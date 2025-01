Près d'un quart de milliard d'enfants en âge scolaire touchés par des crises dans le monde ont besoin d'un soutien urgent pour accéder à une éducation de qualité : une augmentation de 35 millions sur trois ans

À l'occasion de la Journée internationale de l'éducation, l'organisation Education Cannot Wait publie son nouveau rapport Global Estimates Report, qui la sonnette d'alarme sur des besoins grandissants et l'insuffisance du financement de l'aide à l'éducation.

NEW YORK, 24 janvier 2025 /PRNewswire/ -- Le nombre d'enfants d'âge scolaire en situation de crise dans le monde qui ont besoin d'un soutien urgent pour accéder à une éducation de qualité augmente rapidement, selon le nouveau Global Estimates Report publié aujourd'hui par Education Cannot Wait (ECW, Éducation sans délai), le fonds mondial pour l'éducation dans les situations d'urgence et les crises prolongées au sein des Nations Unies. Le nouveau rapport révèle que ce nombre a augmenté d'environ 35 millions au cours des trois dernières années, pour atteindre 234 millions à la fin de 2024.

L'aggravation des conflits, associée à des phénomènes météorologiques et climatiques extrêmes plus fréquents et plus graves, met en péril le présent et l'avenir de ce nombre d'enfants en croissance rapide. Les réfugiés, les enfants déplacés à l'intérieur d'un pays, les filles et les enfants handicapés sont parmi les plus touchés, indique le rapport.

Alors que les besoins augmentent, le nouveau rapport souligne qu'après plusieurs années de croissance significative, le financement de l'aide humanitaire à l'éducation stagne actuellement. La part de l'aide publique au développement totale allouée à l'éducation a également diminué ces dernières années. Selon les Nations Unies, il existe un déficit de financement annuel de 100 milliards USD pour atteindre les objectifs en matière d'éducation dans les pays à revenu faible et à revenu intermédiaire inférieur énoncés dans les Objectifs de développement durable (ODD).

« En cette Journée internationale de l'éducation, nous tirons la sonnette d'alarme. Près d'un quart de milliard de filles et de garçons en situation de crise dans le monde sont privés de leur droit fondamental à une éducation de qualité. Un financement supplémentaire de la part des donateurs des secteurs public et privé est nécessaire de toute urgence pour leur offrir les possibilités d'apprentissage protecteur et de qualité qu'ils méritent. Concrétiser leur potentiel pour qu'ils s'épanouissent et deviennent des acteurs de changement positifs est l'investissement le plus transformateur que nous puissions faire pour accélérer les progrès vers la réalisation des ODD », déclare Yasmine Sherif, directrice exécutive d'Education Cannot Wait.

Le rapport souligne que l'exposition aux conflits armés, aux déplacements forcés, aux risques climatiques, aux épidémies et aux défis socioéconomiques constitue une menace à long terme pour la santé, l'éducation et le bien-être des enfants. Il souligne en outre que les crises sont de plus en plus intenses, étendues et interconnectées. Au cours des cinq dernières années, le nombre de conflits mondiaux a doublé avec 50 pays présentant des niveaux de conflit extrêmes, élevés ou turbulents en 2024.

Une urgence mondiale silencieuse

Sur les 234 millions d'enfants et d'adolescents touchés par la crise recensés dans le rapport, 85 millions (37 %) sont complètement déscolarisés. Parmi ces 85 millions :

52% sont des filles.

17% (soit 15 millions) sont des réfugiés ou des personnes déplacées à l'intérieur de leur pays.

Plus de 20 % d'entre eux sont des enfants handicapés.

Cinq crises prolongées - Soudan, Afghanistan, Éthiopie, République démocratique du Congo et Pakistan - sont à l'origine de près de la moitié de ces enfants non scolarisés.

Près d'un tiers des enfants en âge d'aller à l'école primaire touchés par la crise ne sont pas scolarisés (52 % sont des filles). L'accès à l'enseignement secondaire est tout aussi désastreux : 36 % des enfants en âge de fréquenter l'école secondaire inférieure et 47 % des enfants en âge de fréquenter l'école secondaire supérieure n'ont pas accès à l'éducation.

Même lorsqu'ils sont scolarisés, de nombreux enfants touchés par les crises prennent du retard. Seuls 17 % des enfants en âge de fréquenter l'école primaire et touchés par la crise atteignent le niveau minimum de lecture à la fin de l'école primaire. Les filles de l'école primaire obtiennent de meilleurs résultats que les garçons, puisqu'elles représentent 52 % de ce groupe.

Près de la moitié des enfants d'âge scolaire touchés par la crise dans le monde vivent en Afrique subsaharienne. Le rapport identifie la sous-région comme étant confrontée aux défis les plus complexes pour garantir le droit de chaque enfant à l'éducation.

Le rapport souligne également que le changement climatique amplifie la fréquence et la gravité des phénomènes météorologiques extrêmes, poussant encore plus d'enfants à quitter l'école. En 2024, de fortes inondations ont dévasté des régions du Sahel, de l'Afrique de l'Est et de l'Asie centrale, tandis que de graves sécheresses ont frappé l'Afrique du Nord-Ouest et l'Afrique australe, ainsi que certaines parties des Amériques. Les effets cumulés de ces crises ont exacerbé l'insécurité alimentaire et entraîné des niveaux records de déplacement à l'échelle mondiale.

Pour relever ces défis interdépendants, ECW et ses partenaires stratégiques mondiaux demandent 600 millions USD de financement supplémentaire pour atteindre les objectifs définis dans le plan stratégique quadriennal du Fonds. Grâce à un financement accru de la part des donateurs publics, du secteur privé et des particuliers fortunés, ECW et ses partenaires ont pour objectif d'offrir à 20 millions d'enfants touchés par la crise la sécurité, l'opportunité et l'espoir d'une éducation de qualité d'ici à 2026.

