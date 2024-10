Réponse rapide au Liban : Éducation sans délai et les partenaires stratégiques approuvent une première intervention d'urgence supplémentaire de 1,5 million de dollars au Liban. Le financement total du ECW au Liban dépasse les 25,8 millions de dollars.

Avec l'escalade du conflit, 1,2 million de personnes sont déplacées et les enfants sont confrontés à de graves risques. L'extension de la réponse de première urgence de l'ECW fournie par l'UNICEF soutiendra une éducation holistique de qualité dans les zones à haut risque, touchant 20 330 enfants.

NEW YORK, 17 octobre 2024 /PRNewswire/ -- En réponse à l'escalade de la crise au Liban, Éducation sans délai (ECW) et ses partenaires stratégiques ont annoncé aujourd'hui un financement supplémentaire de 1,5 million de dollars US pour soutenir l'accès inclusif et sûr à une éducation de qualité pour les filles et les garçons touchés par le conflit.

L'extension du coût de la première subvention d'intervention d'urgence au secteur de l'éducation au Liban sera fournie par l'UNICEF alors que ECW et ses partenaires stratégiques s'efforcent d'étendre leur réponse en matière d'éducation à l'escalade du conflit, qui a déjà déplacé environ 1,2 million de personnes. Le portefeuille d'investissements de l'ECW au Liban, d'une valeur de 25,8 millions de dollars, a déjà permis à 1,2 million d'enfants de bénéficier d'une éducation holistique de qualité.

« Une fois de plus, le Liban souffre. Le conflit actuel a mis à rude épreuve le système éducatif libanais, d'innombrables enfants risquant de prendre du retard ou d'abandonner complètement l'école. Des enfants meurent, des familles perdent leur maison et de précieuses infrastructures scolaires sont endommagées. Les filles et les garçons ont droit à la sécurité, à la protection et à l'espoir que seule une éducation de qualité peut leur apporter », a déclaré Yasmine Sherif, Directrice d'Éducation sans délai, le fonds mondial pour l'éducation dans les situations d'urgence et les crises prolongées au sein des Nations unies. « Nous devons redoubler d'efforts et ne laisser aucun enfant ni aucun enseignant, à la traîne au Liban.

« L'escalade des hostilités a entraîné la période la plus meurtrière et la plus grande vague de déplacements que le Liban ait connue depuis des décennies. Le début de la nouvelle année scolaire dans les écoles publiques a été reporté, car près de 60 % des écoles publiques sont utilisées comme abris, mettant le système éducatif libanais à genoux », a déclaré Edouard Beigbeder, représentant de l'UNICEF au Liban. « 1,2 million d'enfants et de jeunes ont besoin d'un accès immédiat à une éducation de qualité et inclusive. Dans la mesure du possible, les écoles doivent rester ouvertes pour enseigner, apprendre et apporter aux enfants et aux jeunes un soutien psychosocial vital en ces temps difficiles. La stabilité et la prospérité futures du Liban seront menacées si l'éducation n'est pas au centre de notre réponse collective ».

L'extension des coûts pour soutenir la stratégie du secteur de l'éducation aidera à maintenir un soutien essentiel, permettant aux enfants de retourner à l'école pour l'année scolaire à venir. Grâce à ce financement élargi, la réponse de première urgence atteindra désormais 20 330 enfants et jeunes déplacés, ce qui représente une augmentation significative par rapport aux 7 530 enfants ciblés à l'origine par la subvention ECW de 2,2 millions de dollars annoncée en mars dernier.

La réponse à action rapide se concentre sur la fourniture d'un accès inclusif et sûr à l'éducation pour les enfants déplacés. Le programme identifiera les écoles pivots afin d'augmenter leur capacité opérationnelle pour absorber les nouveaux élèves. Il se concentre également sur l'obtention de résultats d'apprentissage de qualité dans des environnements d'apprentissage protecteurs et inclusifs, avec des formations et des interventions ciblées pour les filles et les enfants handicapés. En reconstruisant mieux, l'investissement se concentre également sur la résilience et le rétablissement du système éducatif.