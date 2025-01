Na całym świecie żyje blisko ćwierć miliarda dotkniętych kryzysem humanitarnym dzieci w wieku szkolnym, które pilnie potrzebują wsparcia w dostępie do wysokiej jakości edukacji. W ciągu ostatnich trzech lat ich liczba wzrosła o 35 mln

W Międzynarodowy Dzień Edukacji fundusz Education Cannot Wait opublikował najnowszy Global Estimates Report, bijąc na alarm w sprawie rosnących potrzeb edukacyjnych i nienadążającym za nimi wsparciem finansowym.

NOWY JORK, 24 stycznia 2025 r. /PRNewswire/ -- Według najnowszego Global Estimates Report opublikowanego dzisiaj przez Education Cannot Wait (ECW) - międzynarodowy fundusz edukacyjny dla państw ONZ doświadczających nagłych i długotrwałych kryzysów - na całym świecie szybko rośnie liczba dotkniętych kryzysem humanitarnym dzieci w wieku szkolnym, które pilnie potrzebują wsparcia w dostępie do wysokiej jakości edukacji. Z raportu wynika, że w ciągu ostatnich trzech lat ich liczba wzrosła o ok. 35 mln, na koniec roku 2024 wynosząc 234 mln.

Narastające konflikty w połączeniu z coraz częstszymi kataklizmami i ekstremalnymi zjawiskami atmosferycznymi stanowią zagrożenie dla teraźniejszości i przyszłości szybko rosnącej liczby dzieci. Jak wskazano w raporcie, wśród najbardziej dotkniętych grup znajdują się dzieci uchodźcze, przesiedlone i niepełnosprawne, a także dziewczęta.

Podkreślono również, że stale rosnące potrzeby nie idą w parze z odpowiednio wyższym finansowaniem - po kilku latach dużego wzrostu środków przeznaczanych na pomoc humanitarną w obszarze edukacji obecnie mamy do czynienia ze stagnacją ich poziomu. W ostatnich latach spadła również łączna kwota Oficjalnej Pomocy Rozwojowej (ang. Official Development Assistance - ODA) przeznaczanej na edukację. Według danych ONZ roczna luka finansowania Celów Zrównoważonego Rozwoju w zakresie edukacji w krajach o niskim i niższym średnim dochodzie wynosi 100 mld USD.

„Dziś, w Międzynarodowy Dzień Edukacji, bijemy na alarm. Na całym świecie mamy blisko ćwierć miliarda dziewcząt i chłopców pozbawionych podstawowego prawa do wysokiej jakości edukacji wskutek różnego rodzaju kryzysów humanitarnych. Pilnie potrzebujemy większych środków z sektora publicznego i prywatnego na finansowanie wysokiej jakości edukacji w bezpiecznych i dających szanse rozwojowe warunkach, na którą zasługują. Uwolnienie ich potencjału rozwojowego, tak by sami mogli dokonywać pozytywnych zmian, to najskuteczniejsza inwestycja, jaką możemy poczynić, chcąc przyspieszyć realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju" - powiedziała dyrektorka wykonawcza Education Cannot Wait Yasmine Sherif.

W raporcie podkreślono, że doświadczenie konfliktu zbrojnego, przesiedlenia, zagrożeń klimatycznych, epidemii czy problemów społeczno-gospodarczych wiąże się z długoterminowymi zagrożeniami dla zdrowia, edukacji i dobrostanu dzieci. Zwrócono również uwagę na stale rosnące nasilenie kryzysów, ich coraz większy zasięg oraz istniejące pomiędzy nimi współzależności. W ciągu ostatnich 5 lat liczba konfliktów na świecie wzrosła dwukrotnie. W 2024 roku konflikty o skrajnym lub znacznym nasileniu, albo takie, które dezorganizują życie społeczne, toczyły się w 50 państwach.

Cichy kryzys na globalną skalę

Według raportu spośród 234 mln dzieci i nastolatków dotkniętych kryzysem humanitarnym 85 mln (37%) w ogóle nie uczęszcza do szkoły, z czego:

52% to dziewczęta,

17% (15 mln) to osoby uchodźcze lub przesiedlone,

ponad 20% to osoby niepełnosprawne.

W przypadku niemal połowy z nich za sytuację tą odpowiada pięć wieloletnich konfliktów - w Sudanie, Afganistanie, Etiopii, Demokratycznej Republice Konga oraz Pakistanie.

Pozbawionych edukacji na szczeblu podstawowym jest blisko jedna trzecia dzieci (z czego 52% to dziewczęta). Równie fatalnie przedstawia się sytuacja, jeśli chodzi o dostęp do szkół średnich: edukacji na tym szczeblu pozbawionych jest 36% i 47% uczniów w wieku odpowiednio gimnazjalnym i licealnym.

Spośród dzieci, które uczęszczają do szkoły w warunkach kryzysu humanitarnego, wiele wykazuje deficyty edukacyjne. Zaledwie 17% tych uczniów posiada minimalne kompetencje w zakresie czytania na koniec szkoły podstawowej. Co istotne, w grupie tej przeważają dziewczęta (52%), które osiągają lepsze wyniki również w innych kompetencjach.

Praktycznie połowa wszystkich dotkniętych kryzysem humanitarnym dzieci w wieku szkolnym żyje w Afryce Subsaharyjskiej. Jak wskazano w raporcie, region ten boryka się z najbardziej złożonymi problemami w zagwarantowaniu dzieciom powszechnego dostępu do edukacji.

Autorzy opracowania zwracają również uwagę na zmiany klimatyczne, które zwiększają częstotliwość kataklizmów i ekstremalnych zjawisk atmosferycznych, pozbawiających dostępu do edukacji jeszcze więcej dzieci. W 2024 roku powodzie spowodowały ogromne straty w różnych regionach Sahelu, Afryki Wschodniej oraz Azji Środkowej, natomiast mieszkańcy północnego zachodu i południa Afryki oraz niektórych regionów Ameryki Północnej, Środkowej i Południowej doświadczyli silnych susz. Połączone skutki tych kryzysów pogłębiły brak bezpieczeństwa żywnościowego, przyczyniając się do wewnętrznych przesiedleń rekordowej liczby ludzi.

W odpowiedzi na te złożone problemy ECW i jej partnerzy strategiczni ogłosili potrzebę zgromadzenia dodatkowych 600 mln USD na sfinansowanie celów określonych w czteroletnim planie strategicznym funduszu. Środki pozyskane z sektora publicznego i prywatnego oraz od bogatych darczyńców indywidualnych ECW i jego partnerzy zamierzają przeznaczyć na działania, dzięki którym do 2026 roku dostęp do wysokiej jakości edukacji oraz idącego za nią poczucia bezpieczeństwa, nadziei i szansy rozwoju zyska 20 mln dzieci dotkniętych kryzysem humanitarnym.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2602994/ECW_Global_Estimates_Small.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1656121/Education_Cannot_Wait_Logo.jpg