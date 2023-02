SANY zaprezentuje najnowszy sprzęt budowlany podczas targów CONEXPO-CON/AGG

PEKIN, 23 lutego 2023 r. /PRNewswire/ -- SANY Group, ("SANY"), światowy lider branży produkcji wysokiej klasy sprzętu budowlanego, przygotowuje się do udziału w CONEXPO-CON/AGG 2023 – największych targach budowlanych w Ameryce Północnej i jednym z ważniejszych wydarzeń branżowych, skupiającym specjalistyczne podmioty z każdego dużego segmentu sektora budowlanego. Targi odbędą się w dniach 14-18 marca w Las Vegas. Na stanowisku firmy SANY (F9553), promowanym hasłem „Made for America, Raised in Georgia" („Stworzone w Georgii – przeznaczone dla Ameryki"), zaprezentowanych zostanie ponad 30 maszyn, w tym najnowsza elektryczna koparko-ładowarka, a także cała gama innych produktów. SANY chce pokazać, jak jej pomysłowe rozwiązania techniczne i specjalistyczne usługi pozwalają na optymalizację wydajności paliwa oraz maksymalizację produktywności prac budowlanych, odpowiadając na specyficzne potrzeby klienta.