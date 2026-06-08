Segway Powersports faite revivre le Quad Challenge au Red Bull Erzbergrodeo, soutenant ainsi la croissance de la culture européenne des courses de véhicule tout-terrain.

EISENERZ, Autriche, 8 juin 2026 /PRNewswire/ -- Lors du Red Bull Erzbergrodeo, qui s'est tenu du 4 au 7 juin à Erzberg, en Autriche, le Quad Challenge est revenu sur le devant de la scène grâce à Segway Powersports après huit ans d'absence en tant que sponsor principal de la catégorie, soulignant ainsi sa volonté de soutenir les courses internationales de véhicules tout-terrain et la culture des courses tout-terrain en Europe. Le Red Bull Erzbergrodeo est largement considéré comme l'une des courses d'endurance tout-terrain les plus difficiles au monde, mettant à l'épreuve les compétences des pilotes et la résistance des machines dans des conditions extrêmes.

Segway Powersports a également participé à l'événement avec le Segway AT10, un véhicule tout-terrain de 999 cm3, la course devenant un environnement réel exigeant pour valider la capacité et la résistance du produit. Véhicule tout-terrain le plus puissant de la gamme Segway, l'AT10 délivre 97 chevaux, passe de 0 à 100 km/h en 7,5 secondes et atteint une vitesse de pointe de 120 km/h. Avec une garde au sol élevée et un angle de montée de 78 %, il est conçu pour affronter une grande variété de terrains difficiles. Déjà disponible sur les marchés mondiaux, le Segway AT10 a reçu un accueil très favorable de la part des clients.

Le retour du Quad Challenge rétablit une plateforme d'endurance dédiée aux véhicules tout-terrain dans le cadre de l'un des événements tout-terrain les plus en vue d'Europe, offrant aux pilotes un cadre compétitif qui met l'accent sur la performance, la durabilité et le développement continu de la communauté des pilotes de véhicules tout-terrain. En facilitant le retour de la catégorie sur la scène internationale, Segway Powersports veut assurer un avenir sur le long terme aux courses de véhicules tout-terrain en Europe.

L'Erzbergrodeo s'inscrit à la suite de la participation de Segway Powersports au Mint 400 plus tôt cette année, largement considéré comme une course tout-terrain de premier plan en Amérique du Nord, où le Segway Super Villain SX20T est monté sur la troisième marche du podium dans la catégorie UTV Pro Stock Modified. Ensemble, ces événements reflètent l'engagement croissant de Segway Powersports dans les courses tout-terrain dans différents environnements compétitifs, sur différentes surfaces et dans différentes catégories.

Segway Powersports continuera de participer à des événements tout-terrain internationaux, afin de valider ses produits, soutenir le développement et offrir de meilleures performances et expériences de conduite aux conducteurs du monde entier. La société reste également engagée à soutenir le développement des courses de véhicules tout-terrain et la culture mondiale du tout-terrain en continuant à investir, à participer et à collaborer avec la communauté des pilotes.

À propos de Segway Powersports

Segway est un leader mondial de la micromobilité, des sports motorisés et de la robotique grand public, connu pour son innovation et ses produits axés sur l'utilisateur. Segway Powersports se concentre plus particulièrement sur la conception et la fabrication de véhicules de sports motorisés de nouvelle génération, notamment des véhicules tout-terrain (VTT) et des véhicules côte à côte (SxS), destinés aussi bien à un usage utilitaire qu'à la pratique sportive. En tant qu'entreprise de haute technologie, Segway Powersports intègre une chaîne d'approvisionnement solide à ses propres capacités de fabrication, gérant le cycle de vie complet de ses produits, de la R&D et de la production à la vente et au service après-vente.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur https://powersports.segway.com