SANRIO® annonce la célébration des 50 ans de Hello Kitty :

NEW YORK, 1er novembre 2023 /PRNewswire/ -- Sanrio®, la marque lifestyle mondiale réputée pour ses personnages adorés du public, lance une célébration épique pour le 50e anniversaire de l'emblématique Hello Kitty. En prévision de cet événement majeur qui aura lieu le 1er novembre 2024, l'année à venir sera remplie de célébrations à la fois dans les mondes numérique et physique, et sera agrémentée de nombreuses surprises en cours de route.

Depuis près de cinq décennies, Hello Kitty inspire des générations. Son message d'amitié, de gentillesse et d'inclusion transcende les cultures et continue de trouver un écho auprès des fans de tous âges.

Hello Kitty veut promouvoir l'amitié dans le monde entier, même dans l'espace numérique. Pour son 50e anniversaire, Hello Kitty lancera plusieurs promotions numériques, s'adressant à la fois aux fans existants et aux nouvelles générations qui continueront à découvrir le personnage en ligne.

Steve Aoki, DJ international et grand fan de Hello Kitty, déclare : « Depuis que je suis enfant, j'ai un amour profond pour tout ce qui touche à Hello Kitty. Son influence sur la culture, la mode, l'art et le design est indéniable. J'ai suis émerveillé d'assister à son évolution numérique et j'ai hâte de voir ce qu'elle fera par la suite ! Je suis persuadé qu'elle continuera à répandre le bonheur à des millions de personnes dans le monde entier. Je suis fier de la collaboration officielle Steve Aoki x Hello Kitty que nous avons pu partager avec tous les fans sous le nom de « Hello Aoki ». Joyeux 50e anniversaire, Hello Kitty ! »

SANRIO® présentera de nouveaux outils numériques, notamment une application en RA (réalité augmentée), de courtes animations sur TikTok, des promotions mensuelles dans My Hello Kitty Cafe sur Roblox et une présence dans le monde numérique de Zepeto. Voici ce à quoi les fans peuvent s'attendre :

Application en RA : Les fans auront bientôt accès à une application en RA qui leur permettra d'interagir avec Hello Kitty alors qu'elle danse à côté de cinq monuments emblématiques : le SHIBUYA109 à Tokyo, Big Ben à Londres, la Tour Eiffel à Paris, la tour TAIPEI 101 à Taïwan et l'Empire State Building à New York. Ces monuments prendront vie grâce à des animations festives, créant ainsi une atmosphère joyeuse. L'application en RA fonctionnera également comme un effet TikTok, permettant aux fans de créer et de partager leurs propres vidéos sur le thème de Hello Kitty, ce qui renforcera encore la célébration de son anniversaire.

TikTok : Pour célébrer le 50e anniversaire de Hello Kitty, un compte d'animation dédié à au personnage, « This is Hello Kitty » (@this_is_hellokitty_), a été créé sur TikTok. Jusqu'à quatre courtes animations de Hello Kitty y seront postées chaque mois.

Intégration à Roblox : Tout au long de l'année, les fans trouveront de nombreuses façons de s'immerger dans l'univers Hello Kitty de My Hello Kitty Cafe sur Roblox. À partir de novembre, ils pourront découvrir un photomaton pour prendre des photos Y2K, participer à un mini-jeu avec des récompenses de personnage et de costumes, et acheter des avatars, des costumes et des personnages. En outre, à partir de décembre, les fans pourront participer à un mini-jeu sur le thème du musée et à une exposition virtuelle, ainsi qu'à un défi amusant intitulé « Trouvez Hello Kitty » (Find Hello Kitty). En 2024, le lancement d'une piste de danse numérique où les fans pourront danser jusqu'au bout de la nuit ne manquera pas de susciter encore plus d'enthousiasme.

Avatar Zepeto : Zepeto, la plateforme populaire connue pour ses avatars 3D personnalisables et son réseau social, accueille désormais un environnement Hello Kitty. Dans ce monde virtuel, les fans peuvent se plonger dans une délicieuse expérience Hello Kitty avec des paysages à thème, des jeux, des boutiques, des zones photo et un espace de danse. De plus, Zepeto introduit de nouvelles fonctionnalités, offrant aux utilisateurs cinq éléments passionnants à explorer : un jeu où ils peuvent faire exprimer le designer qui sommeille en eux avec des motifs Hello Kitty, des concours et des prix ; une zone photo où vous pouvez trouver la Hello Kitty cachée et immortaliser des souvenirs ; un espace de danse pour bouger aux côtés de Hello Kitty et participer à des défis de danse ; des jeux sportifs pour le divertissement et l'amusement, et une galerie avec le thème Hello Kitty qui permet aux utilisateurs d'exprimer leur style unique. Les objets seront disponibles à partir du 1er novembre, tandis que les mondes sur le thème Hello Kitty seront lancés à partir de la mi-novembre.

Ces expériences numériques amusantes seront publiées successivement à partir de novembre 2023.

En outre, la Japan Society of Northern California (JSNC), connue pour son engagement à promouvoir la compréhension et l'amitié entre les États-Unis et le Japon, a décerné à Hello Kitty le prix de l'ambassadeur culturel, reconnaissant ainsi qu'elle est un symbole international de paix et d'amitié.

Pour son 50e anniversaire, Hello Kitty inaugurera une nouvelle ère d'amitié et de nouvelles occasions de répandre la gentillesse grâce à des programmes et des partenariats percutants qui rendront chaque jour un peu meilleur. Pour ne rien rater de cette célébration, suivez @hellokitty sur on Facebook , Instagram , Twitter , TikTok , Pinterest et abonnez-vous à la chaîne YouTube Hello Kitty and Friends .

À propos de Sanrio®

Sanrio® est la marque lifestyle mondiale surtout connue pour Hello Kitty® qui a été créée en 1974, et qui abrite de nombreuses autres marques de personnages adorés du public tels que My Melody™, Kuromi™, LittleTwinStars™, Cinnamoroll™, Pompompurin™, gudetama™, Aggretsuko™, Chococat™, Badtz-Maru™ et Keroppi™. Sanrio a été fondée sur la philosophie selon laquelle un petit cadeau peut apporter bonheur et amitié à des personnes de tous âges. Depuis 1960, cette philosophie a servi d'inspiration pour offrir des produits, des services et des activités de qualité qui favorisent la communication et inspirent des expériences de consommation uniques à travers le monde. Aujourd'hui, les activités de Sanrio s'étendent à l'industrie du divertissement avec plusieurs séries, des offres de jeux et des parcs à thème. Sanrio s'enorgueillit d'une vaste gamme de produits disponibles dans plus de 130 pays. Sanrio espère apporter des sourires sur les visages de chacun avec sa vision « Un monde, des sourires qui se connectent ».

