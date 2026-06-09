Segway Powersports na Red Bull Erzbergrodeo obnovuje Quad Challenge a podporuje rozvoj evropské kultury závodů čtyřkolek
News provided bySegway Powersports
Jun 09, 2026, 09:19 ET
EISENERZ, Rakousko, 9. června 2026 /PRNewswire/ -- Společnost Segway Powersports obnovila po osmi letech na závodech Red Bull Erzbergrodeo, které se konaly v termínu 4.–7. června v rakouském Erzbergu, kategorii Quad Challenge a stala se jejím hlavním sponzorem. Tím podtrhla svůj závazek podporovat mezinárodní závody čtyřkolek a evropskou off-roadovou závodní kulturu. Red Bull Erzbergrodeo jsou všeobecně považovány za jedny z nejtěžších off-road vytrvalostních závodů na světě, které testují jak dovednosti jezdců, tak odolnost strojů v extrémních podmínkách.
Kromě sponzorství se společnost Segway Powersports akce také zúčastnila s vozidlem Segway AT10, terénním čtyřkolovým vozidlem o objemu 999 ccm, a závod využila jako reálné náročné prostředí pro ověření schopností a odolnosti produktu. Jako nejvýkonnější čtyřkolka v nabídce firmy Segway poskytuje AT10 výkon 97 koní, zrychlení z 0 na 100 km/h za 7,5 sekundy a maximální rychlost 120 km/h. Čtyřkolka má vysokou světlou výšku a schopnost stoupání až 78 % a je navržena tak, aby zvládla náročný terén všeho druhu. Model Segway AT10 je již nyní dostupný na globálních trzích a zaznamenal silnou odezvu zákazníků.
Díky návratu Quad Challenge se na jedné z nejznámějších evropských off-road akcí znovu objevuje specializovaná platforma vytrvalostních závodů čtyřkolek. Ta poskytuje jezdcům soutěžní prostor, který klade důraz jak na výkon a odolnost, tak na další rozvoj komunity kolem závodů čtyřkolek. Tím, že pomáhá vrátit tuto kategorii na mezinárodní scénu, se společnost Segway Powersports snaží přispět k širší a udržitelnější budoucnosti závodů čtyřkolek v Evropě.
Přítomností na závodu Erzbergrodeo navazuje společnost Segway Powersports na účast na letošním závodě Mint 400, který je považován za jednu z nejprestižnějších off-road závodních akcí v Severní Americe. Model Segway Super Villain SX20T zde získal třetí místo v kategorii UTV Pro Stock Modified. Obě tyto události odrážejí čím dál větší závazek firmy Segway Powersports ke globálním off-road závodům napříč různými terény, kategoriemi a soutěžními prostředími.
Firma Segway Powersports se bude i nadále účastnit mezinárodních off-roadových akcí, aby otestovala své produkty, podpořila další vývoj odvětví a poskytla lepší výkon i zážitky pro jezdce po celém světě. Společnost je také nadále odhodlána podporovat rozvoj závodů čtyřkolek a globální off-roadové kultury prostřednictvím pokračujících investic, účasti a spolupráce se závodní komunitou.
O společnosti Segway Powersports
Firma Segway je světovým lídrem v oblasti mikromobility, motoristických sportů a spotřební robotiky. Je známá svými inovacemi a produkty zaměřenými na uživatele. Segway Powersports se konkrétně zaměřuje na návrh a výrobu vozidel pro motoristické sporty nové generace, a to včetně terénních čtyřkolek a vozidel typu side-by-side pro užitkové i sportovní využití. Jako high-tech společnost kombinuje Segway Powersports silný dodavatelský řetězec s vlastními výrobními kapacitami a řídí celý životní cyklus svých produktů od výzkumu a vývoje a výroby až po prodej a poprodejní servis.
Pro více informací navštivte webovou stránku https://powersports.segway.com.
Share this article