Takmer štvrť miliardy školopovinných detí zasiahnutých celosvetovými krízami potrebuje naliehavú pomoc v prístupe ku kvalitnému vzdelávaniu: Nárast o 35 miliónov za 3 roky

Fond Education Cannot Wait vydáva k Medzinárodnému dňu vzdelávania novú Správu o globálnych odhadoch. Varuje v nej pred rastúcimi potrebami, ktoré prevyšujú financovanie podpory vzdelávania.

NEW YORK, 24. január 2025 /PRNewswire/ -- Počet školopovinných detí v krízových situáciách na celom svete, ktoré potrebujú naliehavú pomoc v prístupe ku kvalitnému vzdelávaniu, rýchlo narastá. Uvádza to nová Správa o globálnych odhadoch, ktorú dnes vydal Education Cannot Wait (ECW), globálny fond pre vzdelávanie v núdzových situáciách a dlhotrvajúcich krízach v rámci Organizácie spojených národov. Nová správa odhaľuje, že tento počet sa za posledné tri roky zvýšil odhadom o 35 miliónov a do konca roku 2024 dosiahol 234 miliónov.

Rastúce konflikty spojené s častejšími a krutejšími extrémnymi poveternostnými a klimatickými podmienkami ohrozujú súčasnosť aj budúcnosť stále vyššieho počtu detí. Ako uvádza správa, medzi najviac zasiahnuté skupiny patria utečenci, vnútorne vysídlené deti, dievčatá a deti so zdravotným postihnutím.

Zatiaľ čo potreby rastú, nová správa zdôrazňuje, že financovanie humanitárnej pomoci pre vzdelávanie po niekoľkých rokoch výrazného rastu aktuálne stagnuje. Rovnako v posledných rokoch klesol podiel celkovej oficiálnej rozvojovej pomoci (ODA) vyčlenenej na vzdelávanie. Podľa OSN je ročný schodok vo financovaní na dosiahnutie cieľov v oblasti vzdelávania v krajinách s nízkymi a nižšími strednými príjmami, ktoré sú uvedené v cieľoch trvalo udržateľného rozvoja (SDG) až 100 miliárd USD.

„V tento Medzinárodný deň vzdelávania bijeme na poplach. Takmer štvrť miliarde dievčat a chlapcov na celom svete v krízových oblastiach je odopierané ich základné právo na kvalitné vzdelanie. Dodatočné financovanie zo strany darcov z verejného a súkromného sektora je naliehavo potrebné, aby deti dostali kvalitné príležitosti na vzdelávanie v bezpečných podmienkach, aké si zaslúžia. Uvoľnenie ich potenciálu prosperovať a prinášať pozitívne zmeny je investícia, ktorá má potenciál priniesť transformáciu. Môžeme tak urýchliť pokrok smerom k dosiahnutiu cieľov udržateľného rozvoja," povedala Yasmine Sherif, výkonná riaditeľka fondu Education Cannot Wait.

Správa zdôrazňuje, že vystavenie ozbrojeným konfliktom, nútenému vysídľovaniu, klimatickým rizikám, epidémiám a sociálno-ekonomickým výzvam dlhodobo ohrozuje zdravie, vzdelanie a blaho detí. Ďalej upozorňuje, že krízy sú čoraz intenzívnejšie, rozšírenejšie a vzájomne prepojené. Za posledných päť rokov sa počet globálnych konfliktov zdvojnásobil, pričom v roku 2024 zažilo extrémnu, vysokú alebo prudkú úroveň konfliktov 50 krajín.

Tichá globálna pohotovosť

Z 234 miliónov detí a dospievajúcich zasiahnutých krízou identifikovaných v správe až 85 miliónov (37 %) vôbec nechodí do školy. Z týchto 85 miliónov:

52 % tvoria dievčatá.

17 % (t. j. 15 miliónov) tvoria utečenci alebo vnútorne vysídlené osoby.

Viac ako 20 % tvoria deti so zdravotným postihnutím.

Päť dlhotrvajúcich kríz – Sudán, Afganistan, Etiópia, Konžská demokratická republika a Pakistan – má na svedomí takmer polovicu týchto detí, ktoré nechodia do školy.

Do školy nechodí takmer tretina krízou postihnutých detí vo veku základnej školy (52 % tvoria dievčatá). Prístup k stredoškolskému vzdelaniu je rovnako katastrofálny: 36 % detí vo veku nižšieho stupňa strednej školy a 47 % detí vo veku vyššieho stupňa strednej školy nemá prístup k vzdelaniu.

Aj keď do školy chodia, mnohé deti postihnuté krízou zaostávajú. Len 17 % detí vo veku na základnej škole postihnutých krízou zvládne na konci základnej školy minimálnu znalosť čítania. Treba poznamenať, že dievčatá na základnej škole neustále prevyšujú svojich spolužiakov a tvoria 52 % tejto skupiny.

Približne polovica detí školského veku zasiahnutých krízou na celom svete žije v subsaharskej Afrike. Správa identifikuje subregión ako oblasť, ktorá čelí najzložitejším výzvam pri zabezpečovaní práva každého dieťaťa na vzdelanie.

Správa tiež podčiarkuje, ako klimatické zmeny zosilňujú frekvenciu a závažnosť extrémnych poveternostných podmienok, čo ešte viac detí vytláča zo školy. V roku 2024 zničili oblasti Sahelu, východnej Afriky a Strednej Ázie silné záplavy, zatiaľ čo severozápadnú a južnú Afriku, ako aj časti Ameriky, zachvátili silné suchá. Kombinované dopady týchto kríz zhoršili potravinovú neistotu a spôsobili rekordné úrovne vysídľovania po celom svete.

Na riešenie týchto vzájomne prepojených výziev požaduje fond ECW a jeho strategickí globálni partneri navýšenie financovania vo výške 600 miliónov USD na splnenie cieľov načrtnutých v štvorročnom strategickom pláne fondu. So zvýšeným financovaním od verejných darcov, súkromného sektora a jednotlivcov s vysokým vlastným majetkom sa ECW a jeho partneri snažia do roku 2026 poskytnúť 20 miliónom detí postihnutých krízou bezpečie, príležitosti a nádej na kvalitné vzdelanie.

