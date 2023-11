SANRIO ® anuncia comemoração de 50 anos da Hello Kitty:

O aniversário dourado de um ícone atemporal

NOVA YORK, 1 de novembro de 2023 /PRNewswire/ -- A Sanrio®, marca global de estilo de vida reconhecida por seus personagens amados, está lançando uma celebração épica para o 50º aniversário da icônica Hello Kitty. Em antecipação a este grande marco, em 1º de novembro de 2024, o próximo ano será repleto de maneiras de comemorar tanto no mundo digital quanto físico e oferecerá muitas surpresas ao longo do caminho.

Por quase cinco décadas, Hello Kitty inspira gerações, e sua mensagem de amizade, gentileza e inclusão transcende as culturas e continua a atrair fãs de todas as idades.

Hello Kitty quer promover a amizade para todos no mundo, inclusive no espaço digital. Antecipando seu 50º aniversário, Hello Kitty lançará várias promoções digitais, alcançando fãs existentes e as novas gerações e os convidando a continuar descobrindo Hello Kitty on-line.

O DJ global, e ávido fã da Hello Kitty, Steve Aoki, comenta: "Desde que eu era criança, tive um profundo amor por tudo Hello Kitty. Sua influência na cultura, moda, arte e design é inconfundível. Testemunhar sua evolução digital tem sido incrível, e mal posso esperar para ver o que ela fará a seguir! Estou confiante de que ela continuará a espalhar felicidade para milhões de pessoas em todo o mundo. E tenho orgulho de uma colaboração oficial entre Steve Aoki x Hello Kitty que temos que compartilhar com todos os fãs, chamada 'Hello Aoki.' Feliz 50, Hello Kitty! "

A SANRIO® apresentará novas ferramentas digitais, incluindo um aplicativo RA (realidade aumentada), animações curtas no TikTok, promoções mensais no My Hello Kitty Cafe no Roblox e presença no mundo digital da Zepeto. Veja o que os fãs podem esperar:

AR App: em breve, os fãs terão acesso a um aplicativo AR que lhes permitirá interagir com Hello Kitty enquanto dança ao lado de cinco marcos globais icônicos: em direção à SHIBUYA109 em Tóquio, ao Big Ben em Londres, à Eiffel Tower em Paris, TAIPEI 101 em Taiwan e ao Empire State Building, em Nova York. Esses marcos ganharão vida com animações comemorativas, criando uma atmosfera alegre. O aplicativo AR também funcionará como um efeito TikTok, permitindo aos fãs criar e compartilhar seus próprios vídeos com tema Hello Kitty, melhorando ainda mais a comemoração do aniversário.

TikTok: para comemorar o 50º aniversário da Hello Kitty, uma conta dedicada a animações da personagem, "This is Hello Kitty" (@this_is_hellokitty_), foi lançada no TikTok, e até quatro animações curtas serão publicadas todos os meses.

Integração Roblox: ao longo do próximo ano, os fãs encontrarão muitas maneiras de mergulhar totalmente no mundo temático Hello Kitty no My Hello Kitty Cafe do Roblox. A partir de novembro, eles podem explorar um estande de fotos para tirar fotos Y2K feel, desfrutar de um mini jogo com emotes e recompensas de fantasias, e comprar avatares, fantasias e emotes. Além disso, a partir de dezembro, os fãs poderão experimentar um minijogo com tema de museu e uma exposição virtual, bem como participar do emocionante desafio "Encontre a Hello Kitty". Mais emoção o aguarda em 2024 com o lançamento de uma pista de dança digital onde os fãs poderão dançar a noite toda.

Avatar Zepeto : Zepeto, a plataforma popular conhecida por seus avatares 3D personalizáveis e redes sociais, agora abriga um ambiente dedicado à Hello Kitty. Neste mundo virtual, os fãs podem mergulhar em uma experiência deliciosa, com paisagens temáticas, jogos, boutiques, zonas fotográficas e um espaço de dança. Além disso, Zepeto apresenta novos recursos, oferecendo aos usuários cinco elementos interessantes para explorar: um Boutique Game onde podem canalizar seu designer de moda interior com temas, concursos e prêmios da Hello Kitty; uma Photo Zone onde você pode encontrar a Hello Kitty escondida e capturar memórias; uma Dance Zone para dançar ao lado da Hello Kitty e participar de desafios de dança; jogos esportivos para entretenimento e emoção, e lojas de itens repletas de roupas temáticas da Hello Kitty que permitem ao usuário expressar seu estilo único Os itens estarão disponíveis a partir de 1º de novembro, enquanto os mundos temáticos da Hello Kitty estão planejados para serem lançados a partir de meados de novembro.

Essas divertidas experiências digitais serão lançadas sequencialmente a partir de novembro de 2023.

Além disso, a Sociedade Japonesa do Norte da Califórnia (Society of Northern California (JSNC), conhecida pelo seu compromisso em promover a compreensão e a amizade entre os EUA e o Japão, presenteou Hello Kitty com o Prêmio Embaixador Cultural (Cultural Ambassador Award), reconhecendo-a como um símbolo internacional de paz e amizade.

Para o seu 50º aniversário, a Hello Kitty inaugurará uma nova era de amizade e, com ela, novas oportunidades para espalhar bondade com programas e parcerias impactantes que tornarão cada dia um pouco melhor. Para ficar por dentro de toda a diversão do aniversário, siga @hellokitty no Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, Pinterest e inscreva-se no canal Hello Kitty and Friends no YouTube.

Sobre a Sanrio®

Sanrio® é a marca global de estilo de vida mais conhecida por Hello Kitty®, criada em 1974, e lar de muitas outras marcas de personagens adoradas, como My Melody™, Kuromi™, LittleTwinStars™, Cinnamoroll™, Pompompurin™, gudetama™, Aggretsuko™, Chococat™, Badtz-Maru™ e Keroppi™. A Sanrio foi fundada com base na filosofia de que um pequeno presente pode trazer felicidade e amizade a pessoas de todas as idades. Desde 1960, esta filosofia serve de inspiração para oferecer produtos, serviços e atividades de qualidade que promovam a comunicação e inspirem experiências únicas de consumo em todo o mundo. Hoje, os negócios da Sanrio se estendem à indústria do entretenimento com diversas séries, jogos e parques temáticos. A Sanrio possui uma extensa linha de produtos, disponível em mais de 130 países. A Sanrio espera trazer sorrisos aos rostos de todos com a sua visão de "Um Mundo, Conectando Sorrisos (One World, Connecting Smiles)".

