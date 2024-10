Szybka pomoc dla Libanu: fundusz Education Cannot Wait wraz z partnerami strategicznymi zatwierdza dodatkowe wsparcie w kwocie 1,5 miliona dolarów w ramach pierwszego etapu działań kryzysowych w Libanie. Łączna wartość środków przekazanych przez ECW dla Libanu przekracza już 25,8 milionów dolarów

Eskalacja konfliktu zmusiła do przesiedlenia już 1,2 miliona ludzi, co wiąże się z poważnymi zagrożeniami dla dzieci. Środki z dodatkowego wsparcia w ramach pierwszego etapu działań kryzysowych Education Cannot Wait zostaną powierzone UNICEF, który rozdysponuje je na realizację programów wysokiej jakości, kompleksowej edukacji w strefach wysokiego ryzyka, obejmujących swoim zasięgiem 20 330 dzieci.

NOWY JORK, 16 października 2024 r. /PRNewswire/ -- W odpowiedzi na eskalację kryzysu w Libanie fundusz Education Cannot Wait (ECW) wraz z partnerami strategicznymi poinformował dziś o przekazaniu dodatkowej kwoty 1,5 miliona dolarów (USD) na wsparcie inkluzywnego i bezpiecznego dostępu do wysokiej jakości edukacji dla dziewcząt i chłopców z terenów dotkniętych konfliktem.

Dodatkowe środki w ramach pierwszego etapu działań kryzysowych na rzecz sektora edukacji w Libanie zostaną rozdysponowane na miejscu przez UNICEF na potrzeby podejmowanych przez ECW i jego partnerów strategicznych inicjatyw mających zapewnić lepszy dostęp do edukacji w obliczu eskalującego konfliktu, który zmusił do przesiedlenia już około 1,2 miliona ludzi. Dotychczasowe inwestycje ECW w Libanie sięgają już 25,8 milionów dolarów, a z zapewnionej dzięki nim wysokiej jakości, kompleksowej edukacji skorzystało już 1,2 miliona dzieci.

„Liban cierpi po raz kolejny. Obecny konflikt spowodował ogromne obciążenie dla libańskiego systemu edukacji, przez co mnóstwo dzieci zagrożonych jest zaległościami w nauce lub całkowitym wykluczeniem z systemu szkolnego. Dzieci giną, rodziny tracą dobytki, a cenna infrastruktura szkolna ulega zniszczeniu. Dziewczęta i chłopcy mają prawo do bezpieczeństwa, ochrony i nadziei, które może zapewnić tylko wysokiej jakości edukacja" – powiedziała Yasmine Sherif, dyrektor wykonawcza Education Cannot Wait, międzynarodowego funduszu działającego przy Organizacji Narodów Zjednoczonych na rzecz edukacji w sytuacjach nagłych i przedłużających się kryzysów. „Musimy zintensyfikować wysiłki. Wsparcie musi otrzymać każde dziecko i każdy nauczyciel w Libanie".

„Eskalacja konfliktów doprowadziła do najbardziej śmiercionośnego okresu i największej fali wysiedleń, jakich Liban doświadczył w ciągu ostatnich dziesięcioleci. Rozpoczęcie nowego roku szkolnego w szkołach publicznych zostało przełożone, ponieważ prawie 60% wszystkich obiektów, w których funkcjonowały dotychczas, jest obecnie wykorzystywanych jako schrony. W rezultacie libański system edukacji jest obecnie w rozsypce" – powiedział Edouard Beigbeder, przedstawiciel UNICEF w Libanie. „Aż 1,2 miliona dzieci i młodzieży potrzebuje natychmiastowego dostępu do wysokiej jakości, inkluzywnej edukacji. Tam, gdzie to możliwe, szkoły powinny pozostać otwarte, umożliwiając nauczanie i zdobywanie wiedzy oraz zapewniając dzieciom i młodzieży niezbędne wsparcie psychospołeczne w tym trudnym czasie. Edukacja musi znaleźć się w centrum naszych wspólnych działań kryzysowych, w przeciwnym razie stabilność i dobrobyt Libanu w przyszłości będą poważnie zagrożone".

Zwiększenie środków na wsparcie realizacji strategii dla sektora edukacji pomoże utrzymać kluczowe wsparcie, umożliwiając uczniom powrót do szkoły w nadchodzącym roku szkolnym. Dzięki rozszerzonemu finansowaniu działania kryzysowe w ramach pierwszego etapu dotrą do 20 330 przesiedlonych dzieci i nastolatków, co stanowi znaczny wzrost w porównaniu z pierwotnie przyjętą liczbą 7530 dzieci, które zostały objęte pomocą w ramach dotacji ECW w wysokości 2,2 miliona dolarów, ogłoszonej w marcu tego roku.

Podjęte działania kryzysowe skupiają się na zapewnieniu inkluzywnego i bezpiecznego dostępu do edukacji dla przesiedlonych dzieci. W ramach programu wybrane ośrodki szkolne otrzymają wsparcie, dzięki któremu będą w stanie przyjąć nowych uczniów. Program zakłada również wysoki poziom wyników nauczania, bezpieczeństwo i inkluzywność w środowisku szkolnym, jak również prowadzenie szkoleń i działań interwencyjnych uwzględniających szczególne potrzeby dziewcząt i dzieci z niepełnosprawnością. Zgodnie z regułą Building Back Better („odbudowa na lepsze") inwestycje mają również wzmocnić odporność libańskiego systemu edukacji i ułatwić jego odbudowę.