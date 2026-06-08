Segway Powersports возрождает Quad Challenge на Red Bull Erzbergrodeo, поддерживая рост европейской гоночной культуры квадроциклов

АЙЗЕНЭРЦ, Австрия, 8 июня 2026 г. /PRNewswire/ -- На Red Bull Erzbergrodeo, проходившем 4–7 июня в Эрцберге, Австрия, компания Segway Powersports вернула Quad Challenge после восьмилетнего отсутствия в качестве титульного спонсора категории, подчеркнув свою приверженность поддержке международных гонок на квадроциклах и европейской культуры внедорожных гонок. Red Bull Erzbergrodeo считается одной из самых сложных в мире гонок на выносливость по бездорожью, которая проверяет как мастерство гонщика, так и долговечность машины в экстремальных условиях.

Наряду с титульным спонсорством, компания Segway Powersports также участвовала в мероприятии с Segway AT10, вездеходом 999cc, используя гонку как требовательную реальную среду для проверки возможностей и долговечности продукта. Являясь самым мощным квадроциклом в линейке Segway, AT10 выдает 97 лошадиных сил, разгоняясь с 0 до 100 км/ч за 7,5 секунды и развивая максимальную скорость 120 км/ч. Благодаря высокому дорожному просвету и углу подъема 78% он предназначен для работы с широким спектром сложных ландшафтов. Segway AT10, уже доступный на мировых рынках, получил позитивные отклики клиентов.

Возвращение Quad Challenge восстанавливает специальную платформу для выносливости квадроциклов на одном из самых известных в Европе соревнований по бездорожью, предоставляя гонщикам соревновательный этап, который подчеркивает как производительность, долговечность, так и постоянное развитие гоночного сообщества квадроциклов. Помогая вернуть категорию на международную арену, Segway Powersports стремится внести свой вклад в более широкое и устойчивое будущее для гонок квадроциклов в Европе.

Erzbergrodeo следует за участием Segway Powersports в Mint 400 в начале этого года, широко известном как главное гоночное событие по бездорожью в Северной Америке, где Segway Super Villain SX20T занял третье место в классе UTV Pro Stock Modified. Вместе эти события отражают растущую приверженность Segway Powersports глобальным гонкам по бездорожью на разных ландшафтах, в разных категориях и в разных конкурентных средах.

Segway Powersports продолжит участвовать в международных внедорожных мероприятиях для проверки своих продуктов, поддержки будущего развития и повышения производительности и качества езды для пользователей по всему миру. Компания также по-прежнему стремится поддерживать гонки на квадроциклах и глобальную внедорожную культуру посредством постоянных инвестиций, участия и сотрудничества с гоночным сообществом.

О компании Segway Powersports

Segway — мировой лидер в области микромобильности, автомотоспорта и потребительской робототехники, известный своими инновационными и ориентированными на пользователя продуктами. Segway Powersports специализируется на разработке и производстве транспорта для автомотоспорта следующего поколения, включая вездеходы (ATV) и мотовездеходы (SxS) как для коммунальных, так и для спортивных применений. Будучи высокотехнологичным предприятием, Segway Powersports объединяет сильную цепочку поставок с собственными производственными возможностями, управляя полным жизненным циклом своей продукции — от НИОКР и производства до продаж и послепродажного обслуживания.

Для получения дополнительной информации посетите сайт: https://powersports.segway.com.