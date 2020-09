QVC celebra su compromiso pionero con la inclusión de tallas mediante la cumbre "Inclusively You Summit"

Los asistentes tendrán la oportunidad de relacionarse con algunas de las mujeres más influyentes en cuanto a positividad corporal e inclusión de tallas: The Birds Papaya, Nicolette Mason, Tai Beauchamp, Chelsea Olivia. A continuación, ofrecemos una instantánea de la agenda y los temas:

"Ir de compras para la ropa debería ser divertido, empoderante y accesible para todas las mujeres y en todas partes, por lo que este evento será una celebración de la positividad del cuerpo", dijo Rachel Ungaro, GMM y vicepresidente de compras multiplataforma para la división de ropa de QVC y HSN. "Celebramos la diversidad en todas sus formas, colores, formas y tamaños, y creemos que todas merecen una gran experiencia de compra que las haga sentir incluidas y las ayude a verse y sentirse fabulosas".

QVC y HSN ajustan todas sus marcas de ropa en una gama de modelos reales, incluyendo tallas "missy" y "plus", asegurándose de que sus prendas de moda ofrezcan un gran atractivo de diseño, desde la talla 36 hasta la 00, y desde la 5X hasta la XXS, incluyendo tallas de entrepierna altas, regulares y petites. Además, QVC y HSN ofrecen el mismo precio en todos los tamaños.

"Create & Cultivate siempre ha sido una plataforma que inspira y apoya a las mujeres a emprender la vida y la carrera de sus sueños, por lo que esta asociación con QVC fue un encaje natural", dijo la fundadora y directora ejecutiva de Create & Cultivate, Jaclyn Johnson. "Al igual que nosotros, celebran la belleza en todas las mujeres y cuando se trata de la moda inclusiva, QVC siempre ha estado a la vanguardia. Porque el tamaño no importa, ¡lo que importa eres tú!".

Para obtener más información sobre el programa y para inscribirse en QVC Presents: Inclusively You, Powered by Create & Cultivate, visite el sitio https://www.createcultivate.com/qvc-inclusively-you

Acerca de QVC®

QVC ofrece la alegría del descubrimiento a través del poder de las relaciones. Cada día, QVC atrae a millones de compradores para disfrutar de un viaje de descubrimiento a través de una colección siempre cambiante de marcas familiares y productos novedosos, desde artículos para el hogar y moda hasta productos de belleza, productos electrónicos y joyería. A lo largo del camino, QVC conecta a los compradores con personajes interesantes, historias atractivas y un galardonado servicio de atención al cliente. Con sede en West Chester, Pensilvania, y fundada en 1986, QVC tiene operaciones minoristas en los Estados Unidos, el Reino Unido, Alemania, Japón, Italia, y en China a través de una empresa conjunta. A nivel mundial, QVC capta a los compradores a través de 13 cadenas de televisión que alcanzan aproximadamente 380 millones de hogares y mediante múltiples sitios web, aplicaciones móviles y páginas en las redes sociales. Para obtener más información, visite el sitio corporate.qvc.com, siga a @QVC en Facebook, Instagram o Twitter, o siga a QVC en Pinterest o YouTube.

Qurate Retail, Inc. (NASDAQ: QRTEA, QRTEB) incluye las marcas QVC, HSN®, Zulily® y Cornerstone (colectivamente conocidas como "Qurate Retail GroupSM"), así como otros intereses minoritarios e inversiones en energía ecológica. Qurate Retail Group cree en una tercera manera de comprar o Third Way to Shop®, que va más allá del comercio electrónico transaccional o de las tiendas tradicionales. Además de ser la empresa N.º 1 en video comercio, Qurate Retail Group está entre los 10 principales minoristas de comercio electrónico en Norteamérica (según Digital Commerce 360) y es líder en comercio móvil y comercio social. Para obtener más información, visite el sitio www.qurateretailgroup.com, siga a @QurateRetailGrp en Facebook, Instagram o Twitter, o siga a Qurate Retail Group en YouTube o LinkedIn.

Acerca de Create & Cultivate:

Create & Cultivate es la principal plataforma online y de conferencia offline para mujeres que buscan crear y cultivar la carrera de sus sueños. Dirigida por la CEO y fundadora, Jaclyn Johnson, la conferencia nacional reúne a las mejores exponentes, incluyendo directores generales, creadores de contenido y celebridades como Martha Stewart, Ashley Graham, Jessica Alba, Meghan Markle y Kim Kardashian. A través de su plataforma en línea y sus eventos curados, Create & Cultivate ofrece un diálogo los 365 días del año en torno a la iniciativa empresarial y se esfuerza por fomentar conversaciones inclusivas que potencien a las mujeres.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1251180/QVC_Inclusively_You.jpg

FUENTE QVC

SOURCE QVC