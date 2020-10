Servidor Supermicro 2U Ultra-E de Profundidade Curta - Agora com certificação NEBS nível 3 -- Fornece potência computacional de centro de dados para a tecnologia de telecomunicações

A Supermicro está mudando o setor de telecomunicações com sistemas sólidos e ricos em recursos que oferecem conectividade inteligente e contínua do ponto de trabalho à nuvem. A linha de produtos Ultra da Supermicro oferece aos clientes computação sólida com maior flexibilidade e une uma extensa família de opções customizáveis com os melhores recursos da classe, incluindo all-NVMe, armazenamento híbrido e otimizações de baixa latência, além de amplas possibilidades de rede e expansão e inovadoras placas Ultra riser com economia de espaço.

"Cada vez mais, a infraestrutura de ponta está exigindo o poder computacional encontrado nas tecnologias de servidor padrão do setor da Supermicro", disse Charles Liang, presidente e CEO da Supermicro. "Nosso Ultra SuperServer é ideal para aplicações de ponta, e o 2U Ultra-E de curta profundidade oferece recursos aprimorados, incluindo suporte para GPU e FPGA, com desempenho mais rápido e é otimizado para uma ampla gama de cargas de trabalho em 5G e aplicações de telecomunicações com requisitos de energia mais baixos e agora a certificação NEBS."

O servidor 2U Ultra-E, disponível atualmente, é destinado aos micro centros de dados e é alimentado por dois processadores Intel Xeon Scalable de segunda geração com TDP de até 205 watts. O 2U Ultra-E integra drives hot-swap frontais e módulos de ventilador em uma profundidade compacta de 22,6 polegadas. Além disso, o servidor suporta até 6TB de memória DDR4 em 24 portas DIMM e inclui oito portas de expansão PCI-E 3.0 para redes flexíveis, GPU e seleções FPGA. Essa flexibilidade do sistema e as múltiplas opções de configuração oferecem aos clientes opções adicionais para modernizar seus centros de dados e infraestrutura. As versões Ultra-E NEBS Nível 3 suportam fontes de alimentação CA ou CC.

Com sistemas de curta profundidade, conformidade com NEBS e opções de alimentação elétrica CC, a Supermicro está demonstrando seu compromisso contínuo com o segmento de telecomunicações. Paralelamente, a Supermicro continua a colaborar com fornecedores de software 5G e telco líderes do setor para oferecer soluções completas. A Supermicro está trabalhando com padrões abertos, como soluções baseadas em O-RAN, uma vez que as operadoras estão procurando servidores comerciais prontos para uso (commercial off the shelf, COTS) para suas novas implementações de infraestrutura.

