SANY divulgará os mais recentes equipamentos de construção na CONEXPO-CON/AGG

PEQUIM, 23 de fevereiro de 2023 /PRNewswire/ -- O Grupo SANY, ("SANY"), líder global na indústria de fabricação de equipamentos de ponta, está se preparando para a CONEXPO-CON/AGG 2023, a maior feira de construção na América do Norte e o principal evento que conecta profissionais de todos os principais setores da construção, de 14 a 18 de março em Las Vegas. Sob a bandeira "Feita para a América, criada na Geórgia", o estande da SANY (F9553) apresentará mais de trinta máquinas, incluindo sua mais recente escavadeira e carregadeira movida a eletricidade, juntamente com uma série de apresentações de produtos para demonstrar como as engenhosas soluções técnicas e serviços profissionais da SANY otimizam a eficiência do combustível, maximizam a produtividade da construção e fornecem suporte ao cliente responsivo.