SANRIO® gibt Feier zu Hello Kittys 50. Jubiläum bekannt:

Das Jubiläum einer zeitlosen Ikone

NEW YORK, 1. November 2023 /PRNewswire/ -- Sanrio®, die globale Lifestyle-Marke, die für ihre beliebten Charaktere bekannt ist, startet eine monumentale Feier für das bevorstehende 50-jährige Jubiläum der legendären Hello Kitty. In Erwartung dieses wichtigen Meilensteins am 1. November 2024 wird das kommende Jahr voller Möglichkeiten zum Feiern sein, sowohl in der digitalen als auch in der physischen Welt und es wird außerdem viele Überraschungen bereithalten.

Seit fast fünf Jahrzehnten inspiriert Hello Kitty Generationen, und ihre Botschaft von Freundschaft, Freundlichkeit und Inklusivität ist kulturübergreifend und findet weiterhin bei Fans jeden Alters Resonanz.

Hello Kitty möchte Freundschaft unter allen Menschen auf der Welt fördern – auch im digitalen Raum. In Erwartung ihres 50-jährigen Bestehens wird Hello Kitty mehrere digitale Werbeaktionen veröffentlichen, sowohl für bestehende Fans als auch für neue Generationen, die Hello Kitty online entdecken können.

Der weltweit bekannte DJ und große Hello-Kitty-Fan Steve Aoki, kommentiert: „Seit ich ein Kind war, habe ich alles von Hello Kitty geliebt. Ihr Einfluss auf Kultur, Mode, Kunst und Design ist unverkennbar. Ihre digitale Evolution zu beobachten, war fantastisch und ich kann es kaum erwarten, zu sehen, was sie als Nächstes tun wird! Ich bin sicher, dass sie weiterhin Millionen Menschen auf der ganzen Welt glücklich machen wird. Und ich bin stolz auf die offizielle Zusammenarbeit von Steve Aoki x Hello Kitty, die wir mit allen Fans teilen konnten: ‚Hello Aoki'. Herzlichen Glückwunsch zum 50., Hello Kitty!"

SANRIO® wird neue digitale Tools einführen, darunter eine AR-App (Augmented Reality), kurze Animationen auf TikTok, monatliche Werbeaktionen im "My Hello Kitty" Cafe auf Roblox und eine Präsenz in der digitalen Welt von Zepeto. Das können Fans erwarten:

AR-App: Fans werden bald Zugang zu einer AR-App haben, die es ihnen ermöglicht, mit Hello Kitty zu interagieren, während sie neben fünf legendären globalen Wahrzeichen tanzt: bei SHIBUYA109 in Tokio, dem Big Ben in London, dem Eiffelturm in Paris, TAIPEI 101 in Taiwan und dem Empire State Building in New York. Diese Wahrzeichen werden mit feierlichen Animationen zum Leben erweckt, die eine fröhliche Atmosphäre schaffen. Die AR-App wird auch als TikTok-Effekt fungieren und es Fans ermöglichen, ihre eigenen Hello-Kitty-Videos zu erstellen und zu teilen, um die Jubiläumsfeierlichkeiten noch besser zu machen.

TikTok: Zur Feier des 50-jährigen Bestehens von Hello Kitty wurde auf TikTok ein dediziertes Hello Kitty-Animationskonto mit dem Titel „This is Hello Kitty" (@ this_is_hellokitty_) gestartet und jeden Monat werden dort bis zu vier kurze Animationen von Hello Kitty veröffentlicht.

Roblox Integration: Im Laufe des kommenden Jahres werden Fans viele Möglichkeiten finden, im "My Hello Kitty" Cafe auf Roblox voll in die Hello-Kitty-Welt einzutauchen. Ab November können sie eine Fotobox erkunden, um Fotos mit Y2K Feeling aufzunehmen, ein Mini-Spiel mit Kostümprämien genießen und Avatare, Kostüme und Emotes kaufen. Darüber hinaus können Fans ab Dezember ein Mini-Game mit einer virtuellen Museumsausstellung erleben und an einer spannenden „Find Hello Kitty"-Challenge teilnehmen. 2024 wird es mit der Einführung einer digitalen Tanzfläche, auf der Fans durch die Nacht tanzen können, noch spannender.

