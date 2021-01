RevitaLash® Cosmetics annonce le lancement d'une formule améliorée pour sa collection capillaire

Une gamme de produits développés par un médecin sera lancée mondialement en décembre 2020

VENTURA, Californie, 4 janvier 2021 /PRNewswire/ -- Leader et pionnier de longue date dans le domaine de la beauté et de la coiffure, RevitaLash® Cosmetics annonce la reformulation et l'amélioration de sa collection de soins capillaires. Composée d'un shampooing épaississant, d'un après-shampooing épaississant et d'une mousse volumisante, cette gamme de trois produits complétera les produits pour cils et sourcils primés de la marque et constituera une solution inégalée pour raviver les cheveux fins ou qui s'amincissent, pour les hommes comme pour les femmes.

« Nous sommes déterminés à offrir les meilleurs résultats et à utiliser les meilleurs ingrédients dans tous nos produits, a déclaré le docteur Michael Brinkenhoff, fondateur et PDG de RevitaLash Cosmetics. En peaufinant nos formules et en tenant compte des commentaires des consommateurs, nous espérons continuer à inspirer confiance avec des ingrédients plus simples et plus propres auxquels nos clients peuvent se fier. »

Dans un souci d'améliorer la santé globale du cuir chevelu, nous avons réduit le nombre d'ingrédients entrant dans la composition du shampooing et de l'après-shampooing épaississants, sans que cela compromette leur efficacité élevée. Composées uniquement des meilleurs ingrédients, les formules simplifiées nettoient et hydratent de sorte à donner aux cheveux une apparence plus épaisse et plus fournie, et énergisent le cuir chevelu tout en lui donnant un parfum de propreté unisexe doux.

La mousse volumisante repose sur la technologie BioPeptin Complex® exclusive à la marque, qu'on retrouve également dans le soin revitalisant pour cils RevitaLash® Advanced, qui a remporté de nombreux prix et dont les bienfaits ont été prouvés : renforcement de la vitalité des cheveux, meilleure élasticité qui prévient la casse et capacités revitalisantes.

Testées cliniquement, vérifiées par des dermatologues et maintenant véganes, sans gluten et non testées sur les animaux, ces formules revisitées contiennent tout ce que vous voulez et rien de ce que vous ne voulez pas. Idéale pour les personnes aux cheveux fins ou qui s'amincissent, la collection de soins capillaires reformulés de RevitaLash ravive les cheveux abîmés par des traitements excessifs, des substances chimiques ou les facteurs environnementaux.

Disponibles partout dans le monde en décembre 2020, les produits de la collection de soins capillaires de RevitaLash Cosmetics coûteront entre 36 $ et 175 $.

À propos de RevitaLash ® Cosmetics

RevitaLash Cosmetics est un chef de file mondial dans le développement de produits de pointe d'embellissement des cils, des sourcils et des cheveux. Créée en 2006, l'entreprise offre une collection de produits primés comprenant le soin revitalisant pour cils RevitaLash® Advanced et le soin revitalisant pour sourcils RevitaBrow® Advanced. On les trouve dans les cabinets de médecins, les stations thermales, les salons de beauté et les commerces spécialisés de 70 pays différents. Dans un souci d'aider des organismes sans but lucratif de lutte contre le cancer du sein, RevitaLash Cosmetics fait don d'une partie de ses recettes à des initiatives de recherche et de sensibilisation et soutient la communauté du cancer du sein pendant toute l'année, et pas seulement en octobre. Pour en savoir plus : www.revitalash.com . [Le produit RevitaLash Advanced n'est pas disponible en Californie.]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1216896/RevitaLash_Cosmetics_Logo.jpg

Related Links

http://www.revitalash.com



SOURCE RevitaLash Cosmetics