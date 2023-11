SANRIO® anuncia la celebración de los 50 años de Hello Kitty:

El aniversario de oro de un eterno icono

NUEVA YORK, 1 de noviembre de 2023 /PRNewswire/ -- Sanrio®, la marca global de estilo de vida reconocida por sus queridos personajes, está lanzando una celebración épica por el próximo 50 aniversario de la icónica Hello Kitty. Anticipándose a este importante hito el 1 de noviembre de 2024, el próximo año estará lleno de formas de celebrar tanto en el mundo digital como en el físico y se destacará con muchas sorpresas en el camino.

Durante casi cinco décadas, Hello Kitty ha inspirado a generaciones y su mensaje de amistad, bondad e inclusión trasciende las culturas y continúa resonando entre los fans de todas las edades.

Hello Kitty quiere promover la amistad entre todas las personas en el mundo, incluso en el espacio digital. Anticipándose a su 50 aniversario, Hello Kitty lanzará varias promociones digitales, alcanzando tanto a los fans existentes como a las nuevas generaciones para que sigan descubriendo Hello Kitty en línea.

El DJ mundial y ávido fan de Hello Kitty, Steve Aoki, comentó: "Desde que era niño he sentido un profundo amor por todo lo relacionado con Hello Kitty. Su influencia en la cultura, la moda, el arte y el diseño es inconfundible. Ser testigo de su evolución digital ¡Ha sido increíble y no puedo esperar a ver qué hará a continuación! Estoy seguro de que seguirá difundiendo felicidad a millones de personas en todo el mundo. Y estoy orgulloso de que haya una colaboración oficial entre Steve Aoki y Hello Kitty que podamos compartir con todos los fans llamada 'Hello Aoki'. ¡Feliz 50, Hello Kitty!".

SANRIO® presentará nuevas herramientas digitales que incluyen una aplicación RA (Realidad Aumentada), animaciones cortas en TikTok, promociones mensuales en My Hello Kitty Cafe en Roblox y presencia en el mundo digital de Zepeto. Esto es lo que los fans pueden esperar:

Aplicación AR: Los fans pronto tendrán acceso a una aplicación AR que les permitirá interactuar con Hello Kitty mientras baila junto a cinco lugares icónicos a nivel mundial: hacia SHIBUYA109 en Tokio, el Big Ben en Londres, la Torre Eiffel en París, TAIPEI 101 en Taiwán, y el Empire State Building en Nueva York. Estos puntos de referencia cobrarán vida con animaciones de celebración, creando una atmósfera alegre. La aplicación AR también funcionará como un efecto TikTok, permitiendo a los fans crear y compartir sus propios vídeos con el tema de Hello Kitty, mejorando aún más la celebración del aniversario.

TikTok: Para celebrar el 50 aniversario de Hello Kitty, se lanzó en TikTok una cuenta dedicada a la animación de Hello Kitty, "This is Hello Kitty" (@this_is_hellokitty_), y cada mes se publicarán hasta cuatro animaciones cortas de Hello Kitty.

Integración de Roblox: a lo largo del próximo año, los fans encontrarán muchas formas de sumergirse por completo en el mundo temático de Hello Kitty en My Hello Kitty Cafe en Roblox. A partir de noviembre, podrán explorar un fotomatón para tomar fotografías de la sensación del año 2000, disfrutar de un minijuego con emoticones y recompensas de disfraces, y comprar avatares, disfraces y emoticones. Además, a partir de diciembre, los fans podrán experimentar un minijuego con temática de museo y una exposición virtual, así como participar en un emocionante desafío "Encontrar a Hello Kitty". En 2024 les espera más emoción con el lanzamiento de una pista de baile digital donde los fans podrán bailar toda la noche.

Avatar de Zepeto: Zepeto, la popular plataforma reconocida por sus avatares 3D personalizables y sus redes sociales, ahora alberga un entorno exclusivo de Hello Kitty. Dentro de este mundo virtual, los fans pueden sumergirse en una encantadora experiencia de Hello Kitty con paisajes temáticos, juegos, boutiques, zonas fotográficas y un espacio para bailar. Además, Zepeto introduce nuevas características, ofreciendo a los usuarios cinco interesantes elementos para explorar: un Juego Boutique donde pueden canalizar el diseñador de moda que llevan dentro con motivos, concursos y premios de Hello Kitty; una Zona fotográfica donde podrás encontrar la Hello Kitty escondida y capturar recuerdos; una Zona de Baile para bailar junto a Hello Kitty y participar en desafíos de baile; Juegos atléticos para entretenimiento y emoción, y tiendas de artículos repletas de atuendos con el tema de Hello Kitty que permiten a los usuarios expresar su estilo único. Los artículos estarán disponibles a partir del 1 de noviembre, mientras que está previsto que los mundos temáticos de Hello Kitty se lancen a partir de mediados de noviembre.

Estas divertidas experiencias digitales se lanzarán de forma secuencial a partir de noviembre de 2023.

Además, la Sociedad Japonesa del Norte de California (JSNC), conocida por su compromiso de promover el entendimiento y la amistad entre Estados Unidos y Japón, entregó a Hello Kitty el Premio Embajadora Cultural, reconociéndola como un símbolo internacional de paz y amistad.

Para su 50 aniversario, Hello Kitty marcará el comienzo de una nueva era de amistad y, con ella, nuevas oportunidades para difundir la bondad con programación impactante y asociaciones que harán que cada día sea un poco mejor. Para estar al tanto de toda la diversión del aniversario, siga a @hellokitty en Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, Pinterest y suscríbase al canal de YouTube de Hello Kitty and Friends.

Acerca de Sanrio®

Sanrio® es la marca de estilo de vida global más conocida por Hello Kitty®, creada en 1974, y hogar de muchas otras marcas de personajes queridos como My Melody™, Kuromi™, LittleTwinStars™, Cinnamoroll™, Pompompurin™, gudetama™, Aggretsuko™, Chococat™, Badtz-Maru™ y Keroppi™. Sanrio se fundó con la filosofía de que un pequeño obsequio puede proporcionar felicidad y amistad a personas de todas las edades. Desde 1960, esta filosofía ha servido de inspiración para ofrecer productos, servicios y actividades de calidad que promuevan la comunicación e inspiren experiencias únicas para los consumidores en todo el mundo. Hoy en día, el negocio de Sanrio se extiende a la industria del entretenimiento con varias series de contenido, ofertas de juegos y parques temáticos. Sanrio cuenta con una amplia línea de productos que está disponible en más de 130 países. Sanrio espera hacer sonreír a todos con su visión de "Un mundo, conectando sonrisas".

