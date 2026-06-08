Segway Powersports wznawia Quad Challenge na Red Bull Erzbergrodeo, wspierając rozwój europejskiej kultury wyścigów ATV

EISENERZ, Austria, 8 czerwca 2026 r. /PRNewswire/ -- Podczas Red Bull Erzbergrodeo, które odbyło się w dniach 4-7 czerwca w Erzbergu w Austrii, Segway Powersports, jako sponsor tytularny tej kategorii, przywróciło Quad Challenge po ośmioletniej nieobecności, potwierdzając swoje zaangażowanie we wspieranie międzynarodowych wyścigów ATV i europejskiej kultury wyścigów terenowych. Red Bull Erzbergrodeo jest powszechnie uznawane za jeden z najtrudniejszych na świecie wyścigów wytrzymałościowych w terenie, który wystawia na próbę zarówno umiejętności zawodnika, jak i trwałość maszyny w ekstremalnych warunkach.

Oprócz sponsoringu tytularnego Segway Powersports wzięło również udział w wydarzeniu z modelem Segway AT10 - pojazdem terenowym o pojemności 999 cc - wykorzystując wyścig jako wymagające środowisko pozwalające sprawdzić możliwości i trwałość produktu. Jako najpotężniejszy pojazd ATV w ofercie Segway, AT10 ma moc 97 koni mechanicznych, przyspiesza od 0 do 100 km/h w 7,5 sekundy i osiąga prędkość maksymalną 120 km/h. Dzięki wysokiemu prześwitowi i kątowi podjazdu wynoszącemu 78% pojazd jest stworzony do pokonywania trudnego terenu o zróżnicowanym ukształtowaniu. Dostępny już na rynkach globalnych Segway AT10 spotkał się z bardzo pozytywnym odbiorem ze strony klientów.

Powrót Quad Challenge przywraca specjalną platformę wyścigów wytrzymałościowych ATV na jednym z najbardziej rozpoznawalnych europejskich wydarzeń terenowych, zapewniając zawodnikom możliwość rywalizacji, w której nacisk położony jest zarówno na osiągi i wytrzymałość, jak i na dalszy rozwój społeczności wyścigów ATV. Pomagając przywrócić tę kategorię na scenę międzynarodową, Segway Powersports przyczynia się do szerzej zakrojonej i bardziej zrównoważonej przyszłości wyścigów ATV w Europie.

Erzbergrodeo wpisuje się w uczestnictwo Segway Powersports w wyścigu Mint 400 na początku bieżącego roku - powszechnie uważanym za jedno z czołowych wydarzeń wyścigów terenowych w Ameryce Północnej - gdzie Segway Super Villain SX20T zajął trzecie miejsce na podium w klasie UTV Pro Stock Modified. Łącznie te wydarzenia odzwierciedlają rosnące zaangażowanie Segway Powersports w globalne wyścigi terenowe na różnorodnych nawierzchniach, w różnych kategoriach i środowiskach rywalizacji.

Segway Powersports będzie nadal uczestniczyć w międzynarodowych wydarzeniach terenowych, aby potwierdzić wartość swoich produktów, wspierać ich dalszy rozwój oraz zapewniać zawodnikom na całym świecie lepsze osiągi i doświadczenia z jazdy. Firma pozostaje również zaangażowana we wspieranie rozwoju wyścigów ATV i światowej kultury jazdy terenowej poprzez stałe inwestycje, uczestnictwo i współpracę ze społecznością wyścigów.

Segway Powersports

Segway jest globalnym liderem w dziedzinie mikromobilności, pojazdów do sportów motorowych i robotyki konsumenckiej znanym z innowacyjności i produktów ukierunkowanych na użytkownika. Segway Powersports koncentruje się w szczególności na projektowaniu i produkcji pojazdów do sportów motorowych nowej generacji, w tym pojazdów terenowych ATV i pojazdów typu side-by-side (SxS) zarówno do zastosowań użytkowych, jak i sportowych. Jako firma bazująca na zaawansowanych technologiach Segway Powersports łączy wysokiej jakości łańcuch dostaw z własnymi zdolnościami produkcyjnymi, zarządzając pełnym cyklem życia produktów - od badań i rozwoju poprzez produkcję aż po sprzedaż i obsługę posprzedażową.