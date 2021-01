RevitaLash® Cosmetics ogłasza wprowadzenie ulepszonej formuły swojej linii kosmetyków do pielęgnacji włosów

Produkty opracowane pod kierownictwem lekarza będą dostępne na całym świecie od grudnia 2020.

VENTURA, Kalifornia, 4 stycznia 2021 r. /PRNewswire/ - Długoletni lider i pionier w sektorze produktów do pielęgnacji urody i włosów, RevitaLash® Cosmetics ogłasza zmianę formuły i ulepszenie linii kosmetyków do pielęgnacji włosów produkowanych przez tę firmę. Składająca się z szamponu pogrubiającego włosy (Thickening Shampoo), odżywki o tym samym działaniu (Thickening Conditioner) i pianki powiększającej objętość włosów (Volume Enhancing Foam), ta linia produktów uzupełni nagradzaną serię produktów do pielęgnacji rzęs i brwi tej samej marki i dostarczy niezrównanych rozwiązań ukierunkowanych na poprawę witalności cienkich i wypadających włosów, zarówno dla kobiet i dla mężczyzn.

„Z zaangażowaniem pracujemy na rzecz dostarczenia najlepszych rezultatów i składników wszystkich naszych produktów - powiedział dr Michael Brinkenhoff, założyciel i dyrektor generalny RevitaLash Cosmetics. - Poprzez udoskonalanie formuły naszych kosmetyków i wsłuchiwanie się w głosy naszych klientów, zamierzamy nadal inspirować poczucie pewności siebie, stosując bardziej ekologiczne i prostsze składniki, którym użytkownicy naszych produktów mogą zaufać".

Szampony i odżywki pogrubiające włosy mają teraz mniej składników, co pozwala na poprawę ogólnej kondycji skóry głowy przy jednoczesnym zachowaniu siły ich działania. Poprzez zastosowanie najlepszych składników, uproszczone formuły opracowano z zamiarem oczyszczenia i nawilżenia włosów, co pozwoli na uzyskanie pasm włosów które są pełniejsze w dotyku i gęstsze, przy jednoczesnym zapewnieniu energizującego działania na skórę głowy i prostego klarownego zapachu, który docenią zarówno kobiety jak i mężczyźni.

Pianka zwiększająca objętość oparta jest na opracowanym przez markę kompleksie BioPeptin Complex®, tym samym, który zastosowano w nagradzanej odżywce i serum do rzęs RevitaLash®. BioPeptin Complex® ma udowodnione działanie poprawiające witalność włosów i ich elastyczność, co pozwala na przeciwdziałanie łamliwości włosów i ich odżywienie.

Te udoskonalone formuły, przebadane klinicznie i dermatologicznie, teraz bez składników pochodzenia zwierzęcego i glutenu, oraz nietestowane na zwierzętach, mają wszystko, czego pragniesz i nie mają niczego, czego sobie nie życzysz. Idealna do potrzeb cienkich i wypadających włosów, linia kosmetyków do pielęgnacji włosów RevitaLash o nowej formule, ożywia pasma włosów, których stan pogorszył się z powodu nadmiernej stylizacji i działaniu chemicznych i środowiskowych czynników stresogennych.

Cena zestawu kosmetyków do pielęgnacji włosów RevitaLash, który będzie dostępny na całym świecie od grudnia 2020 r., waha się w przedziale od 36 do 175 $.

Spółka RevitaLash Cosmetics jest globalnym liderem w opracowywaniu zaawansowanych produktów upiększających do pielęgnacji rzęs, brwi i włosów. Kolekcja produktów tej firmy założonej w 2006 r. obejmuje nagradzaną odżywkę do pielęgnacji rzęs RevitaLash® Advanced i odżywkę do pielęgnacji brwi RevitaBrow® Advanced i dostępna jest w gabinetach lekarskich, spa, salonach kosmetycznych i specjalistycznych sklepach w 70 krajach. Spółka RevitaLash, wspierająca charytatywne inicjatywy na rzecz walki z rakiem piersi, przekazuje część dochodów na programy badawcze i edukacyjne na rzecz społeczności pacjentek zmagających się z tą chorobą, przez cały rok, nie tylko w październiku. Więcej informacji na stronie www.revitalash.com . [Linia RevitaLash Advanced nie jest dostępna w Kalifornii]

