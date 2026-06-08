-Segway Powersports revive el desafío de los quads en Red Bull Erzbergrodeo, apoyando el crecimiento de la cultura europea de carreras de ATV

EISENERZ, Austria, 8 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- En la Red Bull Erzbergrodeo, celebrada del 4 al 7 de junio en Erzberg, Austria, Segway Powersports recuperó el Quad Challenge después de una ausencia de ocho años como patrocinador principal de la categoría, subrayando su compromiso de apoyar las carreras internacionales de ATV y la cultura de carreras todoterreno de Europa. Red Bull Erzbergrodeo es ampliamente considerada como una de las carreras de resistencia todoterreno más duras del mundo, y pone a prueba tanto la habilidad de los pilotos como la durabilidad de la máquina en condiciones extremas.

Además del patrocinio principal, Segway Powersports también participó en el evento con el Segway AT10, un vehículo todo terreno de 999 cc, utilizando la carrera como un entorno exigente del mundo real para validar la capacidad y durabilidad del producto. Como el ATV más potente de la gama de Segway, el AT10 ofrece 97 caballos de fuerza, acelera de 0 a 100 km/h en 7,5 segundos y alcanza una velocidad máxima de 120 km/h. Con una gran distancia al suelo y un ángulo de ascenso del 78%, está diseñado para afrontar una amplia variedad de terrenos desafiantes. Ya disponible en los mercados globales, el Segway AT10 ha recibido una fuerte respuesta de los clientes.

El regreso del Quad Challenge restablece una plataforma de resistencia dedicada a los ATV en uno de los eventos todoterreno más reconocidos de Europa, ofreciendo a los pilotos un escenario competitivo que enfatiza tanto el rendimiento como la durabilidad y el desarrollo continuo de la comunidad de carreras de ATV. Al ayudar a devolver la categoría a un escenario internacional, Segway Powersports pretende contribuir a un futuro más amplio y sostenible para las carreras de ATV en Europa.

Erzbergrodeo sigue a la participación de Segway Powersports en el Mint 400 a principios de este año, ampliamente considerado como un evento de carreras todoterreno de primer nivel en Norteamérica, donde el Segway Super Villain SX20T consiguió un tercer puesto en el podio en la clase UTV Pro Stock Modified. En conjunto, estos eventos reflejan el creciente compromiso de Segway Powersports con las carreras todoterreno globales en diferentes terrenos, categorías y entornos competitivos.

Segway Powersports continuará participando en eventos todoterreno internacionales para validar sus productos, respaldar el desarrollo futuro y ofrecer un rendimiento y experiencias de conducción más sólidos para los conductores de todo el mundo. La compañía también mantiene su compromiso de apoyar el crecimiento de las carreras de ATV y la cultura todoterreno global a través de inversión, participación y colaboración continuas con la comunidad de carreras.

Acerca de Segway Powersports

Segway es líder mundial en micromovilidad, deportes motorizados y robótica de consumo, conocido por su innovación y productos centrados en el usuario. Segway Powersports se centra específicamente en el diseño y la fabricación de vehículos deportivos motorizados de próxima generación, incluidos vehículos todo terreno (ATV) y vehículos side-by-side (SxS) tanto para aplicaciones utilitarias como deportivas. Como empresa de alta tecnología, Segway Powersports integra una sólida cadena de suministro con capacidades de fabricación internas, gestionando el ciclo de vida completo de sus productos, desde I+D y producción hasta ventas y servicio posventa.

Para obtener más información, visite https://powersports.segway.com.