Zepeto Avatar: Zepeto, die beliebte Plattform, die für ihre anpassbaren 3D-Avatare und ihr soziales Netzwerk bekannt ist, beheimatet jetzt eine spezielle Hello-Kitty-Umgebung. In dieser virtuellen Welt können Fans in ein herrliches Hello-Kitty-Erlebnis mit thematischen Landschaften, Spielen, Boutiquen, Fotozonen und einem Tanzbereich eintauchen. Darüber hinaus führt Zepeto neue Funktionen ein, die Benutzern fünf interessante Elemente bieten: ein Boutique-Spiel, in dem sie mit Hello-Kitty-Motiven, Wettbewerben und Preisen ihren inneren Modedesigner erwecken können; eine Fotozone, in der Sie die versteckte Hello Kitty finden und Schnappschüsse von Erinnerungen machen können; eine Tanzzone, in der sie mit Hello Kitty tanzen und an Dance Challenges teilnehmen können; Sportspiele für Unterhaltung und Aufregung sowie Shops voller Hello-Kitty-Outfits. Die Artikel werden ab dem 1. November erhältlich sein, während die Hello-Kitty-Welten ab Mitte November gestartet werden sollen.

Diese unterhaltsamen digitalen Erlebnisse werden nach und nach ab November 2023 veröffentlicht.

Darüber hinaus hat die Japan Society of Northern California (JSNC), bekannt für ihr Engagement für die Förderung des Verständnisses und der Freundschaft zwischen den USA und Japan, Hello Kitty den Cultural Ambassador Award verliehen und sie als internationales Symbol für Frieden und Freundschaft anerkannt.

Zu ihrem 50. Jubiläum wird Hello Kitty ein neues Zeitalter der Freundschaft einläuten und damit neue Möglichkeiten eröffnen, mit wirkungsvollen Programmen und Partnerschaften, die jeden Tag ein wenig besser machen werden, Freundlichkeit zu verbreiten. Um nichts von all dem Jubiläumsspaß zu verpassen, folgen Sie @hellokitty auf Facebook, Instagram, Twitter, TikTok und Pinterest und abonnieren Sie den Youtube-Kanal Hello Kitty and Friends.

Informationen zu Sanrio®

Sanrio® ist die weltweite Lifestyle-Marke, die am besten für die 1974 erschaffene Hello Kitty® bekannt ist und auch viele andere beliebte Charaktere wie My Melody™, Kuromi™, LittleTwinStars™, Cinnamoroll™, Pompompurin™, gudetama™, Aggretsuko™, Chococat™, Badtz-Maru™ und Keroppi™ beherbergt. Sanrio wurde mit der Philosophie gegründet, dass ein kleines Geschenk Menschen jeden Alters Glück und Freundschaft bringen kann. Seit 1960 dient diese Philosophie als Inspiration, um hochwertige Produkte, Dienstleistungen und Aktivitäten anzubieten, welche die Kommunikation fördern und einzigartige Verbrauchererlebnisse auf der ganzen Welt inspirieren. Heute erstreckt sich das Geschäft von Sanrio mit mehreren Serien, Gaming-Angeboten und Freizeitparks auch auf die Unterhaltungsbranche. Sanrio verfügt über ein umfangreiches Produktsortiment, das in über 130 Ländern erhältlich ist. Sanrio hofft, mit der Vision „One World, Connecting Smiles" allen ein Lächeln aufs Gesicht zu zaubern.

Medienkontakt: [email protected]

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2261098/Hello_Kitty_50th_Logo.jpg

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2261097/Sanrio_4_cities.jpg

SOURCE Sanrio