RevitaLash® Cosmetics anuncia fórmula aperfeiçoada para coleção de produtos para cabelos

VENTURA, Califórnia, 4 de janeiro de 2021 /PRNewswire/ -- A líder de longa data e pioneira na categoria de cuidados com a beleza e os cabelos, RevitaLash® Cosmetics anuncia a reformulação e o aperfeiçoamento de sua coleção de produtos para cuidados com os cabelos. O Thickening Shampoo, Thickening Conditioner e Volume Enhancing Foam (respectivamente shampoo e condicionador espessantes e mousse volumizador) formam o conjunto que complementará os produtos premiados da marca para cílios e sobrancelhas e fornecerá um solução incomparável para a revitalização de cabelos finos e ralos, tanto para homens quanto para mulheres.

"Estamos empenhados em fornecer os melhores resultados e ingredientes em todos os nossos produtos", disse o Dr. Michael Brinkenhoff, fundador e CEO da RevitaLash Cosmetics. "Ao aprimorar as fórmulas e sempre considerar o feedback do consumidor, esperamos continuar mantendo a nossa credibilidade com ingredientes mais sustentáveis e simples nos quais os nossos usuários podem confiar."

Com o objetivo de melhorar a saúde geral do couro cabeludo, o Thickening Shampoo e Conditioner (shampoo e condicionador espessantes) hoje são feitos com menos ingredientes, mas continuam apresentando o mesmo alto desempenho. Ao utilizar apenas os melhores ingredientes, as fórmulas simplificadas limpam e hidratam os fios para que fiquem mais cheios e espessos, ao mesmo tempo em que proporcionam uma sensação energizante ao couro cabeludo e um perfume unissex puro e revigorante.

O Volume Enhancing Foam (mousse volumizador) apresenta o BioPeptin Complex® de propriedade da marca, que é a mesma ciência presente no multipremiado RevitaLash® Advanced Eyelash Conditioner & Serum, e que comprovadamente aumenta a vitalidade do cabelo, melhora a elasticidade a fim de combater a quebra e auxilia no condicionamento.

Essas fórmulas aperfeiçoadas foram testadas clinicamente, avaliadas por dermatologistas, são veganas, sem glúten e sem crueldade, ou seja, tudo o que você quer e nada do que não quer. Ideal para atender às necessidades de cabelos finos e ralos, a coleção reformulada RevitaLash Cosmetics Hair Care revitaliza os fios que foram danificados devido a processos químicos ou térmicos excessivos e/ou fatores ambientais.

Disponível globalmente a partir de dezembro de 2020, os itens da coleção RevitaLash Cosmetics Hair Care Collection custarão de $36 a $175.

Sobre a RevitaLash ® Cosmetics

A RevitaLash Cosmetics é líder mundial no desenvolvimento de produtos avançados para beleza de cílios, sobrancelhas e cabelos. Fundada em 2006, a coleção inclui o premiado RevitaLash® Advanced Eyelash Conditioner e RevitaBrow® Advanced Eyebrow Conditioner, e está disponível em consultórios médicos, spas, salões de beleza e varejistas especializados em 70 países. Apoiadora de iniciativas sem fins lucrativos contra o câncer de mama, a RevitaLash Cosmetics doa uma parte dos lucros para iniciativas de pesquisa e educação, investindo na comunidade afetada pelo câncer de mama durante todo o ano, e não apenas em outubro. Para maiores informações, visite www.revitalash.com. [A RevitaLash Advanced não está disponível na Califórnia]

