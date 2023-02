PEKING, 24. února 2023 /PRNewswire/ -- Společnost SANY Group, („SANY"), světový lídr v oblasti výroby špičkových výrobních zařízení, se připravuje na veletrh CONEXPO-CON/AGG 2023, největší stavební veletrh v Severní Americe a hlavní událost spojující odborníky ze všech hlavních odvětví stavebnictví, který se koná od 14. do 18. března v Las Vegas. Pod heslem „Made for America, Raised in Georgia" bude na stánku společnosti SANY (F9553) k vidění více než třicet strojů, včetně nejnovějšího rypadla a nakladače na elektrický pohon, a řada prezentací výrobků, které ukáží, jak důmyslná technická řešení a profesionální služby společnosti SANY optimalizují spotřebu paliva, maximalizují produktivitu výstavby a poskytují pohotovou zákaznickou podporu.