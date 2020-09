QVC凭借Inclusively You峰会，庆祝其对尺码包容性的开创性承诺

长久以来的尺码包容性时尚领导者QVC今天宣布,该公司将会举行有史以来首个尺码包容性和身体自爱峰会“QVC Presents: Inclusively You, Powered by Create & Cultivate”。

参与者将会有机会与身体自爱和尺码包容性领域中一些最具影响力的女性建立联系,她们包括The Birds Papaya、尼科莱特-梅森(Nicolette Mason)、泰-博尚(Tai Beauchamp)和切尔西-奥利维亚(Chelsea Olivia)。以下为峰会议程和话题一览:

QVC和HSN服装部门的总经理兼负责多平台购买的副总裁蕾切尔-温加罗(Rachel Ungaro)表示:“对各地的所有女性来说,购买时尚产品应该充满乐趣,让人获得支持感,容易进行,因此这场峰会将会重点强调身体自爱。我们庆祝所有身体自爱形式、色彩、形状和尺码上面的多样性,并且相信,每个人都应该获得良好的购物体验,这样的体验要让她们找到归属感,并且帮助她们看上去和感觉很棒。”

QVC和HSN在一系列真人模特上面展示它们与之相匹配的服装品牌,涵盖身材不太高和比较大的尺码,确保它们在高大、一般和娇小尺码上面的时尚产品可以带来强大的设计吸引力,所涉及的尺码从36到00,再从5X到XXS。此外,QVC和HSN还能在所有尺码上面提供相同的定价。

Create & Cultivate创始人和首席执行官贾克琳-约翰逊(Jaclyn Johnson)说:“Create & Cultivate一直都是激发和支持女性追求理想生活与职业生涯的平台,因此这次与QVC合作乃是天作之合。和我们一样,他们也庆祝所有女性的美丽,当谈到具有包容性的时尚的时候,QVC总是能够引领潮流。这是因为尺码并不重要 -- 重要的是你本身!”

垂询“QVC Presents: Inclusively You, Powered by Create & Cultivate”峰会时间表详情和登记注册,请访问 https://www.createcultivate.com/qvc-inclusively-you 。

###

QVC®简介

QVC通过人际关系的力量传递发现的喜悦。每天,QVC通过从家居和时尚到美容、电子产品和珠宝等不断变化的熟悉品牌和全新产品,吸引数以百万计的购物者进入探索之旅。在此过程中,QVC将购物者与有趣的个性、引人入胜的故事和备受赞誉的客户服务联系起来。QVC总部设在宾夕法尼亚州西切斯特,成立于1986年,在美国、英国、德国、日本、意大利设有零售业务,并在中国拥有一家合资企业。在全球范围内,QVC通过覆盖约3.8亿个家庭的13个广播网络,以及多个网站、移动应用和社交页面来吸引购物者。想要了解更多信息,请访问corporate.qvc.com,在 Facebook 、 Instagram 或 Twitter 上关注@QVC,或是在 Pinterest 或者 YouTube 上关注QVC。

Qurate Retail, Inc. (NASDAQ: QRTEA, QRTEB)包括QVC、HSN®、Zulily®和Cornerstone品牌(统称为“Qurate Retail GroupSM”),以及其它少数权益和绿色能源投资项目。除了事务性电子商务或传统的实体商店以外,Qurate Retail Group也相信Third Way to Shop®。Qurate Retail Group不仅是视频商务的佼佼者,也跻身北美十大电子商务零售商(根据Digital Commerce 360统计),此外还是移动商务和社交商务方面的领导者。欲了解更多信息,请访问 www.qurateretailgroup.com ,在 Facebook 、 Instagram 或 Twitter 上关注@QurateRetailGrp,或是在 YouTube 或 LinkedIn 上关注Qurate Retail Group。

Create & Cultivate简介

Create & Cultivate是领先的线上平台和线下会议,主要是服务寻求创造和培养梦想职业生涯的女性。在首席执行官和创始人贾克琳-约翰逊的领导下,全美会议Create & Cultivate汇集商界精英,包括首席执行官、内容创作者,以及像玛莎-斯图尔特(Martha Stewart)、阿什莉-格拉汉姆(Ashley Graham)、杰西卡-阿尔芭(Jessica Alba)、梅根-马克尔(Meghan Markle)和金-卡戴珊(Kim Kardashian)这样的女性名人。通过线上平台和所策划的活动,Create & Cultivate可以提供围绕创业的365天对话,并且努力推进为女性赋权的包容性对话。

图片 - https://mma.prnewswire.com/media/1251180/QVC_Inclusively_You.jpg

QVC

Related Links

http://corporate.qvc.com



SOURCE QVC