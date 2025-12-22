Shanghai Electric Dukung Masa Depan Energi di Irak dengan Peningkatan Efisiensi Pembangkit Listrik 625 MW

"Irak sangat membutuhkan ketahanan energi dan pembangunan infrastruktur energi. Kami gembira bahwa teknologi combined-cycle Shanghai Electric yang sangat efisien berperan memodernisasi infrastruktur strategis ini di Irak," ujar perwakilan Shanghai Electric. "Proyek tersebut mencerminkan komitmen kami dalam mendukung ketahanan energi dan pembangunan hijau di negara-negara Belt and Road melalui inovasi teknologi."

Irak, salah satu produsen minyak bumi terbesar di Timur Tengah, telah lama menghadapi kelangkaan listrik selama lebih dari tiga dekade. Sebagian besar pembangkit listrik di Irak bergantung pada gas alam, sedangkan pengembangan gas alam domestik masih tertinggal. Akibatnya, Irak harus mengimpor bahan baku gas. Defisit listrik ini menjadi kendala kesejahteraan masyarakat, serta menghambat rekonstruksi nasional dan pertumbuhan ekonomi.

Shanghai Electric telah menggarap proyek ekspansi pembangkit listrik yang berlokasi di sepanjang Sungai Eufrat ini sejak awal tahun, meliputi provinsi Najaf, Karbala, Babylon, dan Al-Qadisiyyah. Ekspansi tersebut memanfaatkan teknologi combined-cycle. Peralatan utama kini telah tiba di lokasi proyek. Selanjutnya, fase konstruksi melibatkan kolaborasi tim Tiongkok dan Irak. Sejak dimulai, proyek ini menarik perhatian besar dari pemerintah dan masyarakat Irak.

Menteri Kelistrikan Irak, Ziad Ali Fadel, menilai bahwa proyek ini memiliki peran strategis. Ia menyatakan, "Inisiatif ini sangat penting untuk meningkatkan pasokan listrik di Irak dan mengoptimalkan infrastruktur kelistrikan. Setelah beroperasi, proyek ini akan mengurangi ketergantungan Irak pada impor gas alam serta menghemat biaya bahan bakar untuk pembangkit listrik."

Di pembangkit listrik Najaf, peningkatan kapasitas ditempuh dengan memanfaatkan gas buang bersuhu tinggi dari turbin gas sebagai sumber panas. Gas buang tersebut dialirkan melalui heat recovery steam generator untuk menghasilkan uap bertekanan tinggi yang menggerakkan turbin uap baru guna menghasilkan listrik tambahan. Proses combined-cycle tersebut meningkatkan produksi listrik dan efisiensi tanpa tambahan bahan bakar, serta mengurangi polusi termal dari unit sebelumnya.

Naseem Ayad, Manajer Proyek di Najaf, berkata, "Berkat peralatan dan teknologi pembangkit listrik dari Tiongkok, kami kini dapat memanfaatkan kembali gas buang bersuhu tinggi, meningkatkan kapasitas pembangkit listrik sekaligus mengurangi polusi termal. Proyek tersebut menjadi tolok ukur peningkatan kapasitas pembangkit listrik di Irak dan mencerminkan harapan masyarakat akan pasokan listrik yang lebih andal serta kualitas hidup yang lebih baik."

Di lokasi proyek yang terletak di Karbala, peralatan inti seperti heat recovery steam generator dan direct air-cooled condenser juga telah tiba. Proyek ini menjadi salah satu proyek ekspansi combined-cycle pertama di Irak yang sepenuhnya menggunakan peralatan dan standar Tiongkok, bahkan sistem inti dirancang dan diproduksi di China. Hal ini akan mendorong tingkat penggunaan peralatan buatan Tiongkok di luar negeri serta meningkatkan pengakuan terhadap standar Tiongkok di Irak.

Setelah selesai, proyek ini kelak meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat, mendukung rekonstruksi pascaperang, serta membangun fondasi energi yang kuat bagi pemulihan industri dan pertumbuhan ekonomi Irak.

Shanghai Electric selalu berkomitmen mendukung pembangunan berkelanjutan di kawasan Belt and Road dan di seluruh dunia melalui teknologi energi yang maju, efisien, dan ramah lingkungan.

Informasi selengkapnya: https://www.shanghai-electric.com/group_en/.

