Supermicro Ultra-E Server mit geringer Tiefe von 2 HE -- Jetzt mit NEBS Level 3-Zertifizierung -- Für die Rechenpower eines Datenzentrums in Edge-Anwendungen im Telekommunikationssektor

„Für Edge-Infrastrukturen wird zunehmend eine größere Rechenleistung erforderlich. Die Industriestandardserver-Technologien von Supermicro sind in der Lage, diesen Anforderungen gerecht zu werden", so Charles Liang, President und CEO von Supermicro. „Unser Ultra SuperServer eignet sich ideal für Edge-Anwendungen, und der Ultra-E mit 2 HE und geringer Tiefe bietet erweiterte Funktionen, darunter GPU- und FPGA-Support. Mit schnellerer Leistung ist er für eine Vielzahl von Arbeitslasten in 5G- und Telekommunikationsanwendungen mit geringerem Energiebedarf optimiert und jetzt auch NEBS-zertifiziert."

Der Ultra-E Server mit 2 HE ist ab heute erhältlich und spricht besonders Micro-Rechenzentren mit Edge-Anwendungen an. Herzstück sind die zwei skalierbaren Intel Xeon Prozessoren der zweiten Generation mit bis zu 205 W TDP. Der Ultra-E mit 2 HE überzeugt mit frontseitigen Hot-Swap-Laufwerken und Lüftermodulen in einer kompakten Tiefe von 22,6 Zoll. Darüber hinaus unterstützt er bis zu 6 TB DDR4-Speicher mit 24 DIMM-Steckplätzen und verfügt über acht PCI-E 3.0-Erweiterungssteckplätze für flexible Netzwerk-, GPU- und FPGA-Auswahl. Diese Systemflexibilität und die vielfältigen Konfigurationsoptionen bieten Kunden zusätzliche Wahlmöglichkeiten bei der Modernisierung ihrer Rechenzentren und Edge-Infrastruktur. Die Ultra-E NEBS Level 3-Versionen unterstützen die Versorgung mit Wechsel- wie mit Gleichspannung.

Mit Systemen geringer Tiefe, NEBS Compliance und dem optionalen Betrieb mit Gleichspannung zeigt Supermicro sein Engagement für den Telekommunikationssektor. Zudem arbeitet Supermicro mit gemeinsam mit branchenführenden Anbietern von 5G- und Telekommunikationssoftware an weiteren Komplettlösungen. Betreiber suchen für neue Infrastruktur-Rollouts zunehmend COTS-Server (also Commercial off-the-shelf). Daher arbeitet Supermicro mit offenen Standards wie z. B. O-RAN-basierten Lösungen.

Informationen zu Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (SMCI), führend bei Innovationen im Bereich hochleistungsfähiger, hocheffizienter Servertechnologie, ist ein weltweit herausragender Anbieter fortschrittlicher Systeme für Server Building Block Solutions® für Unternehmens-Rechenzentren, Cloud Computing, künstliche Intelligenz und Edge Computing Systeme. Mit seiner Initiative „We Keep IT Green®" engagiert sich Supermicro für den Umweltschutz und stellt Kunden die umweltfreundlichsten Lösungen auf dem Markt mit höchster Energieeffizienz zur Verfügung.

