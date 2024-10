Rýchla reakcia v Libanone: Fond Education Cannot Wait spolu so strategickými partnermi schvaľuje navýšenie krízovej pomoci v Libanone o 1,5 milióna USD, čím celkové financovanie ECW v krajine dosahuje 25,8 milióna USD

V dôsledku eskalácie konfliktu je vysídlených 1,2 milióna ľudí a deti čelia závažným rizikám. Rozšírená krízová pomoc fondu ECW First Emergency Response, realizovaná cez UNICEF, podporí kvalitné a komplexné vzdelávanie vo vysoko rizikových zónach pre 20 330 detí.

NEW YORK, 17. október 2024 /PRNewswire/ -- V reakcii na zhoršujúcu sa krízu v Libanone oznámil dnes fond Education Cannot Wait (ECW – Vzdelávanie nepočká) so svojimi strategickými partnermi navýšenie financovania o 1,5 milióna USD. Cieľom je podporiť inkluzívny a bezpečný prístup ku kvalitnému vzdelávaniu pre dievčatá a chlapcov zasiahnutých konfliktom.

Rozšírenie grantu krízovej pomoci First Emergency Response pre vzdelávací sektor v Libanone zabezpečí UNICEF. Fond ECW so svojimi strategickými partnermi pracuje na rozšírení podpory vzdelávania v situácii, keď eskalácia konfliktu už vyhnala z domovov približne 1,2 milióna ľudí. Celkové investície ECW v Libanone vo výške 25,8 milióna USD už poskytli kvalitné a komplexné vzdelávanie 1,2 miliónu detí.

„Libanon opäť trpí. Súčasný konflikt priniesol obrovskú záťaž na libanonský vzdelávací systém. Nespočetnému množstvu detí hrozí, že budú zaostávať alebo zo školy úplne odídu. Deti zomierajú, rodiny prichádzajú o domovy a poškodzuje sa cenná školská infraštruktúra. Dievčatá a chlapci majú právo na bezpečie, ochranu a nádej, ktoré im môže poskytnúť len kvalitné vzdelanie," povedala Yasmine Sherif, výkonná riaditeľka Education Cannot Wait, globálneho fondu OSN pre vzdelávanie v núdzových situáciách a dlhotrvajúcich krízach. „Musíme zintenzívniť úsilie a nezanedbať žiadne dieťa ani učiteľa v Libanone."

„Eskalácia konfliktu vyústila do najničivejšieho obdobia a najväčšieho nárastu vysídľovania, aký Libanon zažil za posledné desaťročia. Začiatok nového školského roka vo verejných školách bol odložený, pretože takmer 60 % všetkých verejných škôl sa využíva na ubytovanie. Libanonský vzdelávací systém tak padá na kolená," povedal Edouard Beigbeder, zástupca UNICEF v Libanone. „1,2 milióna detí a mládých ľudí potrebuje okamžitý prístup ku kvalitnému a inkluzívnemu vzdelávaniu. Všade, kde je to možné, by mali školy zostať otvorené na vyučovanie a poskytovanie dôležitej psychosociálnej pomoci deťom a mládeži v týchto náročných časoch. Ak vzdelávanie nebude stredobodom našej kolektívnej pomoci, bude ohrozená budúca stabilita a prosperita Libanonu."

Navýšenie podpory pre stratégiu vzdelávacieho sektora pomôže udržať kritickú pomoc a umožní deťom vrátiť sa do školy v nasledujúcom akademickom roku. Vďaka zvýšenému financovaniu sa krízová pomoc teraz dostane k 20 330 vysídleným deťom a mladým ľuďom. Ide o výrazný pokrok oproti pôvodným 7 530 deťom, na ktoré bol zameraný grant ECW vo výške 2,2 milióna USD, vyhlásený v marci tohto roka.

Rýchla pomoc sa zameriava na poskytovanie inkluzívneho a bezpečného prístupu k vzdelávaniu pre vysídlené deti. Program vyhľadáva centrálne školy, ktoré by mali rozšíriť svoju kapacitu a prijímať prichádzajúcich študentov. Zameriava sa tiež na zabezpečenie kvalitných vzdelávacích výsledkov v chránenom a inkluzívnom vzdelávacom prostredí s cielenými školeniami a intervenciami pre dievčatá a deti so zdravotným postihnutím. V rámci rekonštrukcie sa investícia zameriava aj na odolnosť a obnovu vzdelávacieho systému.