátnych sietí OTN a 5G služieb vo vysokorýchlostných vlakoch. Tieto technológie pomáhajú vybudovať kvalitnejšiu a lepšiu komunikačnú platformu pre juhočínsku oblasť Greater Bay Area (Guangdong-Hong Kong-Macao).

Inteligentné IP siete s garantovanou SLA

IP siete sú srdcom 5G technológie a cloudu a musia byť schopné zaistiť špičkovú kvalitu služieb. Kevin Hu, prezident firmy Huawei pre produkty dátovej komunikácie, povedal: "V čase 5G sietí a cloudu musia byť IP siete schopné ponúknuť takú šírku pásma a dostupnosť, aby boli schopné zákazníkom so zmluvne ošetrenou úrovňou služieb (SLA) ponúknuť kvalitu, ktorú vyžadujú. Preto spoločnosť Huawei predstavuje rad routerov NetEngine 8000 pre IP siete, ktoré ponúkajú veľkú šírku pásma, inteligentnú konektivitu a jednoduchú prevádzku a údržbu (O&M). Tieto produkty tak splnia aj nároky 5G sietí v čase prechodu firiem na cloudové riešenie a pomôžu tak prevádzkovateľom sietí zabezpečiť ďalší rast svojho podnikania."

Luo Rui, viceprezident firmy China Telecom Ningxia, hovoril o využívaní inteligentných IP privátnych liniek firmy Huawei pri výstavbe PRVÝCH privátnych sietí pre štátne orgány, zdravotníctvo, vzdelávanie a zabezpečovanie bezproblémového vysoko kvalitného spojenia medzi sieťami a cloudom. Faruk Ekici, riaditeľ divízie sieťového plánovania firmy Turkcell, hovoril o výstavbe programovateľných a konvertibilných IP sietí, ktoré sú pripravené na prechod na 5G a podrobnejšie referoval o IP technológiách novej generácie.

iMaster NCE urýchľuje zavádzanie autonómnych sietí FBB

Smerujeme k dokonale prepojenému inteligentnému svetu. Sieťová automatizácia a inteligencia sú nevyhnutné pre špičkovú kvalitu služieb. David Lu, prezident vývojového oddelenia firmy Huawei, povedal: "Autonómne siete sú technológiou, ktorú uznávajú renomované normalizačné agentúry, a ich budovanie by malo byť cieľom všetkých prevádzkovateľov. Huawei iMaster NCE, je šikovný FBB systém pre správu a riadenie sietí, ktorý sa zameriava na 5G a F5G siete a umožňuje postupné zavádzanie automatizovaných autonómnych sietí, ktoré sa sami optimalizujú a dokážu sa sami opraviť. iMaster NCE zaisťuje optimálnu kvalitu zmluvne garantovaných služieb (SLA). Navyše využíva umelú inteligenciu a technológie založené na veľkých dátach (big data), ktoré umožňujú inštaláciu proaktívnych služieb pre prevádzku a údržbu, čo vedie k hospodárnejšej prevádzke sietí, k zvýšeniu celkovej prevádzkovej spoľahlivosti a k uľahčeniu údržby."

Prémiové siete otvárajú úplne nové príležitosti pre prevádzkovateľov. Poďme spoločne využiť tieto príležitosti a vytvorme lepší digitálny svet, ktorý nám všetkým ponúkne lepšie hodnoty.

