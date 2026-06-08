Segway Powersports oživuje Quad Challenge na Red Bull Erzbergrodeo a podporuje rast európskej kultúry pretekov štvorkoliek
News provided bySegway Powersports
Jun 08, 2026, 18:59 ET
EISENERZ, Rakúsko, 9. júna 2026 /PRNewswire/ -- Na podujatí Red Bull Erzbergrodeo, ktoré sa konalo od 4. do 7. júna v rakúskom Erzbergu, sa spoločnosť Segway Powersports po osemročnej prestávke vrátila ako hlavný sponzor tejto kategórie v súťaži Quad Challenge, čím zdôraznila svoj záväzok podporovať medzinárodné preteky štvorkoliek a európsku kultúru terénnych pretekov. Red Bull Erzbergrodeo je všeobecne považovaný za jeden z najťažších terénnych vytrvalostných pretekov na svete, ktorý testuje zručnosti jazdcov aj odolnosť strojov v extrémnych podmienkach.
Popri titulnom sponzorstve sa na podujatí zúčastnila aj spoločnosť Segway Powersports so Segwayom AT10, terénnym vozidlom s objemom 999 cm3, pričom preteky využila ako náročné reálne prostredie na overenie schopností a odolnosti produktu. Ako najvýkonnejšia štvorkolka v rade Segway poskytuje AT10 výkon 97 koní, zrýchlenie z 0 na 100 km/h za 7,5 sekundy a dosahuje maximálnu rýchlosť 120 km/h. Vďaka vysokej svetlej výške a stúpavému uhlu 78 % je navrhnutá tak, aby zvládla širokú škálu náročného terénu. Vozidlo Segway AT10, ktoré je už dostupné na globálnych trhoch, sa teší veľkej odozve zákazníkov.
Návrat súťaže Quad Challenge obnovuje špeciálnu platformu vytrvalostných pretekov štvorkoliek na jednom z najuznávanejších európskych terénnych podujatí a poskytuje jazdcom súťažnú scénu, ktorá kladie dôraz na výkon, odolnosť a neustály rozvoj komunity pretekárov štvorkoliek. Tým, že Segway Powersports pomôže vrátiť túto kategóriu späť na medzinárodnú scénu, sa snaží prispieť k širšej a udržateľnejšej budúcnosti pretekov štvorkoliek v Európe.
Erzbergrodeo nasleduje po účasti spoločnosti Segway Powersports na pretekoch Mint 400 začiatkom tohto roka, ktoré sú všeobecne považované za popredné terénne preteky v Severnej Amerike, kde si vozidlo Segway Super Villain SX20T zabezpečilo tretie miesto na stupňoch víťazov v triede UTV Pro Stock Modified. Tieto podujatia spolu odrážajú rastúci záväzok spoločnosti Segway Powersports ku globálnym terénnym pretekom v rôznych terénoch, kategóriách a súťažných prostrediach.
Spoločnosť Segway Powersports sa bude naďalej zúčastňovať medzinárodných terénnych podujatí s cieľom overiť svoje produkty, podporiť budúci vývoj a poskytnúť jazdcom na celom svete lepší výkon a lepší zážitok z jazdy. Spoločnosť je tiež naďalej odhodlaná podporovať rast pretekov štvorkoliek a globálnej kultúry terénnych vozidiel prostredníctvom pokračujúcich investícií, účasti a spolupráce s pretekárskou komunitou.
O spoločnosti Segway Powersports
Segway je svetovým lídrom v oblasti mikromobility, motošportu a spotrebiteľskej robotiky, známy svojimi inováciami a produktmi zameranými na používateľa. Spoločnosť Segway Powersports sa zameriava najmä na návrh a výrobu vozidiel novej generácie pre motorové športy, vrátane terénnych vozidiel (ATV) a vozidiel typu side-by-side (SxS) pre úžitkové aj športové využitie. Ako špičkový podnik integruje Segway Powersports silný dodávateľský reťazec s vlastnými výrobnými kapacitami a riadi celý životný cyklus svojich produktov – od výskumu a vývoja a výroby až po predaj a popredajný servis.
Viac informácií nájdete na stránke https://powersports.segway.com.
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