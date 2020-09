QVC憑藉Inclusively You峰會，慶祝其對尺碼包容性的開創性承諾

參與者將會有機會與身體自愛和尺碼包容性領域中一些最具影響力的女性建立聯繫,她們包括The Birds Papaya、Nicolette Mason、Tai Beauchamp和Chelsea Olivia。以下為峰會議程和話題一覽:

QVC和HSN服裝部門的總經理兼負責多平台購買的副總裁Rachel Ungaro表示:「對各地的所有女性來說,購買時尚產品應該充滿樂趣,讓人獲得支持感,容易進行,因此這場峰會將會重點強調身體自愛。我們慶祝所有身體自愛形式、色彩、形狀和尺碼上面的多樣性,並且相信,每個人都應該獲得良好的購物體驗,這樣的體驗要讓她們找到歸屬感,並且幫助她們看上去和感覺很棒。」

QVC和HSN在一系列真人模特上面展示它們與之相匹配的服裝品牌,涵蓋身材不太高和比較大的尺碼,確保它們在高大、一般和嬌小尺碼上面的時尚產品可以帶來強大的設計吸引力,所涉及的尺碼從36到00,再從5X到XXS。此外,QVC和HSN還能在所有尺碼上面提供相同的定價。

Create & Cultivate創辦人和行政總裁Jaclyn Johnson說:「Create & Cultivate一直都是激發和支持女性追求理想生活與職業生涯的平台,因此這次與QVC合作乃是天作之合。和我們一樣,他們也慶祝所有女性的美麗,當談到具有包容性的時尚的時候,QVC總是能夠引領潮流。這是因為尺碼並不重要——重要的是你本身!」

查詢「QVC Presents: Inclusively You, Powered by Create & Cultivate」峰會時間表詳情和登記註冊,請瀏覽 https://www.createcultivate.com/qvc•inclusively•you 。

QVC®簡介

QVC通過人際關係的力量傳遞發現的喜悅。每天,QVC通過從家居和時尚到美容、電子產品和珠寶等不斷變化的熟悉品牌和全新產品,吸引數以百萬計的購物者進入探索之旅。在此過程中,QVC將購物者與有趣的個性、引人入勝的故事和備受讚譽的客戶服務聯繫起來。QVC總部設在賓夕法尼亞州西切斯特,成立於1986年,在美國、英國、德國、日本、義大利設有零售業務,並在中國擁有一家合資企業。在全球範圍內,QVC通過覆蓋約3.8億個家庭的13個廣播網絡,以及多個網站、流動應用和社交頁面來吸引購物者。想要瞭解更多資訊,請瀏覽corporate.qvc.com,在 Facebook 、 Instagram 或 Twitter 上關注@QVC,或是在 Pinterest 或者 YouTube 上關注QVC。

Qurate Retail, Inc. (NASDAQ: QRTEA, QRTEB)包括QVC、HSN®、Zulily®和Cornerstone品牌(統稱為「Qurate Retail GroupSM」),以及其他少數權益和綠色能源投資項目。除了事務性電子商務或傳統的實體商店以外,Qurate Retail Group也相信Third Way to Shop®。Qurate Retail Group不僅是視像商務的佼佼者,也躋身北美十大電子商務零售商(根據Digital Commerce 360統計),此外還是流動商務和社交商務方面的領導者。欲瞭解更多資訊,請瀏覽 www.qurateretailgroup.com ,在 Facebook 、 Instagram 或 Twitter 上關注@QurateRetailGrp,或是在 YouTube 或 LinkedIn 上關注Qurate Retail Group。

Create & Cultivate簡介

Create & Cultivate是領先的網上平台和線下會議,主要是服務尋求創造和培養夢想職業生涯的女性。在創辦人和行政總裁Jaclyn Johnson的領導下,全美會議Create & Cultivate彙集商界精英,包括行政總裁、內容創作者,以及像瑪莎史都華(Martha Stewart)、艾希莉(Ashley Graham)、傑西卡•艾芭(Jessica Alba)、薩塞克斯公爵夫人梅根(Meghan Markle)和金•卡戴珊(Kim Kardashian)這樣的女性名人。通過網上平台和所策劃的活動,Create & Cultivate可以提供圍繞創業的365天對話,並且努力推進為女性賦權的包容性對話。

圖示— https://mma.prnewswire.com/media/1251180/QVC_Inclusively_You.jpg

QVC

SOURCE QVC