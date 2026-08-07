SANY baut seine weltweite Präsenz durch umfangreiche Maschinenlieferungen nach Südamerika und Thailand aus

SHANGHAI, 7. August 2026 /PRNewswire/ -- SANY Group hat kürzlich zwei wichtige Meilensteine auf den Auslandsmärkten erreicht und dabei umfangreiche Maschinenlieferungen durchgeführt sowie neue Aufträge in Südamerika und Südostasien gewonnen. SANY Marine hat mit Hanseatic Global Terminals (HGT) einen Vertrag über die Lieferung von 26 Hafenmaschinen für ein südamerikanisches Containerterminal geschlossen, darunter sechs Ship-to-Shore-Krane und 20 gummibereifte Portalkrane (RTG). Nach dem Erfolg von SANY Marine lieferte SANY Heavy Industry 40 elektrische Radlader (EWL) des Typs SW970E an die weltweit größte Reismühle in Thailand.

40 units of SW970E delivered to the world’s largest rice mill

Von südamerikanischen Häfen bis hin zu Reisverarbeitungsbetrieben in Südostasien spiegeln diese Lieferungen die kontinuierlichen Investitionen von SANY in sein globales Servicenetzwerk sowie seine Strategie wider, effiziente und zuverlässige Maschinen zu liefern, die auf die betrieblichen Anforderungen der Kunden in den verschiedenen Märkten zugeschnitten sind.

Großauftrag für Hafenmaschinen stärkt den Hafenbetrieb in Südamerika

Die Maschinen vereinen hohe Effizienz, Sicherheit sowie Nachhaltigkeit und helfen HGT, das wachsende Frachtaufkommen zu bewältigen sowie den sich wandelnden Kundenanforderungen gerecht zu werden. Dheeraj Bhatia, Geschäftsführer von HGT, erklärte: „Die Unterzeichnung dieses Vertrags ist ein wichtiger Meilenstein bei unseren Bemühungen, einen Hafen von Weltklasse zu errichten. Die Maschinen von SANY werden eine solide Grundlage für einen sicheren und effizienten Hafenbetrieb bilden und uns dabei helfen, unsere Kunden besser zu bedienen und zum regionalen Wirtschaftswachstum beizutragen."

Zhou Guoyuan, Vorstandsvorsitzender von SANY Marine, erklärte, dass der Vertrag einen weiteren Meilenstein in der globalen Expansionsstrategie von SANY darstelle. Er fügte hinzu, dass SANY sein Know-how im Bereich Hafen- und Logistikmaschinen weiterhin nutzen werde, um Kunden dabei zu unterstützen, ihre betriebliche Effizienz zu steigern.

Das Sortiment aus zwei elektrischen Radladermodellen unterstützt die thailändische Reisindustrie

Thailand produziert jährlich mehr als 20 Millionen Tonnen geschliffenen Reis, wobei das Land bei den Exporten durchweg zu den drei weltweit führenden Ländern zählt. Reismühlen sind mit anspruchsvollen Betriebsbedingungen konfrontiert, darunter hohe Staubbelastung, Dauerbetrieb und ein hohes Arbeitsaufkommen. Daher werden Maschinen mit hoher Umweltverträglichkeit, geringer Geräuschentwicklung und zuverlässiger Leistung im ganztägigen Einsatz benötigt. Der elektrische Radlader SW970E wurde speziell für den Einsatz in Reismühlen entwickelt und zeichnet sich durch eine lange Betriebsdauer, Emissionsfreiheit, geringe Geräuschentwicklung sowie verbesserten Schutz aus.



Der Kunde gab daraufhin eine weitere Bestellung über 50 elektrische Radlader vom Typ SW956E auf. Gemeinsam werden die Modelle SW956E und SW970E den Materialtransport während des gesamten Reisproduktionsprozesses – von der Erstverarbeitung bis zur Endverpackung – übernehmen sowie gleichzeitig den Einsatz elektrischer Maschinen in der thailändischen Reisindustrie vorantreiben.

Auch künftig wird SANY seine Präsenz auf internationalen Märkten mit effizienten und umweltfreundlichen Produkten weiter ausbauen, die den Übergang zu nachhaltigeren industriellen Betriebsweisen vorantreiben.