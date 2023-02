Spoločnosť SANY predstaví na veľtrhu CONEXPO-CON/AGG najnovšie stavebné zariadenia

PEKING, 24. februára 2023 /PRNewswire/ -- Skupina SANY Group, („SANY"), popredný svetový výrobca špičkových stavebných zariadení, sa pripravuje na účasť na CONEXPO-CON/AGG 2023 – najväčšom stavebnom veľtrhu v Severnej Amerike a poprednom podujatí spájajúcom odborníkov zo všetkých hlavných stavebných odvetví, ktoré sa uskutoční od 14. do 18. marca v Las Vegas. Pod heslom „Made for America, Raised in Georgia" sa v stánku SANY (F9553) predstaví viac ako tridsať strojov vrátane najnovšieho elektrického rýpadla a nakladača spolu so sériou prezentácií výrobkov, ktoré ukážu, ako dômyselné technické riešenia a profesionálne služby spoločnosti SANY optimalizujú palivovú účinnosť, maximalizujú produktivitu výstavby a poskytujú pohotové služby zákazníkom.